Další úspěch žlutého zázraku. A Guardiola bědoval: Pokazilo se úplně všechno

Autor:
  14:59
Při čtení výsledků fotbalové Ligy mistrů už ta zpráva pomalu přestává být šokující. Vezměte si, kolik světových klubů si na tamní vyhlášené umělé trávě uřízlo ostudu. Ale porazit doma Manchester City? To je přece wow! Norské Bodö/Glimt, trpaslík zpoza polárního kruhu, má další překvapení do sbírky. Výhru nad hvězdným týmem trenéra Josepa Guardioly.
Fotbalisté z Bodö/Glimt Jens Peter Hauge, Kasper Hogh a Ole Blomberg slaví gól...

Fotbalisté z Bodö/Glimt Jens Peter Hauge, Kasper Hogh a Ole Blomberg slaví gól proti Manchesteru City. | foto: AP

Hráči Manchesteru City společně s trenérem Pepem Guardiolou děkují divákům za...
Rico Lewis smutní po porážce Manchesteru City.
Erling Haaland a Rico Lewis děkují fanouškům za podporu.
Gianluigi Donnarumma smutní po inkasované brance na hřišti Bodö/Glimt.
10 fotografií

„Musíme se vzchopit, protože mezi námi převládá pocit, že se pokazilo úplně všechno,“ lamentoval španělský kouč. Pěkně od srdce a emotivně, jak to má ve zvyku.

Protože 20. ledna večer City v norské kruté zimě zamrzlo.

Hned třikrát, když doplníme konečný výsledek 3:1 pro Bodö/Glimt.

Senzace! Ostuda! Nebo stejně výstižně výprask, jak píší britská média.

„Jak krásné místo na fotbal,“ obdivovaly před zápasem klubové účty na sociálních sítích fotografie místní nádherné, čisté přírody. A vskutku!

Bodö/Glimt senzačně porazilo City. Arsenal stále stoprocentní, PSG nečekaně prohrálo

Jestli jste ještě neviděli sestřih nebo náhodou nebyli zachumlaní ve žlutých čepičkách přímo na místě, pusťte si ho.

V jedenadvacáté minutě upadl ve vápně po souboji útočník Blomberg, ale ihned vstal a poslal oblouček na zadní tyč, kde hlavou pod nohy brankáře Donnarummy zamířil úplně osamocený hroťák Hogh. K vzteku si mohli obránci City ruce uzvedat, ale vymodlený ofsajd nepřivolali.

Stejní dva rychlíci ve žlutém pláchli hned o dvě minuty později a rozhozená obrana hostí kapitulovala znovu. Vysoký balon nejdřív sklepl Hauge do běhu Blombergovi, ten pak našel zase osamoceného dánského střelce Hogha, který se našteloval ke skákavému míči a parádně zakončil z první.

Třetí zásah přidali domácí ve druhé půli, ještě před hodinou hry. Balon čapnul dobrých třicet metrů od brány Hauge, s hlavou nahoru obhlédl situaci, zvolil kličku a pokračoval sám. Míč si navedl až před půlkruh na vápně a vyslal pumelici na zadní.

Jako byste na začátku utkání snížili obtížnost ve videohře. Hosté jen nevěřícně koukali. Snížili sice o dvě minuty později zásluhou Cherkiho, jenže hned nato si nechal dát dvě žluté karty Rodri. A oslabené City už nevzdorovalo.

Kouč největší hvězdou. Norský Trpišovský nařizuje sedět ve tmě, velkokluby odmítá

Navíc pokračuje v nelichotivé sérii. V novém roce vyhrálo jen dva ze sedmi soutěžních duelů, jedno z vítězství (10:1) se zrodilo proti třetiligovém Exeteru. O víkendu přišla prohra v derby s United (0:2) a pak další potupa.

„Soupeře jsem ale nepodcenil,“ bránil se Guardiola. „Vím, jak dobrý tým mají. V minulé sezoně došli do semifinále Evropské ligy, nám kvůli zranění chybějí důležití hráči. Bodö bylo výborně organizované. Hráli opravdu dobře,“ smekl.

Kdo ví, jak norský celek funguje, překvapen není.

Nico O’Reilly z Manchesteru City si kryje míč před Fredrikem Sjövoldem.

V základní sestavě nastoupilo v úterý devět Norů, jeden Dán a jeden Rus. Na lavici byli dva další Dánové, jinak zbytek domácích, včetně trenéra Kjetila Knutsena. Chlapíka, co padesátitisícové městečko na severu Norska vytáhl mezi elitu.

„Jsem nadšený a cítím se úžasně,“ líčil na tiskové konferenci. „Dobře víme, že můžeme protivníka potrápit, když nám dá prostor.“

Fotbalový palác za polárním kruhem. Soupeř Slavie chystá unikátní stadion

Už padlo, že loni se svěřenci dokráčel do semifinále Evropské ligy, kde vypadl s londýnským Tottenhamem, pozdějším vítězem. Po cestě ještě Bodö vyřadilo Lazio, vítěze základní fáze, Olympiakos, předešlého vítěze Konferenční ligy, a také nizozemské Twente.

Hned v další sezoně slavilo postup do Ligy mistrů, když v závěrečném předkole rozstřílelo rakouského šampiona Sturm Graz 5:0 a ve venkovní odvetě padlo 1:2.

Kouč Bodö/Glimt Kjetil Knutsen hovoří před zápasem s Manchesterem City.

Premiéru v základní fázi zahájil norský klub, který ještě před devíti lety hrál druhou ligu, v Česku, kde remízu 2:2 se Slavií zachránil v poslední minutě. Pak stejný výsledek zopakoval na Tottenhamu, prohrál 1:3 na Galatasarayi, doma 0:1 s Monakem a 2:3 na Juventusu. Další bod bral za remízu 2:2 v Dortmundu a teď si vyšlápl na anglického giganta.

Vrtulníkem na zápas. A pak na ryby? Jak vypadá fotbal za polárním kruhem

Mezitím skončil o bod druhý v norské nejvyšší soutěži, která finišovala na konci listopadu. Poslední soutěžní zápas odehrálo Bodö 10. prosince.

Pak čtyřicet dnů pauza.

A najednou světový výkon.

Další velký úspěch do sbírky norského zázraku.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

7. kolo

FK Karabach vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
21.1. 18:45
  • 3.02
  • 3.98
  • 2.25
Galatasaray Istanbul vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
21.1. 18:45
  • 3.30
  • 3.78
  • 2.17
SK Slavia Praha vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 8.63
  • 6.19
  • 1.32
Newcastle United vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.37
  • 5.73
  • 7.60
Olympique Marseille vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 3.74
  • 3.92
  • 1.98
Juventus FC vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.73
  • 3.86
  • 5.17
Chelsea vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.13
  • 9.89
  • 20.40
Bayern Mnichov vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.12
  • 10.70
  • 23.50
Atalanta Bergamo vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
21.1. 21:00
  • 1.76
  • 3.84
  • 4.97

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 7 0 0 20:2 21
2. Real MadridReal Madrid 7 5 0 2 19:8 15
3. Bayern MnichovBayern 6 5 0 1 18:7 15
4. TottenhamTottenham 7 4 2 1 15:7 14
5. Paris Saint-GermainPSG 7 4 1 2 20:10 13
6. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 7 4 1 2 14:9 13
7. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 13:9 13
8. Atalanta BergamoBergamo 6 4 1 1 8:6 13
9. Inter MilánInter 7 4 0 3 13:7 12
10. Atlético MadridAtlético 6 4 0 2 15:12 12
11. LiverpoolLiverpool 6 4 0 2 11:8 12
12. Borussia DortmundDortmund 7 3 2 2 19:15 11
13. Newcastle UnitedNewcastle 6 3 1 2 13:6 10
14. ChelseaChelsea 6 3 1 2 13:8 10
15. FC BarcelonaBarcelona 6 3 1 2 14:11 10
16. Olympique MarseilleMarseille 6 3 0 3 11:8 9
17. Juventus FCJuventus 6 2 3 1 12:10 9
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 6 3 0 3 8:8 9
19. LeverkusenLeverkusen 7 2 3 2 10:14 9
20. AS MonacoMonaco 7 2 3 2 8:14 9
21. PSV EindhovenEindhoven 6 2 2 2 15:11 8
22. Olympiakos PireusPireus 7 2 2 3 8:13 8
23. NeapolNeapol 7 2 2 3 7:12 8
24. FC KodaňKodaň 7 2 2 3 11:17 8
25. FK KarabachKarabach 6 2 1 3 10:13 7
26. BruggyBruggy 7 2 1 4 12:17 7
27. Bodo/GlimtBodo/Glimt 7 1 3 3 12:14 6
28. Benfica LisabonBenfica 6 2 0 4 6:8 6
29. Pafos FCPafos 6 1 3 2 4:9 6
30. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 6 2 0 4 7:15 6
31. Ajax AmsterdamAjax 7 2 0 5 7:19 6
32. Athletic BilbaoBilbao 6 1 2 3 4:9 5
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 6 1 1 4 8:16 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 6 0 3 3 2:11 3
35. VillarrealVillarreal 7 0 1 6 5:15 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 7 0 1 6 5:19 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara má nakročeno do Celticu Glasgow

Sledujeme online
Český útočník Tomáš Čvančara (vlevo) na tréninku Borussie Mönchengladbach.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.

Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

Další úspěch žlutého zázraku. A Guardiola bědoval: Pokazilo se úplně všechno

Fotbalisté z Bodö/Glimt Jens Peter Hauge, Kasper Hogh a Ole Blomberg slaví gól...

Při čtení výsledků fotbalové Ligy mistrů už ta zpráva pomalu přestává být šokující. Vezměte si, kolik světových klubů si na tamní vyhlášené umělé trávě uřízlo ostudu. Ale porazit doma Manchester...

21. ledna 2026  14:59

Plzeň - Porto v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňský brankář Florian Wiegele vyráží míč v zápase s Freiburgem v Evropské...

Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě? To i další informace o utkání...

21. ledna 2026  14:29

Klenot Barcelony s českým pasem. Zláká ho nároďák? Na původ je hrdý, říká otec

Premium
Orian Goren v dresu mládežníků Barcelony v Youth League.

Stačí jeho jméno vyťukat do internetového vyhledávače a do očí vás okamžitě trknou titulky plné vzletných slov i zavazujících příměrů. Další perla ze slavné fotbalové líhně. Chlapec s aurou velkého...

21. ledna 2026

Barcelona v Česku: Messiho hattrick Plzni, sparťanská senzace i Hapalova penalta

MESSI vs. MESSI. Ten plzeňský Václav Pilař bojuje o míč s tím skutečných -...

V moderní éře Ligy mistrů se zatím dvakrát střetla se Spartou i s Plzní. Teď slavná Barcelona vyzve podruhé i fotbalisty Slavie. Připomeňte si prostřednictvím obrazového článku průběh předchozích...

21. ledna 2026  11:19

Slavia - Barcelona v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Slávističtí fotbalisté před utkáním Ligy mistrů proti Bilbau.

Do Vršovic míří jeden z nejslavnějších klubů fotbalové historie. Slavia v 7. kole Ligy mistrů přivítá Barcelonu. Kde sledovat atraktivní duel živě a jaké další zajímavosti zápas provázejí? Vše...

21. ledna 2026  10:59

Baníku se rýsuje nové útočné duo. Jurečka o Gningovi: Snažíme se spolu hodně mluvit

Útočník Václav Jurečka si kryje míč před obráncem Karlem Pojezným.

Utkáním s Widzewem Lodž zakončí fotbalisté Baníku ve čtvrtek soustředění v tureckém Beleku. A trenéru Tomáši Galáskovi se už rýsuje základní sestava pro jarní část soutěže. Objevit by se v ní mohli...

21. ledna 2026  10:55

Volá Jablonec? Tam chci! Sobol o návratu do Česka i důvodech konce ve Francii

Eduard Sobol s jabloneckým majitelem Jakubem Střeštíkem.

Když na konci května 2019 odehrál poslední zápas za fotbalisty Jablonce, tehdy šlo o vítězné derby s Libercem, sotva mohl tušit, že v severočeském klubu ještě jednou zakotví. Nyní se Eduard Sobol o...

21. ledna 2026  9:41

Společně proti rakovině. Slavia se spojila s Barcelonou pro dobrou věc

Dominik a Ada, onkologičtí pacienti a fotbaloví fanoušci, se setkají s hráči...

Na hřišti budou rivalové, mimo něj však fotbalové kluby Slavia a Barcelona půjdou ruku v ruce. Pro dobrou věc. Jejich středeční zápas v pražském Edenu v rámci Ligy mistrů bude věnován podpoře dětí a...

21. ledna 2026  9:10

Deset milionů za den. Slavia odkryla, jak si překupníci libují na Barceloně

Trénink hráčů Barcelony před zápasem Ligy mistrů proti pražské Slavii.

Až se večer otevřou vstupy na stadion v pražském Edenu, nemálo nadšených fanoušků, vyhlížejících bitvu slávistických fotbalistů se slavnou Barcelonou, zůstane před vchodem. A to za vstupenky...

21. ledna 2026  9:10

Na mě takhle hrát nebudeš, to je výzva. Jak se slávista Vlček chystá na Barcelonu

Slávistický obránce Tomáš Vlček na tiskové konferenci před utkáním Ligy mistrů...

Když v Edenu hrála Barcelona naposled, on byl na podzim 2019 jako starší dorostenec na hostování v druholigovém Ústí nad Labem. Ve středu večer se fotbalový gigant vrátí a slávista Tomáš Vlček už...

21. ledna 2026  7:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Licence? Trenér musí mít hlavně energii a charakter, říká šéf fotbalové akademie

Hostem pořadu FotbalOna byl Libor Volf, zakladatel fotbalové akademie Volf...

Jeho fotbalová škola Volf Soccer Academy má pobočky v Kanadě, USA, Egyptě, Ugandě i v Česku. A věnuje se nejen nadějným hráčům, ale i hráčkám. „V Americe chce být skoro každá malá holka...

21. ledna 2026  6:17

Bodö/Glimt senzačně porazilo City. Arsenal stále stoprocentní, PSG nečekaně prohrálo

Gianluigi Donnarumma smutní po inkasované brance na hřišti Bodö/Glimt.

Fotbalisté Bodö/Glimt porazili Manchester City 3:1. Hosté dohrávali bez vyloučeného majitele Zlatého míče Rodriho. Arsenal v Lize mistrů vyhrál i sedmý zápas. Na vítězství 3:1 na hřišti Interu Milán...

20. ledna 2026  18:30,  aktualizováno  23:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.