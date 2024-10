O spojení City a Oasis. Klub žil díky kapele i v době, kdy byl úplně na dně

Možná je ta historka trochu přitažená za vlasy. Ale kdo ví? Třeba se vážně ti dva sblížili díky tomu, že City před rokem a pěti měsíci v semifinále Ligy mistrů vyřadili Real Madrid. Když tehdy na mladšího Liama fanoušci na sociální síti X dotírali a vyzvídali, jestli v postupové euforii nevyměkne a nezkusí dohodnout léta nemyslitelný comeback, odpověděl: „Já jsem ready!“

Nikdy dřív to tak nevypadalo. Čas utíkal a spíš se bralo jako hotová věc, že kapela, která od poloviny devadesátých let chytlavými kytarovými songy válcovala hitparády, je navždy fuč. Proč? Protože bráchové Liam s Noelem, ti, bez kterých by to dál nešlo, se opravdu šíleně porafali.

Znáte ten příběh?