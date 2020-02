City proti všem. Klub chystá obhajobu a tvrdí: UEFA přehlíží naše důkazy

Když se ta informace před týdnem rozletěla do světa, v kancelářích tréninkového centra na dohled hlavního stadionu Etihad, kde je doma Manchester City, to musela být hektika.



„Všichni zůstaňte klidní,“ zněly přesto první zprávy, které šéfové v pátek navečer rozesílali překvapeným hráčům a jejich agentům.

Zatímco nejužší vedení o tvrdém verdiktu UEFA vědělo už od odpoledne, pro většinu ostatních zaměstnanců včetně fotbalistů vracejících se z krátké dovolené během anglické zimní ligové pauzy to byl šok.

Od klubu dostali přísný zákaz cokoli komentovat na sociálních sítích či v médiích. Proto kromě stručného a odmítavého stanoviska, které Manchester City zformuloval ještě v pátek večer, několik dnů navenek panoval u anglického šampiona z posledních dvou sezon klid.

Ale co se dělo uvnitř?

„Víc než kdy jindy teď musíme ukázat, že náš úspěch nestojí jen na penězích, ale především na talentu a tvrdé práci,“ apeloval před sobotním tréninkem na mužstvo trenér Pep Guardiola.

Byli to novináři serveru The Athletic, kteří poodhalili zákulisní dění v prvních hodinách po tom, co UEFA přísný trest zveřejnila: za porušení finančního fair play a licenčních předpisů dostal Manchester City dvouletý zákaz startu v evropských pohárech a mastnou pokutu - v přepočtu téměř tři čtvrtě miliardy korun - navrch.

Sejdeme se u arbitráže

Trvalo pět dnů, než klub mlčení prolomil.

„Nejraději bych celou situaci komentoval okamžitě, ale bylo důležité probrat všechny detaily s našimi právníky. Rozhodnout se, co a jak sdělit,“ vysvětlil výkonný ředitel Ferran Soriano.

Je to takřka rok a půl, co německý deník Der Spiegel zveřejnil uniklou e-mailovou korespondenci vysokých představitelů Manchesteru City, která měla dokazovat, že klub v období mezi lety 2012 až 2016 lhal o svých příjmech v řádu desítek milionů liber.

Aby splnil předpisy UEFA, nadhodnotil některé ze svých sponzorských smluv, čímž porušil pravidlo finančního fair play. Tedy nástroje, který má vést kluby k vyrovnanému hospodaření.

Neměly by vynakládat za hráče a jejich platy víc, než si samy vydělají. A limitovány jsou rovněž prostředky, jež do klubů vkládají z vlastní kapsy jejich šéfové.

I v tomto bodě je City podezřelé, protože dle nezávislé komise, která při UEFA na dodržování jejích finančních předpisů dohlíží, určitou částku poslal do klubu jeho arabský majitel, šejk Mansúr, prostřednictvím jiné firmy.

Majitel fotbalového Manchesteru City šejk Mansúr.

Přitěžující okolností pro City má být i fakt, že s vyšetřovateli nespolupracovalo.



„Což ale není pravda, protože jsme dodali řadu dokumentů, které prokazují naši nevinu. A mrzí nás, že vyšetřovací komise UEFA se více spoléhala na z kontextu vytržené e-maily než na důkazy, které jsme předložili,“ uvedl Soriano.

Je to tvrzení proti tvrzení.

Sportovní arbitráž CAS v Lausanne, k níž City podalo stížnost už v průběhu vyšetřování kvůli obavám o férový proces a nyní se k ní po definitivním verdiktu hodlá odvolat znovu, by měla v celé věci rozhodnout nejpozději do léta.

Angličtí novináři spekulují, že CAS dvouletý trest zkrouhne na polovinu, což by mohl akceptovat i klub. Nebo snad ne?

City jako černá ovce

„My neudělali nic špatného a podnikneme všechny kroky k tomu, abychom to dokázali,“ tvrdí přesvědčivě Soriano. „Všechny peníze od majitele, které klub inkasoval, byly řádně zdokumentovány. Máme obavy, že více než o spravedlnosti je celá tato kauza zpolitizovaná.“

Že nerozumíte?

Podle zákulisních informací, se kterými pracují nejen média v Británii, na přísnější trest pro City apelovaly i nejvlivnější evropské kluby včetně Realu Madrid či Bayernu Mnichov. Dlouhodobé spory pak City vede i s pařížským St. Germain, které vlastní majitelé z Kataru. Jeho prezident Násir Al Chelajfí je navíc ve výkonném výboru UEFA.

A třeba i na hospodaření francouzského klubu se prý hodlají advokáti Manchesteru City u arbitráže ptát: Jak je možné, že UEFA přísněji nepotrestala St. Germain za pochybné sponzorské smlouvy v roce, kdy podepsal Neymara a Kyliana Mbappého, dva nejdražší fotbalisty světa? A co finanční propojení automobilky Fiat a Juventusu Turín, které vlastní stejná rodina? Nebo nedávné prodloužení sponzorského kontraktu Bayernu s Audi, jemuž v klubu patří část akcií?

Arabskými penězi napumpované City mezi soupeři nikdy nebylo oblíbené. Černá ovce mezi elitou, která nyní cítí křivdu kvůli výši trestu. Už v minulosti přitom za podobné porušení finančních pravidel klub platil pokutu téměř půldruhé miliardy korun.

„Jestliže někdo nedodržuje předpisy, měl by být potrestán. Pro dobro celého sportu,“ řekl Arséne Wenger z FIFA, jenž proti tzv. finančnímu dopingu brojil už jako trenér.

Guardiola slíbil věrnost

Představitelé City, kterému navíc v případě prokázání viny hrozí i odpočet bodů v domácí soutěži, však dál zarytě opakují svoji verzi. A neustupují z ní ani o píď, žádné pochybení si zkrátka nepřipouštějí.

„Pokud jste o něčem přesvědčení, musíte za to bojovat. Já klubu stoprocentně věřím,“ zopakoval trenér Guardiola, co říkal už v průběhu vyšetřování.

Po zveřejnění trestu se sice přetřásala i jeho budoucnost, on však přátelům a blízkým údajně naznačil, že z Anglie odcházet nehodlá. Ve středu večer totéž po ligovém vítězství nad West Hamem potvrdil i novinářům: „Když mě nevyhodí, zůstanu. Já tenhle klub miluju.“

Podobně se měl vyjádřit i Raheem Sterling, ale co ostatní hvězdy? Kdyby CAS odvolání City nevyhověl a posvětil dvouletý pohárový distanc, spoustu z nich by jistě začalo přemýšlet o změně. Liga mistrů je ta nejzářivější scéna, na které chce každý fotbalista hrát.



Vážou se k ní i tučné finanční odměny a bonusy, o které by hráči mohli přijít. I proto se Manchester City, pro nějž je obhajoba anglického titulu kvůli obří ztrátě na Liverpool dávno ztracená, ještě víc než v minulosti soustřeďují na triumf v Evropě.

Co když je to na dlouhou dobu jeho poslední šance?

Co když takhle silné mužstvo a geniálního trenéra už nikdy nebude mít pohromadě?

Právě Champions League byla pro superboháče z Abú Zabí, klubové majitele, od začátku tou nejdůležitější metou - až po ní následovaly tituly či rekordy v Premier League. Ty už má ambiciózní City za poslední dekádu čtyři, ale v Evropě neprorazil. Povede se mu to letos?

Do vyřazovacích bojů vstoupí příští týden proti Realu Madrid, nesnadnému protivníkovi. Vedle boje na trávníku však City ve velkém rozjíždí ještě jednu bitvu. Potenciálně mnohem zamotanější a zdlouhavější.

Právnickou a zákulisní za očištění svého jména.

Tak trochu bitvu proti všem.