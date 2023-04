Naprostá katastrofa, tepe United ikona. Dva vlastence jsou smůla, míní kouč

„Myslím, že jsme duel kontrolovali, ale měli jsme nastřílet třeba tři nebo čtyři góly,“ litoval nizozemský kouč.

Jenže United dali pouze dva. Postaral se o ně v první půli Marcel Sabitzer, jenže potom se hra i plány manchesterského celku rozpadly. O přestávce totiž musel vystřídat stoper Raphaël Varane, kterého nahradil právě Maguire, a s blížícím se finišem „odpadl“ také druhý střední obránce Lisandro Martínez.

Jeho zranění znamenalo o něco větší problém, protože United tou dobou už měli prostřídáno. Shodou okolností taky kvůli zdravotním důvodům, preventivně šli už po hodině hry dolů důležití Bruno Fernandes, Jadon Sancho a Anthony Martial, později také Antony.

Změny v ofenzivě navíc pomohly Seville dostat se zpátky do zápasu.

„Bylo to jako na horské dráze,“ popisoval Sabitzer. „Měli jsme rozhodnout dřív, nakonec je z toho remíza, kterou jsme si nepřáli. Bohužel jsme soupeři darovali laciné góly.“

Trenér ten Hag ve svém hodnocení souhlasil.

„Měli jsme smůlu na zranění a potom i na dvě vlastní branky,“ mrzelo jej. „Musíme se s tím vypořádat, poučit se z toho.“

Brankář David de Gea z Manchesteru United vhytá střelu Tanguye Nianzoua ze Sevilly.

To bývalý záložník Paul Scholes, ikona Manchesteru United, byl ve vysílání televize BT Sport příkřejší. „Byla to naprostá katastrofa,“ pravil o druhém poločase v podání domácích. „Neměl jsem pocit, že by Sevilla vyvíjela na United nějaký velký tlak, ale hráči si asi mysleli, že dohrát zápas pro ně bude procházka růžovým sadem,“ kritizoval.

Kromě remízy je pro United, kteří po triumfu v Ligovém poháru usilují o další dvě trofeje (kromě Evropské ligy i o FA Cup, kde jsou v semifinále) možná větší nepříjemností zmíněná rozrůstající se marodka.

Nejbližší zápasy bude kvůli poranění nohy chybět kanonýr Marcus Rashford, proti Seville byli mimo hru i záložník Scott McTominay a levý bek Luke Shaw. Jak dlouho budou scházet Varane a Martínez, zatím není zřejmé.

„Viděli jsme, že Martínez přestal hrát bez cizího zavinění, takže to nevypadá moc dobře. Snad by to ale neměla být achilovka,“ uvedl ten Hag na adresu argentinského reprezentanta. „Musíme ale počkat na vyšetření. Stejně jako u Rafy Varana, který si přivodil zranění, které ho trápilo už poslední týdny,“ dodal.