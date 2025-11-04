Marketingová revoluce v UEFA. Změní se i „pivní“ sponzor, Heineken po letech skončí

  14:05
Dost možná je to jen okrajová zpráva, nicméně pro příjem do pokladen účastnických týmů bude celkem zásadní. V Lize mistrů už od roku 2027 neuvidíte bílý nápis Heineken na zeleném pozadí. UEFA, hlava evropského fotbalu, mění „pivního“ sponzora. Námluvy ovládla světová jednička na trhu, belgický Anheuser-Busch InBev, který přihodí o 60 procent víc, částka se vyšplhá až na 200 milionů eur (téměř pět miliard korun) ročně.
Pivo Heineken, které se objevuje na reklamách v rámci fotbalové Ligy mistrů. | foto: Reuters

Tím přeruší více než třicetiletou fotbalovou nadvládu druhého největšího pivovaru světa z Nizozemska. Logo jeho vlajkového ležáku Heineken jste pak mohli na banerech kolem trávníků a v televizních reklamách vídat od roku 2004.

Atraktivní sportovní jeviště, vedle olympijských her – kde rovněž AB InBev působí – to úplně nejatraktivnější, si pro sebe uzmou například značky Budweiser (neplést s českobudějovickým Budvarem), Stella Artois nebo v posledních letech rovněž populární Corona.

Ti všichni spadají pod belgického giganta.

Ten tak ještě víc posiluje svou dominantní pozici na trhu sportovního marketingu, vždyť jeho značky diváci vídají během turnajů FIFA od roku 1986. Nejnověji třeba během letního klubového mistrovství světa v Americe. Jen během posledního MS v Kataru se Budweiser podávat nesměl kvůli náboženským důvodům.

Zákaz piva na stadionech způsobil Budweiseru bolehlav. Zahojí se ale jinde

Na šampionátu v roce 2026 už však žádná omezení nebudou. A o rok později belgický pivovar dorazí i na evropskou klubovou scénu.

Dohodu s ním uzavřela dceřiná společnost UC3, spojení UEFA a Evropské klubové asociace (ECA) – v ní působí zástupci profesionálních klubů. Od začátku letošního roku má UC3 na starosti obchodování komerčních práv.

Vedle pivního obchodu už má za sebou ještě jeden, mnohem významnější krok.

Shodou okolností totiž už na jaře vyjednala smlouvu s novým partnerem pro obchod svých marketingových práv, americkou společností Relevent Football Partners.

Reklamy na pivo Heineken se objevují kromě televize i na stadionech.

Její matka Relevent, sportovní agentura se sídlem v New Yorku, se věnuje například marketingu anglických soutěží, španělské La Ligy či Bundesligy, a to zejména směrem do Ameriky. Zodpovědná je třeba za expanzi za oceán v rámci letních přípravných zápasů konaných v USA.

Známá je také tím, že by tam ráda pořádala utkání některých evropských lig. Dlouho bojovala, právní spory o možnosti takové zápasy pořádat na americké půdě nakonec ovládla. Nejblíž bylo utkání Barcelony s Villarrealem v Miami, jenže španělská soutěž čelila obrovskému tlaku ze strany fanoušků i klubů.

Hráči protestovali po úvodním hvizdu tím, že se zkrátka nehýbali, což televizní kamery na příkaz vedení soutěže nezabíraly. Nakonec ale promotéři tlak neustáli a z plánů zatím sešlo.

Miami se nekoná. Španělská liga od zápasu Barcelony v USA ustoupila

Kritizoval se hlavně rozkol fanouškovské kultury a komerčních zájmů jednotlivých asociací. Přestože se UEFA zavázala, že nic takového neprojde, nakonec v případě zápasu v Miami přeci jen couvla. „Výjimečně.“

Vedle Releventu teď UC3 vyjednala další klíčovou dohodu, která znovu znamená obrovský nárůst v příjmech. „Je to velké vítězství velkých klubů,“ píše například server The Athletic.

„Výběr společností UC3 odráží náš závazek vůči fotbalu a naši strategii stát se mega-platformou. Klubové soutěže UEFA umožní našim značkám vytvořit nezapomenutelné zážitky pro fanoušky po celém světě a posílí přesvědčení, že pivo a sport k sobě patří. Těšíme se, že se v příštích letech staneme skvělým partnerem,“ sdělil mluvčí AB InBev.

Kromě třicetiletého partnerství s Heinekenem UEFA ukončila i stejně dlouho trvající spojení se švýcarskou společností TEAM Marketing.

Kam čerstvé změny povedou?

