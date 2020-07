Nejen šejkové si oddechli. Jak Manchester City odvrátil pohromu

Ta zpráva irského novináře Paula Howarda zněla senzačně a na první pohled vzbudila na Twitteru obrovský rozruch: „Pep po vzájemné dohodě končí v City!“

Jenže se z ní nevyklubala informace o tom, že se fotbalový Manchester City loučí s trenérem Pepem Guardiolou, ale že druholigový Birmingham City rozvázal smlouvu se svým koučem Pepem Clotetem.

A tak fanoušci bleděmodrých barev mohli úlevně vydechnout - během pondělka už podruhé.

Zásadní sdělení totiž zní: Manchester City, nyní už s jistotou druhý tým anglické ligy, bude i v příští sezoně hrát Ligu mistrů.

Pozor, to není samozřejmost, i když by se to tak vzhledem k umístění v tabulce dalo brát. V únoru Evropská fotbalová unie UEFA do Manchesteru vzkázala: V evropských pohárech máte na dva roky zaracha!

Proto početný tým právníků dělal pět měsíců všechno možné, aby rozhodnutí zvrátil - a povedlo se.

Sportovní arbitráž CAS v Lausanne původní verdikt zrušila a ještě City zmírnila pokutu z původních 30 milionů eur, čili 800 milionů korun, na třetinu. „Děkujeme členům poroty za pečlivost, kterou případu věnovali,“ vzkázali City v prohlášení, když si konečně vydechli. Ale jak a proč se vlastně do problémů dostali?

Tvrdý trest jim hrozil za to, že mezi lety 2012 a 2016 měli porušit pravidla finančního fair play, na kterém UEFA přísně bazíruje: podle vyšetřovatelů nadhodnotili příjmy od sponzorů na svých účtech.

Přesto v pondělí slyšeli úlevný výrok: „Většina údajných porušení nebyla prokázána nebo byla promlčena. Manchester City neskrýval financování vlastního kapitálu z příspěvků sponzorů, selhal jen ve spolupráci s příslušnými orgány UEFA.“

Dovedete si představit, jaká pohroma by se na anglického vicemistra řítila, kdyby pro něj spor dopadl hůř?

City, dříve otloukánci v porovnání s úspěšnějšími městskými rivaly United, patří k nejbohatším týmům světa. Vlastní je šejk Mansúr ze Spojených arabských emirátů, ropný magnát, který na peníze nekouká a zajímá ho jen úspěch.

Už dvanáct let do týmu pumpuje miliardy, hlavně díky tomu City čtyřikrát z posledních osmi sezon slavili anglický titul. Rok co rok vábí do týmu hvězdy, přivedl trenérskou superstar Guardiolu a ze všeho nejvíc touží po triumfu v Lize mistrů.

Kdyby se o něj v příštích dvou letech nemohl ani pokusit, celé jeho bleděmodré veledílo by se mohlo rozdrolit a minimálně na čas ztratit kouzlo.

Že by klub přišel o stamilionové příjmy za účast, to by se ještě sneslo - Mansúr a jeho rodina si podobné ztráty mohou dovolit zalepit.

Ale co hráči, kouč Guardiola a jejich ambice? Asi by se těžko smiřovali s tím, že na nejlákavější zápasy koukají jen v televizi. Hvězdy by se mohly začít poohlížet jinde, i na přestupovém trhu by značka Manchester City ztratila lesk.

Místo toho ztratila protistrana: výsledek odvolacího řízení podkopává snahu UEFA o ekonomickou stabilitu klubů a může vytvořit precedens. Proto šéfové evropského fotbalu rychle vzkázali: „Rozhodnutí bereme na vědomí, ale budeme dál dodržovat své zásady.“

Není divu, že se kolem sledované kauzy chodilo po špičkách. Arbitráž proběhla utajeně prostřednictvím videokonference, neznámá zůstala i totožnost tří členů tribunálu, kteří provinění posuzovali.

Zato verdikt rezonuje světem: City mají v Evropě zelenou.