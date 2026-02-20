Hyský chválil výkon i posily: Charakter týmu je výborný. Ke střelám jsme nabádali

  0:31
Když se střela Tomáše Ladry kroutila do růžku brány a gólman Lafont se přeci jen na balon natáhl, ani nevěřil, že by nakonec mohl slavit. „Nádherná rána, viděl jsem ji v krásném úhlu. Pak zázračný zákrok, až jsem si myslel, že ji brankář má, ale nakonec tam spadla,“ líčil kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský po úvodní remíze 2:2 s řeckým Panathinaikosem ve vyřazovací fázi Evropské ligy.
„Po tom průběhu je to pro nás určitě přijatelný výsledek,“ kývl před kamerami televizní stanice Nova Sport.

Plzeň začala aktivně a vedla díky daleké ráně Denise Višinského, který napálil balon nártem i skrz zákrok Lafonta. Pak ale dvěma zásahy zápas otočil řecký bijec Tetteh, což pořádně nakoplo domácí publikum.

Přestože kvůli rekonstrukci dorazilo na Olympijský stadion v Aténách „jen“ 20 tisíc diváků, byl to na hřišti s neobvyklou kulisou v podobě dvou obrovských jeřábů pořádný hukot.

Neobvyklé kulisy zápasu mezi Panathinaikosem a Plzní v Evropské lize.

„Atmosféra se tady absolutně změnila a utkání bylo na jejich straně. I proto je potřeba kluky pochválit, že si s tím poradili. Dostat se zpátky v této kulise není jednoduché “ řekl Hyský.

Deset minut před koncem si totiž narovnal balon za vápnem Tomáš Ladra a nádherně zakroutil míč do sítě i s další pomocí Lafonta.

I proto slaví Plzeň náramně výhodnou pozici do domácí odvety, která se hraje za týden.

„Uvědomuji si, že jsme teprve v poločase a je před námi odveta. Uděláme vše pro to, abychom postoupili dál. Proto bych chtěl pozvat všechny plzeňské fanoušky, aby nás přišli podpořit. Kluci jedou skvěle celou Evropskou ligu,“ apeloval.

Vždyť Viktoria je nadále jediným neporaženým týmem celé soutěže.

„Kluky je potřeba za výkon pochválit, protože jsme hráli odvážně. Mohli jsme mít zápas víc pod kontrolou, ale bylo vidět, proti jaké kvalitě stojíme. Panathinaikos ukázal, proč je takhle daleko, je to jeden z nejlepších týmů s velkými ambicemi,“ zdůraznil Hyský.

Radost fotbalistů Panathinaikosu po druhém gólu proti Plzni.

Plzeň přitom mohla velmi rychle odskočit. Kromě úvodního gólu Višinského měli šance Červ, Hrošovský i Lawal.

„Souhlasím s tím, že start byl výtečný, že jsme byli nebezpečnější a Panathinaikos zaskočený,“ přemítal padesátiletý kouč, který chválil hlavně střídající hráče: „Přišli s dobrou energií a pomohli k pozitivnímu výsledku.“

Zejména zachránce Ladra.

Panathinaikos - Plzeň 2:2, hosté dvakrát pálili z dálky, v závěru je zachránil Ladra

„Charakter týmu je výborný. Nabádali jsme kluky, ať střílí, protože máme hráče, kteří to umí a v Evropě nám takhle mnohokrát pomohli,“ chválil Hyský.

„Chtěl bych také vyzdvihnout Dweha, který hrál s virózou, a posily – Hrošovský dodává klid a je z něj cítit jistota, pro Lawala to byl první evropský zápas, ale poradil si i s nervozitou,“ doplnil.

Rafael Benítez, kouč řeckého Panathinaikosu, během utkání s Plzní.

Jeho protějšek, legendární španělský trenér Rafael Benítez, byl spokojený hlavně s reakcí týmu a otočkou. „Do Česka pojedeme pro postup. Pokud budeme hrát tak, jako ve druhé půli, budeme mít velkou šanci. Viktoria je dobrý tým, ale na základě našeho výkonu ve druhé půli jsem optimista, že postoupíme.“

Rozhodne se už příští čtvrtek.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 8 7 0 1 18:5 21
2. Aston VillaAston Villa 8 7 0 1 14:6 21
3. FC MidtjyllandMidtjylland 8 6 1 1 18:8 19
4. Real BetisBetis 8 5 2 1 13:7 17
5. FC PortoPorto 8 5 2 1 13:7 17
6. SC BragaBraga 8 5 2 1 11:5 17
7. FreiburgFreiburg 8 5 2 1 10:4 17
8. AS ŘímAS Řím 8 5 1 2 13:6 16
9. KRC GenkGenk 8 5 1 2 11:7 16
10. BoloňaBoloňa 8 4 3 1 14:7 15
11. StuttgartStuttgart 8 5 0 3 15:9 15
12. FerencvárosFerencváros 8 4 3 1 12:11 15
13. NottinghamNottingham 8 4 2 2 15:7 14
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 3 5 0 8:3 14
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 8 4 2 2 7:6 14
16. Celta VigoCelta Vigo 8 4 1 3 15:11 13
17. PAOK SoluňPAOK 8 3 3 2 17:14 12
18. LilleLille 8 4 0 4 12:9 12
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 8 3 3 2 10:7 12
20. Panathinaikos AtényPanathinaikos 8 3 3 2 11:9 12
21. Celtic GlasgowCeltic 8 3 2 3 13:15 11
22. Ludogorec RazgradLudogorec 8 3 1 4 12:15 10
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 8 3 1 4 12:16 10
24. Brann BergenBrann 8 2 3 3 9:11 9
25. Young Boys BernYoung Boys 8 3 0 5 10:16 9
26. Sturm GrazSturm Graz 8 2 1 5 5:11 7
27. FCSBFCSB 8 2 1 5 9:16 7
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 8 2 1 5 6:14 7
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 8 2 0 6 11:15 6
30. FC BasilejBasilej 8 2 0 6 9:13 6
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 8 2 0 6 10:15 6
32. Glasgow RangersRangers 8 1 1 6 5:14 4
33. OGC NiceNice 8 1 0 7 7:15 3
34. FC UtrechtUtrecht 8 0 1 7 5:15 1
35. Malmö FFMalmö 8 0 1 7 4:15 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

