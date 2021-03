V lóži Connery, pokec s Caniggiou u lajny. Lička líčí, jak sestřelil Rangers

Trénuje kousek od hranic s Kazachstánem, časový posun plus čtyři hodiny, venku minus patnáct. Ale bavit se budeme o skotských Rangers. Marcel Lička má co vyprávět. Pomalu to bude dvacet let, kdy legendární klub senzačně vyřadil z Poháru UEFA. Ve čtvrtek ho zkusí napodobit slávisté, kteří bojují o čtvrtfinále Evropské ligy.