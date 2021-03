Guardiola: Už pět let mám za úkol Ligu mistrů vyhrát. Je to pořád daleko

Pátým rokem je trenérem fotbalistů Manchesteru City. „Když jsem tenkrát přišel, bylo mi řečeno, že musíme vyhrát Ligu mistrů,“ přiznal Josep Guardiola. Že by se to konečně letos povedlo? „Je to ještě daleko, udělali jsme teprve první krok,“ zdůraznil.