Nelituju, jsem pyšnej. Feninova velká zpověď: proč utopil kariéru v alkoholu?

„Málem jsem se uchlastal,“ říká a nebojí se syrové a místy drsné zpovědi, u které se chvíli chechtáte a jindy vás spíš mrazí.

V únoru 2008 okouzlil všechny, kdo sledují fotbal. Z Teplic přestoupil za 120 milionů do Frankfurtu a při bundesligové premiéře rovnou nasbíral hattrick. Bylo mu dvacet. Sami si spočítáte, kolik je mu dnes.

Přijde na rozhovor v bílé mikině Eintrachtu, jako dárek přinese čepičku s bambulí a pytlíček s názvem Šmakec, což je teď jeho značka. Do ruky vezme telefon a na YouTube otevře sestřih svých bundesligových gólů. O půlnoci by vám je popsal do posledního detailu.

Kolikrát jste to viděl?

Asi milionkrát. Hlavně dřív, to jsem se ještě litoval. Hraje u toho pěkná muzika, a když se člověk naleje, je to pěkná nostalgie.

Teď už se nelitujete?

Překlopilo se to ve mně. Nechával jsem se zadupat, ale teď jsem pyšnej na to, co jsem ve Frankfurtu dokázal. Devadesát šest zápasů, sedmnáct gólů. Každý říká, že jsem dal hattrick – a pak hovno. Není to pravda. V druhé sezoně jsem patřil mezi nejvytíženější hráče Eintrachtu a v Bundeslize měl podobně bodů jako Özil s Ribérym. Ale stejně si myslím, že se to těmi třemi góly v prvním zápase na Hertě podělalo.