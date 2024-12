Radost i smutek Solbakkena. Chyby nás zničily, s tlakem si musíme poradit

Proti Salcburku a ve Stuttgartu do hry nezasáhl, na Manchesteru City, doma proti Brestu a Atlétiku Madrid sbíral minuty v závěru. Až na Feyenoordu naskočil od začátku.

Solbakken ve středu pole nahradil Qazima Laciho. Do základní sestavy norskému záložníkovi pomohly výkony v posledních dvou ligových zápasech proti Karviné a Bohemians.

I v Rotterdamu začal slibně, ale pak se i on svezl s výkonem mužstva, které v první půli nestíhalo a po půlhodině prohrávalo 0:3. Na hřišti vydržel do 68. minuty, za stavu 1:4 ho vystřídal Laci.

„Prvních pět sedm minut bylo dobrých. Dařilo se nám držet míč na jejich polovině, vytvořili jsme si slušnou šanci. Ale pak hned dostaneme dva góly. Ale jaké góly,“ nechápal.

Ve studeném Rotterdamu se blížila středeční půlnocí, když vyšel z kabiny ke klubovému autobusu.

Tradiční kolečko sparťanský fotbalistů po prohře s Feyenoordem.

První gól jste dostali po rohu, druhý po ztrátě míče.

Tím jsme si zápas hodně ztížili. Nemůžeme tyhle chyby dělat, jinak prostě nebudeme vyhrávat. Dnes nás ty chyby zničily.

V posledních zápasech to vypadá velmi podobně. Uděláte chybu, soupeř vás potrestá. Jak z toho ven?

Fotbal je hodně o sebevědomí. Začneme dobře, ale pak nás každá chyba srazí. Zvlášť když ji soupeř potrestá. Chybělo nám víc odvahy. Musíme z toho hledat cestu ven.

Poprvé v Champions League jste nastoupil v základní sestavě. Máte radost aspoň z toho?

Jo, to samozřejmě. Hrál od začátku Ligu mistrů, to byl vždycky sen. Víte, každý den tvrdě trénuju, abych se do základní sestavy dostal. Dnes se to povedlo a byl jsem za to rád.

Zbývají vám ještě dvě utkání. Teoreticky pořád máte šanci na postup do vyřazovací fáze. Věříte?

Když tu šanci máte, musíte se pokusit ji využít. Je to fotbal. Samozřejmě je mi jasné, že zápasy s Interem a v Leverkusenu budou hodně hodně těžké. Ale člověk nikdy neví, co se může stát. Dáme do toho všechno. Ale jak asi tušíte, šance nejsou velké. Ale i kdyby byly minimální, poprat se o to musíme.

Cítíte, že jako mužstvo jste pod tlakem?

Jsme ve Spartě a tady se berou jen vítězství. Cítím, že s tím počítají všichni v klubu. Ale taky lidi kolem, jako vy novináři a fanoušci. Tlak je, ale ten je součástí fotbalu, musíme si s tím poradit a zvládnout to. Kdybychom to nezvládali, nemůžeme hrát. My se z téhle situace musíme dostat.

Mluvil jste po zápase s domácím trenérem Priskem, kterého jste na jaře ve Spartě zažil?

Dlouho jsme se nebavili. Popřál jsem mu hodně štěstí a podali jsme si ruku.