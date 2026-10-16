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Martínez se omluvil za kritiku vedení United. Klub je podle legendy jako cirkus

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  11:10
Stoper Manchesteru United Lissandro Martínez po vyloučení v utkání s Leedsem.

Stoper Manchesteru United Lissandro Martínez po vyloučení v utkání s Leedsem. | foto: AP

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Po úterním nezdaru v Madridu kritizoval vedení klubu a zpochybnil kvalitu spoluhráčů. Teď vzal svá slova zpět a omluvil se za ně. Lisandro Martínez, obránce Manchesteru United, po pohovoru s trenérem Michaelem Carrickem a funkcionáři uznal, že pod vlivem frustrace z výsledku ventiloval své pocity nevhodným způsobem a v nevhodnou chvíli.

„Očekávám větší investice, stoprocentně. A očekávám víc od našeho sportovního ředitele. Musím být upřímný,“ spustil argentinský reprezentant v televizním rozhovoru pro Prime Video po porážce 0:2 v Lize mistrů s Atlétikem Madrid.

Kritizoval vedení klubu v čele se sportovním ředitelem Jasonem Wilcoxem za to, že v létě po postupu do Champions League neposílilo odpovídajícím způsobem kádr.

Za vyjádření ho pokáral také Wayne Rooney, klubová legenda, který jeho slova označil za „neuctivé vůči spoluhráčům“. Bývalý kapitán anglické reprezentace a Manchesteru United mínil, že Martínez zašel příliš daleko a takové výroky „rozloží celou kabinu“.

Martínez po další porážce kritizoval vedení United. Podle legendy tím rozloží kabinu

Osmadvacetiletý obránce pak po čtvrteční schůzce s trenérem Carrickem a funkcionáři zveřejnil prohlášení.

„Všichni vědí, že jsem vášnivý člověk a že fotbal prožívám velmi intenzivně. Frustrace z porážky mě přiměla vyjádřit pocity ve chvíli a na místě, které možná nebyly ty pravé – a za to se chci omluvit,“ napsal Martínez na instagramu.

„Vím, že každý v Manchesteru United dělá maximum pro naplnění našich společných ambicí – tedy pro dosažení úspěchů, které si tento klub a jeho fanoušci zaslouží.“

V reakci na úterní Martínezovy výroky někdejší kapitán anglického týmu Roy Keane prohlásil, že United v současnosti připomínají cirkus.

„Někteří fanoušci mohou říct, že je to skvělé. Jiní zase, že tím hráč tým potápí, zvlášť když sám nepodává nejlepší výkony v době, kdy se mužstvo trápí,“ sdělil Keane v podcastu The Overlap.

Krize se po úterní porážce 0:2 ve druhém kole hlavní fáze Ligy mistrů prohlubuje. United v hlavním městě Španělska prohrávali hned od první minuty. Nevyhráli už pět zápasů v řadě a v milionářské soutěži uspěli pouze v jednom z posledních deseti venkovních utkání.

„Podle mě to vypovídá o stavu klubu. Panuje tam evidentně chaos, je to tak trochu cirkus. Když procházíte těžkým obdobím jako teď United, vadí mi, když někteří hráči pronášejí takové věci. Než začnete trousit podobné komentáře, měli byste se nejdřív podívat do zrcadla,“ řekl pětapadesátiletý vítěz Ligy mistrů z roku 1999, jenž s Manchesterem United získal také sedm ligových titulů.

Martínezovi končí po sezoně smlouva, přičemž klub má možnost ji o rok prodloužit.

„Nemyslím si, že z toho bude nějaký velký rozkol. Už proto, že o téhle kabině mám pochybnosti tak jako tak,“ prohlásil Keane.

„Chybí mi tam dostatek silných osobností, chlapů, kteří by vzali odpovědnost na sebe. Navíc ho nevnímám jako nějakého klíčového, zkušeného lídra Manchesteru United. Vidím v něm spíš stopera, který dělá spoustu chyb,“ dodal na adresu mistra světa z roku 2022 a stříbrného medailisty z letošního světového šampionátu.

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3. kolo

Sabah Baku vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 9.01
  • 6.08
  • 1.30
Fenerbahce Istanbul vs. SK Slavia Praha //www.idnes.cz/sport
20.10. 18:45
  • 1.69
  • 4.08
  • 4.81
Stuttgart vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.84
  • 3.91
  • 2.29
Paris Saint-Germain vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.42
  • 4.44
  • 2.46
Neapol vs. Bodö/Glimt //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.59
  • 4.58
  • 5.12
Manchester City vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.06
  • 14.90
  • 36.00
Liverpool vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.49
  • 4.79
  • 6.00
FC Porto vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.76
  • 4.24
  • 4.18
AS Řím vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 1.16
  • 8.67
  • 15.90
Como vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 2.29
  • 3.70
  • 2.80
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 10:3 6
2. FC BarcelonaBarcelona 2 2 0 0 9:2 6
3. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 9:2 6
4. StuttgartStuttgart 2 2 0 0 6:1 6
5. LiverpoolLiverpool 2 2 0 0 8:4 6
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 2 2 0 0 5:1 6
7. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
8. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 6:4 6
9. Real BetisBetis 2 2 0 0 6:4 6
10. Bayern MnichovBayern 2 1 1 0 8:3 4
11. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 1 0 4:2 4
12. ComoComo 2 1 0 1 6:4 3
13. Manchester UnitedManchester Utd. 2 1 0 1 4:2 3
14. VillarrealVillarreal 2 1 0 1 5:4 3
15. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 3:2 3
16. BruggyBruggy 2 1 0 1 6:6 3
17. Manchester CityManchester City 2 1 0 1 4:4 3
18. Borussia DortmundDortmund 2 1 0 1 3:3 3
19. Racing LensLens 2 1 0 1 3:4 3
20. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 2:3 3
21. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 2:4 3
22. Sabah BakuSabah 2 1 0 1 2:4 3
23. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 1 0 1 4:7 3
24. Bodö/GlimtBodo/Glimt 2 1 0 1 1:5 3
25. AS ŘímAS Řím 2 0 1 1 4:5 1
26. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 1:2 1
27. Viking FK StavangerViking 2 0 1 1 4:6 1
28. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 0 1 1 1:7 1
29. Inter MilánInter 2 0 0 2 4:6 0
30. FC PortoPorto 2 0 0 2 2:5 0
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 0 2 2:5 0
32. NeapolNeapol 2 0 0 2 1:4 0
33. LASK LinzLinz 2 0 0 2 3:7 0
34. LilleLille 2 0 0 2 2:6 0
35. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 0 0 2 2:7 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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