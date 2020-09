Jak vyzrát na soupeře z Litvy? Liberci může poradit český gólman Vilniusu

12:00

Chcete si popovídat o litevském fotbale, ale dovoláte se do Norska. Tam, ve městě Bodö, si dnes večer Martin Berkovec stoupne do branky a bude se snažit s Žalgirisem Vilnius vybojovat postup do 3. předkola Evropské ligy, kde číhá gigant AC Milán. „To by byla bomba,“ vydechne bývalý slávistický gólman.