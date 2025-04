„Nikdy jsem nic takového neviděl. Stal se ze mně věřící,“ poznamenal Ferdinand po obratu na 5:4.

Šílený, nevídaný, neskutečný. Zápas, na který Old Trafford nezapomene.

„Upřímně, vůbec nechápu, co se stalo,“ kroutil hlavou obránce Leny Yoro v rozhovoru pro TNT Sports . „Pomohli nám fanoušci. Když je slyšíte i za stavu dva čtyři, nesmíte to vzdát a věříte, že to dokážete otočit.“

Už se zdálo, že Manchester United předvede další z mnoha blamáží aktuální sezony. Vždyť v Premier League je čtrnáctý a soutěž zakončí s historicky nejnižším počtem bodů. Mezi dvěma duely s Lyonem utrpěl v neděli debakl 1:4 v Newcastlu.

Po remíze 2:2 v úvodním utkání v Lyonu v domácí odvetě po půli vedl 2:0. Jenže pak zkolaboval.

Hosté po obvyklých zmatcích a zaváháních soupeřovy obrany v 71. a 79. minutě vyrovnali. Těsně před koncem základní hrací doby dostal druhou žlutou kartu lyonský Tolisso. Přesto i v deseti v prodloužení dal Olympique dvě branky. Stav 4:2, do konce zbývalo deset minut.

„Víme, že se v Manchesteru dějí zvláštní věci. Napadá mě obrat s Liverpoolem,“ prohodil s úsměvem někdejší záložník Paul Scholes.

Připomněl vítězství v Anglickém poháru v lednu 1999, kdy United ještě minutu před koncem prohrávali, ale pak Dwight Yorke a Ole Gunnar Solskjaer po asistenci Scholese souboj proti největšímu rivalovi otočili.

V historii klubu je však ještě slavnější obrat. Ve stejném roce jen o pár měsíců později. Ve finále Ligy mistrů v Barceloně proti Bayernu skórovali Teddy Sheringham a Solskjaer v nastavení. Možná si na to vzpomněl i legendární kouč Alex Ferguson, když před čtvrteční půlnocí tleskal z tribuny vestoje.

„Pro mě to finále bylo inspirací, před zápasem s Lyonem jsem se díval na dokument z něj,“ řekl současný kouč Rúben Amorim. „Když prohráváte o dva góly, chybí pár minut, myslíte si, že je konec, i když máte na hřišti o hráče víc. Ale tady to nikdy neskončilo. Cítil jsem v kostech, že je možné všechno.“

V Anglii bylo krátce před čtvrteční půlnocí, když Amorim seděl v tiskovém centru, pohlédl do sálu na novináře, chvíli přemýšlel, pak se zhluboka nadechl a prohlásil: „Tenhle zápas, tenhle moment může hráčům v letošní sezoně ještě hodně pomoci. Může vytvořit určité spojení mezi nimi a fanoušky. A na pár minut můžeme zapomenout na to, jak špatnou sezonu máme. Teď mám dobrý pocit, ale od pátku zase začínáme znovu.“

Ruben Amorim, kouč fotbalistů Manchesteru United během odvety čtvrtfinále Evropské ligy proti Lyonu.

Dokola chválil příznivce, kteří zůstali. A litoval ty, kteří deset minut před koncem předčasně odešli, protože už nevěřili nebo nechtěli čekat v dopravní zácpě u stadionu.

„Nejlepší na tom všem byla ta atmosféra, ten rachot. Někdo sbírá dresy, někdo šály, ale já to chci pořád slyšet. Je to nejlepší zvuk na světě,“ řekl Amorim. „Víme, že nehrajeme dobře a veškerou kritiku si zasloužíme. Ale teď máme šanci ze současné situace udělat něco skvělého.“

Evropská liga je soutěž, v níž United mohou mizérii v současné sezoně napravit. Jsou tři zápasy od triumfu, který by jim zajistil účast v příštím ročníku Ligy mistrů. V semifinále je čeká Athletic Bilbao, druhou dvojici tvoří Tottenham s Bodö/Glimt.

Brankář Andre Onana se raduje z páté branky Manchesteru United.

„V Premier League musíme zariskovat a některé hráče šetřit. Když se podíváte na naši sezonu, nejdůležitější pro nás všechny je Evropská liga,“ zdůraznil portugalský kouč.

Díky ní teď United snad poprvé v ročníku slyší chválu. „Hráči jsou na hřišti, fanoušci jsou na hřišti, zaměstnanci klubu jsou na hřišti. André Onana dělá bláznivé oslavy. Takové scény Old Trafford nezažil několik let. Marně si vzpomínám, kdy jsem takový zápas viděl. Vypadali, že jsou mrtví,“ rozplýval se bývalý anglický brankář Paul Robinson pro BBC. „Ale pak se to stane a nejde to slovy vyjádřit. Dojdou ti superlativy.“

Podívejte se na Maguireovu vítěznou trefu:

A ještě je tu hlavní hrdina. Dlouhodobě „neoblíbený“ stoper Harry Maguire, kterého kouč za beznadějného stavu poslal na hrot a on dal v nastaveném času prodloužení hlavou gól na 5:4.

„Musíte něco udělat a v takových chvílích vidím Harryho jako útočníka. Vidím chlapíka ve vápně. Je to útočník, ne obránce. Ví, jak se tam má chovat,“ řekl Amorim.

Ve známé písni fanoušci zpívají, že Manchester United nikdy nezemře. Její slova hráči ve čtvrtek naplnili.