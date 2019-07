Matějovský po remíze s Ordabasy: Máme na to, abychom to zvládli

„Remíza je jednoznačně málo, měli jsme tam hodně možností, abychom nějaké góly dali. Tím výsledkem jsme byli trochu potrestaní, že jsme neměli dostatečnou kvalitu. I to počasí bylo vražedné a je to hodně složité. To samozřejmě není žádná omluva, podmínky byly trošičku složitější. Jednoznačně jsme si s tím měli poradit a zvládnout to utkání lépe,“ řekl novinářům Matějovský.



„Samozřejmě jsme si představovali lepší výsledek, ale pojedeme tam s tím, že se postup pokusíme urvat, i když jednoduché to nebude,“ uvedl Matějovský, který zažil obě účasti Středočechů v základní skupině soutěže v sezonách 2006/2007 a 2007/2008, tehdy pod názvem Pohár UEFA.



Domácí inkasovali ve 21. minutě po Mehanovičově přímém kopu. „Na začátku jsme cítili, že to máme pod kontrolou, a pak dostaneme takový gól. To zamává s každým. Myslím si, že jsme na to zareagovali dobře a do konce poločasu jsme chytli otěže utkání, ale pak jsme dali jenom jeden gól,“ prohlásil bývalý hráč Readingu a Sparty.

Ve druhém poločase měli domácí optický tlak, ale Mešanovič s Ladrou se ze slibných pozic neprosadili. „Bylo to takové obléhání, ale je to hodně těžké. Hrajou v pěti vzadu a je hodně těžké se k nim dostat. Bylo to vyloženě o tom, jestli tam dáme nějaký centr,“ konstatoval Matějovský.

Navzdory neuspokojivému výsledku našel na hře mužstva pozitiva. „Byli jsme víc na balonu a měli jsme víc možností. Cítíme, že máme na to, abychom to zvládli. Tohle si musíme dát do hlavy a podívat se na to, co se nepovedlo, vyhodnotit si to a snažit se nachystat na další utkání,“ řekl někdejší reprezentant.