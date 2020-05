Manchester City dostane svou kauzu před sportovní arbitráž v červnu

Fotbal

Zvětšit fotografii Gabriel Jesus¨(vlevo) z Manchesteru City v souboji s Arijanem Ademim z Dinama Záhřeb. | foto: AP

dnes 17:33

Sportovní arbitráž CAS se bude odvoláním Manchesteru City proti dvouletému vyloučení z evropských fotbalových pohárů zabývat od 8. do 10. června. Zatím není jasné, zda slyšení proběhne s osobní účastí, nebo prostřednictvím videokonference. Nebyl ani stanoven termín, do kdy by měl padnout verdikt.

Zástupci klubu se obávali, že se kvůli pandemii koronaviru rozhodnutí zpozdí. CAS totiž kvůli šířící se nákaze začala v polovině března odkládat naplánovaná slyšení. Odvolání Manchesteru se nakonec ale dostane na řadu na začátku léta, jak klub doufal. Losování nového ročníku Ligy mistrů je v Monaku naplánováno na 27. srpna, i to ale může být ještě kvůli koronaviru a zpožděním soutěží odloženo.

Manchester City byl v únoru na dva roky vyloučen z evropských pohárů za vážné porušení pravidel finanční fair play a licenčních předpisů. Navíc klub dostal pokutu 30 milionů eur. Úřadující anglický šampion, který podle UEFA v letech 2012 až 2016 nadhodnotil příjmy od sponzorů, jakékoli porušení regulí odmítl.