Hořkost, ale žádné zklamání. Do Turecka jedeme postoupil, řekl Hašek

V odvetě, která se bude hrát za týden v bouřlivém prostředí v Trabzonu, Sparta k postupu potřebuje zvítězit, případně remizovat 3:3, 4:4 a výš.

„Musíme zachovat maximální nasazení, znovu vytvářet tlak na jejich kvalitní hráče, nedat jim prostor jeden na jednoho. A donutit je, aby kazili,“ nastínil Hašek, sparťanský střední záložník.

Z prvního zápasu jste ale mohli, možná i měli vytěžit víc.

Souhlasím, protože nebezpečných situací jsme měli vážně hodně. Škoda, že jsme je neproměnili, že jsme nedali třetí gól, který by je podle mě zlomil. Ale nestalo se a my teď uvidíme, jak se to vyvine dál.

Ukázalo se, že Spartě ještě cosi do zkušeného mužstva chybí? Že v klíčových momentech zatím není tak silná?

To je otázka. Neproměnili jsme šance, což asi úplně není otázka nezkušenosti. I hráčům v Anglii, v Německu nebo ve Španělsku se to stává. Myslím, že jsme odehráli výborný zápas se spoustou práce, s dostatkem kvality a je škoda, že se to na konečném výsledku neprojevilo.

Co se tedy v poslední desetiminutovce stalo?

Roli hrál asi i psychologický faktor, možná nám trochu došly síly a soupeři jsme dali víc prostoru než ve zbytku zápasu. A oni nás potrestali.

Co bude klíčové do odvety?

Zachovat chladnou hlavu, ať už vzhledem k tíze okamžiku nebo divokému publiku. I kdyby se třeba výsledek nevyvíjel podle našich představ, musíme zůstat klidní, aby se z toho nestal nějaký hurá fotbal a blázinec. To by totiž vyhovovalo jim.

Mimochodem, jaký pro vás byl zápas před prázdným hledištěm?

Z mého pohledu bylo nejdivnější, když jsme šli na rozcvičku. Stojíte tam a vidíte prázdné tribuny jako při nějakém přáteláku. Ale v zápase jsem to nevnímal, koncentroval jsem se na hru.

Netrvalo vám, než jste se dostal do tempa? Přece jen kulisy významu utkání neodpovídaly.

Netrvalo a myslím si, že to bylo vidět na nás všech. Od začátku jsme si uvědomovali, jak důležité utkání hrajeme, neměli jsme s tím problém.