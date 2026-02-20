Hyský chválil výkon i posily: Charakter týmu je výborný. Ke střelám jsme nabádali

„Po tom průběhu je to pro nás určitě přijatelný výsledek,“ kývl před kamerami televizní stanice Nova Sport.
Plzeň začala aktivně a vedla díky daleké ráně Denise Višinského, který napálil balon nártem i skrz zákrok Lafonta. Pak ale dvěma zásahy zápas otočil řecký bijec Tetteh, což pořádně nakoplo domácí publikum.
Přestože kvůli rekonstrukci dorazilo na Olympijský stadion v Aténách „jen“ 20 tisíc diváků, byl to na hřišti s neobvyklou kulisou v podobě dvou obrovských jeřábů pořádný hukot.
„Atmosféra se tady absolutně změnila a utkání bylo na jejich straně. I proto je potřeba kluky pochválit, že si s tím poradili. Dostat se zpátky v této kulise není jednoduché “ řekl Hyský.
Deset minut před koncem si totiž narovnal balon za vápnem Tomáš Ladra a nádherně zakroutil míč do sítě i s další pomocí Lafonta.
I proto slaví Plzeň náramně výhodnou pozici do domácí odvety, která se hraje za týden.
𝐋𝐀𝐃𝐑𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀! 🤯
„Uvědomuji si, že jsme teprve v poločase a je před námi odveta. Uděláme vše pro to, abychom postoupili dál. Proto bych chtěl pozvat všechny plzeňské fanoušky, aby nás přišli podpořit. Kluci jedou skvěle celou Evropskou ligu,“ apeloval.
Vždyť Viktoria je nadále jediným neporaženým týmem celé soutěže.
„Kluky je potřeba za výkon pochválit, protože jsme hráli odvážně. Mohli jsme mít zápas víc pod kontrolou, ale bylo vidět, proti jaké kvalitě stojíme. Panathinaikos ukázal, proč je takhle daleko, je to jeden z nejlepších týmů s velkými ambicemi,“ zdůraznil Hyský.
Plzeň přitom mohla velmi rychle odskočit. Kromě úvodního gólu Višinského měli šance Červ, Hrošovský i Lawal.
„Souhlasím s tím, že start byl výtečný, že jsme byli nebezpečnější a Panathinaikos zaskočený,“ přemítal padesátiletý kouč, který chválil hlavně střídající hráče: „Přišli s dobrou energií a pomohli k pozitivnímu výsledku.“
Zejména zachránce Ladra.
„Charakter týmu je výborný. Nabádali jsme kluky, ať střílí, protože máme hráče, kteří to umí a v Evropě nám takhle mnohokrát pomohli,“ chválil Hyský.
„Chtěl bych také vyzdvihnout Dweha, který hrál s virózou, a posily – Hrošovský dodává klid a je z něj cítit jistota, pro Lawala to byl první evropský zápas, ale poradil si i s nervozitou,“ doplnil.
Jeho protějšek, legendární španělský trenér Rafael Benítez, byl spokojený hlavně s reakcí týmu a otočkou. „Do Česka pojedeme pro postup. Pokud budeme hrát tak, jako ve druhé půli, budeme mít velkou šanci. Viktoria je dobrý tým, ale na základě našeho výkonu ve druhé půli jsem optimista, že postoupíme.“
Rozhodne se už příští čtvrtek.