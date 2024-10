City vs. Sparta. Co se bude dít? Semele továrna na fotbalové sny české mistry?

Tady je doma nejlepší tým světa. Aspoň tak o něm kdekdo mluví, včetně sparťanského kouče Larse Friise: „Musíme ze sebe dostat to nejlepší a stejně jim asi nezabráníme, aby se dostali do šancí.“

Tak už to s Manchesterem City bývá. Tým, kterému šéfuje uctívaný kouč Guardiola a na hřišti táhne bomber Haaland, soupeře kosí skoro automaticky.

Zahrát si proti němu, to je událost i výzva pro odvážné. Ve středu večer je řada na Spartě, která je v Lize mistrů po devatenácti letech.

Že je něco jinak, jste poznali už v úterý dopoledne na Ruzyni. Sparťané vypravili ne jedno, ne dvě, ale rovnou tři letadla. Jedno pro hráče a trenéry. Druhé pro zaměstnance, novináře a hráče z juniorky. Třetí pro sponzory, VIP hosty a rodinné příslušníky.

Nástup hráčů Southamptonu a domácího Manchesteru City před fanoušky na Etihad Stadium.

Místo se našlo pro klubové legendy Lafatu s Dočkalem, jako televizní expert vyrazil brankář Vaclík, s kufříkem podupával u odbavovací brány i jablonecký boss Pelta. A to se nebavíme o fanoušcích, kterých má dorazit kolem 1 700. Cesta je se vším všudy vyjde na víc než deset tisíc a teď je otázka, jestli za to ten zážitek bude stát.

Dobře víte, jak to dopadlo, když sparťanům na jaře ve čtvrtfinále Evropské ligy nalosovali Liverpool.

Dva zápasy, dvě nálože, jedenáct inkasovaných gólů.

A teď tým, který čtyřikrát v řadě urval anglický titul a předloni poprvé v historii ovládl i Ligu mistrů.

Na to, že ho sparťané senzačně porazí, si můžete vsadit v bláznivém kurzu 36:1. I tomu, že slovenský Ružomberok vylétne z domácího poháru s Kostolnými Kračanami z páté ligy, věří bookmakeři víc.

Není divu.

City, to je soupeř z jiné planety.

Pokud ho snad považujete za fotbalovou rychlokvašku, protože tituly začal pravidelně sbírat až v posledních letech, tak opatrně.

Klub založil už v roce 1880 velebný pán Arthur Connell, farář v manchesterském kostele svatého Marka. Podle něj dostal tým nejdřív jméno St. Mark’s, o sedm let později změnil název na Ardwick Football Club a od roku 1894 píše historii jako Manchester City.

Jen pro představu: rivalové z United, které možná máte za tradičnější klub, sice vznikli o dva roky dřív, ale tehdy se ještě jmenovali Newton Heath. Značku Manchester United svět poznal až roku 1902.

Manchester je od té doby rozdělený. Traduje se, že sever a východ je bleděmodrý, zatímco jih a západ se barví do červena. Ale i to může být zavádějící definice: fanoušci z obou stran by vám odpřisáhli, že město patří jim.

Ti, kteří přejí City, se často soupeřům posmívají: „Většina z vás jezdí na zápasy z Londýna. Našli byste vůbec Manchester na slepé mapě?“

Z druhé strany přiletí rýpanec na oplátku: „Na co si to hrajete? Vždyť občas ani nezaplníte stadion!“

Jenže to City tolik nepálí. Zatímco dřív platili za lokální klub, kterému přeje manchesterská střední a nižší třída, teď počítají miliony fanoušků po celém světě. I díky tomu, že šejkové zakládají partnerské kluby v Americe, Japonsku, Austrálii, Uruguayi, Francii, Belgii, Španělsku, Brazílii nebo Indii, se mohou pochlubit 330 fankluby ze všech koutů planety, zatímco dřív suverénně slavnější United jich mají „jen“ 277.

Norský střelec Erling Haaland oslavuje gól s Kevinem De Bruynem z Manchesteru City.

Společnost City Football Group, která celý moloch zastřešuje, dokonce před dvěma lety ohlásila, že z masy lidí, která tým podporuje, žije v Británii jen jedno procento. Takhle se dělá byznys.

Nemyslete si, že pohádkově bohatí majitelé z Abú Zabí sypou do klubu peníze, jen když je třeba nakoupit hvězdy a vylepšit smlouvy. Majetek královské rodiny ze Spojených arabských emirátů se odhaduje na 300 miliard dolarů, a jakmile jde o City, peněženka je vždy otevřená.

Všimli jste si, že za jejich éry, která začala v roce 2008, se už dvakrát navyšovala kapacita stadionu?

Nebo že šejk Mansúr v problematických covidových časech zafinancoval tisícům fanoušků cestu do Porta na finále Ligy mistrů?

Máte představu, kolik ho stála hypermoderní mládežnická akademie, jedna z nejlepších na světě? V přepočtu přes šest miliard, což ani pro něj nejsou vyloženě drobné.

Kromě toho se snaží sbírat plusové body i jinak: třeba nechal v nejchudších manchesterských čtvrtích postavit už víc než šest tisíc nových domů, nebo koupil nejstarší dochovanou trofej pro vítěze anglického poháru a věnoval ji národnímu fotbalovému muzeu.

Otázka je, jestli jen neodvádí pozornost. Právníci City budou mít co dělat, aby u soudu odrazili obvinění z celkem 115 porušení finančních pravidel. Reálně hrozí přinejmenším odečet bodů, v krajním případě dokonce přeřazení o soutěž níž.

Málokdo také tuší, jak moc vlastně Mansúra fotbal skutečně zajímá, protože doteď navštívil svou luxusní lóži na stadionu jedinkrát: v srpnu 2010 se přiletěl podívat, jak tým poráží Liverpool 3:0. Na venkovní zápas si vyrazil až po třinácti letech, vymodlený triumf ve finále Ligy mistrů ho těžko mohl minout.

Spartu si asi nechá ujít a koukne se leda doma v televizi.

Jaký zázrak by se asi musel odehrát, aby vztekle mrskl ovladačem?