City mají finále LM na dosah. Ale náš výkon proti PSG musí být dokonalý, ví Guardiola

Vítěz si o nejprestižnější klubovou trofej zahraje v Istanbulu s Chelsea, nebo Realem Madrid. Druhé semifinále v Londýně je na programu ve středu, úvodní duel ve španělské metropoli skončil 1:1.

Liga mistrů úterní odvety semifinále Stanice O 2 TV Sport a O 2 TV Fotbal nabídnou úterní odvetu semifinále Ligy mistrů mezi Manchesterem City a PSG v přímém přenosu. Moderátor Libor Bouček přivítá ve studiu od 20.20 hodin v roli hostů Pavla Horvátha, držitele pěti mistrovských titulů a někdejšího kapitána Plzně, a také bývalého reprezentanta Daniela Koláře. Po skončení zápasu následují tradičně ohlasy ve studiu.



PSG minulou středu v Parku Princů brzy vedl zásluhou Marquinhose, ale loňský finalista ve druhém poločase náskok neudržel. Za City se prosadili Kevin De Bruyne a Rijád Mahriz, domácí Idrissa Gueye navíc dostal červenou kartu a přijde o odvetu.

„Pokud budeme hrát jako v první půli, tak je můžeme porazit, ale samozřejmě to musíme vydržet celých devadesát minut. Nebude to snadné, ale podle mě jsme na takové zápasy připraveni. V Manchesteru nemáme co ztratit, takže tam necháme všechno,“ řekl obránce PSG Alessandro Florenzi pro klubový web.

„Musíme mít víru. Bez ohledu na statistiky nebo procentuální šanci na vítězství a postup. Každý Pařížan v nás musí věřit. Můžu slíbit, že budu bojovat a udělám všechno, co je v mých silách, abychom uspěli,“ přidal útočník francouzských šampionů Neymar.

City na svém stadionu neprohráli v posledních 13 pohárových utkáních a v aktuálním ročníku Ligy mistrů doma zvítězili ve všech pěti duelech. PSG ale venku drží sérii 10 soutěžních výher, v sedmi případech svěřenci kouče Mauricia Pochettina nastříleli tři a více branek. Domácí nehlásí žádné absence, Pařížané doufají, že budou mít po zranění lýtka k dispozici nejlepšího střelce Kyliana Mbappého.

„Pokud se v odvetě budeme bát a nebudeme hrát tak, jak dokážeme, PSG to může otočit. Když ale předvedeme naši hru, tak snad postoupíme do finále,“ konstatoval trenér City Pep Guardiola, jehož svěřenci mají na dosah třetí anglický titul za poslední čtyři roky a v této sezoně už vyhráli domácí Ligový pohár.