„Musíme se vzchopit, protože mezi námi převládá pocit, že se pokazilo úplně všechno,“ lamentoval španělský kouč. Pěkně od srdce a emotivně, jak to má ve zvyku.
Protože 20. ledna večer City v norské kruté zimě zamrzlo.
Hned třikrát, když doplníme konečný výsledek 3:1 pro Bodö/Glimt.
Senzace! Ostuda! Nebo stejně výstižně výprask, jak píší britská média.
„Jak krásné místo na fotbal,“ obdivovaly před zápasem klubové účty na sociálních sítích fotografie místní nádherné, čisté přírody. A vskutku!
|
Bodö/Glimt senzačně porazilo City. Arsenal stále stoprocentní, PSG nečekaně prohrálo
Jestli jste ještě neviděli sestřih nebo náhodou nebyli zachumlaní ve žlutých čepičkách přímo na místě, pusťte si ho.
V jedenadvacáté minutě upadl ve vápně po souboji útočník Blomberg, ale ihned vstal a poslal oblouček na zadní tyč, kde hlavou pod nohy brankáře Donnarummy zamířil úplně osamocený hroťák Hogh. K vzteku si mohli obránci City ruce uzvedat, ale vymodlený ofsajd nepřivolali.
Stejní dva rychlíci ve žlutém pláchli hned o dvě minuty později a rozhozená obrana hostí kapitulovala znovu. Vysoký balon nejdřív sklepl Hauge do běhu Blombergovi, ten pak našel zase osamoceného dánského střelce Hogha, který se našteloval ke skákavému míči a parádně zakončil z první.
Tohle byla NÁDHERA! 🫠— Nova Sport (@novasport_cz) January 20, 2026
Překvapení v Norsku. I díky této krásné trefě Haugeho Bodo/Glimt porazilo doma Manchester City 3:1!#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/TYh31hA0Dn
Třetí zásah přidali domácí ve druhé půli, ještě před hodinou hry. Balon čapnul dobrých třicet metrů od brány Hauge, s hlavou nahoru obhlédl situaci, zvolil kličku a pokračoval sám. Míč si navedl až před půlkruh na vápně a vyslal pumelici na zadní.
Jako byste na začátku utkání snížili obtížnost ve videohře. Hosté jen nevěřícně koukali. Snížili sice o dvě minuty později zásluhou Cherkiho, jenže hned nato si nechal dát dvě žluté karty Rodri. A oslabené City už nevzdorovalo.
|
Kouč největší hvězdou. Norský Trpišovský nařizuje sedět ve tmě, velkokluby odmítá
Navíc pokračuje v nelichotivé sérii. V novém roce vyhrálo jen dva ze sedmi soutěžních duelů, jedno z vítězství (10:1) se zrodilo proti třetiligovém Exeteru. O víkendu přišla prohra v derby s United (0:2) a pak další potupa.
„Soupeře jsem ale nepodcenil,“ bránil se Guardiola. „Vím, jak dobrý tým mají. V minulé sezoně došli do semifinále Evropské ligy, nám kvůli zranění chybějí důležití hráči. Bodö bylo výborně organizované. Hráli opravdu dobře,“ smekl.
Kdo ví, jak norský celek funguje, překvapen není.
V základní sestavě nastoupilo v úterý devět Norů, jeden Dán a jeden Rus. Na lavici byli dva další Dánové, jinak zbytek domácích, včetně trenéra Kjetila Knutsena. Chlapíka, co padesátitisícové městečko na severu Norska vytáhl mezi elitu.
„Jsem nadšený a cítím se úžasně,“ líčil na tiskové konferenci. „Dobře víme, že můžeme protivníka potrápit, když nám dá prostor.“
|
Fotbalový palác za polárním kruhem. Soupeř Slavie chystá unikátní stadion
Už padlo, že loni se svěřenci dokráčel do semifinále Evropské ligy, kde vypadl s londýnským Tottenhamem, pozdějším vítězem. Po cestě ještě Bodö vyřadilo Lazio, vítěze základní fáze, Olympiakos, předešlého vítěze Konferenční ligy, a také nizozemské Twente.
Hned v další sezoně slavilo postup do Ligy mistrů, když v závěrečném předkole rozstřílelo rakouského šampiona Sturm Graz 5:0 a ve venkovní odvetě padlo 1:2.
Premiéru v základní fázi zahájil norský klub, který ještě před devíti lety hrál druhou ligu, v Česku, kde remízu 2:2 se Slavií zachránil v poslední minutě. Pak stejný výsledek zopakoval na Tottenhamu, prohrál 1:3 na Galatasarayi, doma 0:1 s Monakem a 2:3 na Juventusu. Další bod bral za remízu 2:2 v Dortmundu a teď si vyšlápl na anglického giganta.
|
Vrtulníkem na zápas. A pak na ryby? Jak vypadá fotbal za polárním kruhem
Mezitím skončil o bod druhý v norské nejvyšší soutěži, která finišovala na konci listopadu. Poslední soutěžní zápas odehrálo Bodö 10. prosince.
Pak čtyřicet dnů pauza.
A najednou světový výkon.
Další velký úspěch do sbírky norského zázraku.