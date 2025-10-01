Bakoš o Malmö a hektických dnech: Nebyl čas se rozmýšlet, po neděli něco nastane

Ervín Schulz
  17:08
Po pondělním odvolání Miroslava Koubka narychlo převzal fotbalovou Plzeň. Bývalý slovenský kanonýr a s Viktorií čtyřnásobný český šampion Marek Bakoš se z pozice asistenta posunul do role hlavního kouče. Křest si odbude v Evropské lize. Ve čtvrtečním utkání druhého kola skupinové fáze proti Malmö.
Trenér Marek Bakoš na tiskové konferenci před utkáním Plzně s Malmö.

Trenér Marek Bakoš na tiskové konferenci před utkáním Plzně s Malmö. | foto: ČTK

Trenér Marek Bakoš a Matěj Vydra na tiskové konferenci před utkáním Plzně s...
Plzeňský asistent trenéra Marek Bakoš během utkání proti Dukle
Plzeňští asistenti trenéra Pavel Horváth (vpravo) s Markem Bakošem si na videu...
Plzeňský trenér Michal Bílek se svými asistenty Pavlem Horváthem a Markem...
35 fotografií

„Co bude dál? Nepočítám s ničím. Počítám s tím, že máme ve čtvrtek zápas, na který se tým snažíme připravit. A v neděli nás doma čeká v lize Hradec Králové. Tak jsme se dohodli, když jsme si rozdělovali kompetence. Pak něco nastane,“ odpověděl na předzápasové tiskové konferenci dvaačtyřicetiletý Bakoš na dotaz, jak vnímá svou pozici dočasného trenéra.

Budete nervózní?
Sám jsem na to zvědavý. Momentálně to tak necítím, těším se, to samé mi říkají hráči. Až po čtvrtečním zápase si můžeme říci, zda jsem nervózní byl.

POHLED: Rozchod z rozumu. Ke Koubkovu konci se s novým bossem schylovalo

Plánujete nějaké změny v rozestavení, ve složení základní sestavy?
Máme do zápasu určitý plán a nebylo by ideální, abych ho nyní pustil ven. Nějaké změny nastanou, uvidíte sami. Já věřím, že přinesou dobrý impuls, že dokážeme udělat zajímavý výsledek v podobě vítězství a potěšíme lidi na stadionu. Oni přijdou za zážitkem a my se budeme snažit, aby odcházeli spokojení.

Může to být po zbytečné ztrátě v Budapešti klíčový souboj o případný postup do vyřazovací fáze Evropské ligy?
V tom je fotbal krásný i krutý, že zápasy se musí hrát až do úplného konce. Před rokem jsme první bod v Evropské lize vydolovali v závěru duelu ve Frankfurtu. Takže říci, že když nevyhrajeme, nepostoupíme a naopak, je velmi těžké. Nový model je takový, že je třeba uhrát určitý počet bodů. A když je uhrajete až v posledních třech kolech, pořád máte šanci postoupit. Pokud uspějeme, určitě budeme mít větší šanci postoupit, ale zase tak markantní situace to nebude.

Trenér Marek Bakoš a Matěj Vydra na tiskové konferenci před utkáním Plzně s Malmö.

Co čekáte od Malmö?
Je to tým, který je vedený k dominanci na hřišti. Mají za sebou rovněž ne úplně povedené období, došlo tam k výměně trenéra. Ale jejich hra má hlavu a patu, vědí, jak se chtějí prezentovat. Jsou silní na míči, nebezpeční v poslední třetině hřiště. Pokud mají naopak problém, je to dvacet metrů před vlastní brankou. Toho se budeme snažit využít.

Je to zároveň v poslední době častý soupeř českých klubů, hráli se Spartou, se Slavií, naposledy s Olomoucí. Vycházíte i z těchto utkání?
Přiznám se, že z nich příliš ne, i když jsme samozřejmě něco sledovali. Ale zrovna tato utkání jsme hráčům netlačili do hlav. Mají nastavenou koncepci hry a ten styl se víceméně dlouhodobě nemění.

Jak se vám daří vstřebávat hektické dny, kdy jste se posunul do role hlavního trenéra?
Není moc času ani rozmýšlet, ani vstřebávat. Byly tři dny do zápasu, když jsem se dozvěděl, že budu na pozici hlavního trenéra. Vrhli jsme se hned na přípravu hráčů směrem ke čtvrtečnímu utkání. Samozřejmě cítím zodpovědnost vůči celému klubu i fanouškům. Dá se říci, že se mi prodloužily pracovní dny.

Bude v Plzni týden klid? Tým vedl Bakoš s Bečkou, Hyský stále trénuje v Karviné

Přemýšlíte nad závěry zápasů, které se Plzni několikrát nepovedly a ztratili jste tak hodně bodů?
Bavíme se s týmem, v čem bychom to mohli dotáhnout lépe. Pracujeme na tom, probíráme detaily a věřím, že ty nám to pomůžou změnit.

Jaký je zdravotní stav týmu?
Dlouhodobější marodi jsou mimo hru, Honza Kopic absolvoval operaci kolena. Ostatní jsou plní elánu a energie. Samozřejmě, nějaké šrámy jsou, když je program takto nabitý. Ale do zápasu zasáhnout mohou.

V roli hlavního trenéra jste v Plzni několikrát zaskočil. Muže to být výhoda?
Ten pocit, když stojíte vedle hřiště, je jednoznačně jiný, než když sedíte na lavičce. Že jsem tam párkrát stál, i když jako prodloužená ruka hlavního trenéra, mi určitě může pomoci.

Vstoupit do diskuse
2. kolo

Brann Bergen vs. FC Utrecht //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.29
  • 3.51
  • 3.10
FC Viktoria Plzeň vs. Malmö FF //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.96
  • 3.60
  • 3.93
Panathinaikos Atény vs. Go Ahead Eagles //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.65
  • 4.28
  • 4.93
Ludogorec Razgrad vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 4.40
  • 3.73
  • 1.83
Fenerbahce Istanbul vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.74
  • 3.93
  • 4.69
FCSB vs. Young Boys Bern //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 2.35
  • 3.55
  • 2.96
Celtic Glasgow vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.96
  • 3.69
  • 3.82
Boloňa vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.93
  • 3.59
  • 4.07
AS Řím vs. Lille //www.idnes.cz/sport
2.10. 18:45
  • 1.71
  • 3.87
  • 4.98
Sturm Graz vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
2.10. 21:00
  • 2.32
  • 3.67
  • 2.93
1. kolo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Panathinaikos AtényPanathinaikos 1 1 0 0 4:1 3
2. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 1 1 0 0 3:1 3
3. FC MidtjyllandMidtjylland 1 1 0 0 2:0 3
4. Ludogorec RazgradLudogorec 1 1 0 0 2:1 3
5. AS ŘímAS Řím 1 1 0 0 2:1 3
6. LilleLille 1 1 0 0 2:1 3
7. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 2:1 3
7. FreiburgFreiburg 1 1 0 0 2:1 3
9. FC PortoPorto 1 1 0 0 1:0 3
10. FCSBFCSB 1 1 0 0 1:0 3
10. Olympique LyonLyon 1 1 0 0 1:0 3
12. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 1:0 3
13. KRC GenkGenk 1 1 0 0 1:0 3
14. SC BragaBraga 1 1 0 0 1:0 3
15. NottinghamNottingham 1 0 1 0 2:2 1
16. Real BetisBetis 1 0 1 0 2:2 1
17. Celtic GlasgowCeltic 1 0 1 0 1:1 1
17. FC Viktoria PlzeňPlzeň 1 0 1 0 1:1 1
19. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 1 0 1 0 1:1 1
20. FerencvárosFerencváros 1 0 1 0 1:1 1
21. PAOK SoluňPAOK 1 0 1 0 0:0 1
22. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 1 0 1 0 0:0 1
23. FC BasilejBasilej 1 0 0 1 1:2 0
24. Brann BergenBrann 1 0 0 1 1:2 0
25. Malmö FFMalmö 1 0 0 1 1:2 0
26. Celta VigoCelta Vigo 1 0 0 1 1:2 0
27. OGC NiceNice 1 0 0 1 1:2 0
28. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 0:1 0
29. FC UtrechtUtrecht 1 0 0 1 0:1 0
30. Glasgow RangersRangers 1 0 0 1 0:1 0
31. Go Ahead EaglesGA Eagles 1 0 0 1 0:1 0
32. BoloňaBoloňa 1 0 0 1 0:1 0
33. Red Bull SalcburkRB Salcburk 1 0 0 1 0:1 0
34. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 1 0 0 1 1:3 0
35. Sturm GrazSturm Graz 1 0 0 1 0:2 0
36. Young Boys BernYoung Boys 1 0 0 1 1:4 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

