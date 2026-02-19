Mám rád Ještěd, Ďolíček i Vlkanovu. Řecký expert na český fotbal vypráví

„Nevím, jestli mě někdo v Panathinaikosu vůbec zná,“ usměje se šestatřicetiletý chlapík, který odmala žije v Soluni. „Ale kdyby se ozvali, dal bych jim jednoduchou radu: Nesmíte nic podcenit! To je totiž v Řecku klasika: dostanete tým, který nemá úplně zvučné jméno, a lidi už se plácají po zádech: Paráda, to bude snadné, postoupíme.“
Charizaklis dobře ví, proč by si řecké kluby měly na soupeře z Česka dávat pozor. Už před jedenácti lety začal pracovat jako sportovní novinář, což ale v zemi zmítané ekonomickou krizí na uživení nestačilo. Hledal, jaký vedlejšák si přibrat, a protože ho bavilo tipovat výsledky, zkusil psát analýzy pro sázkové kanceláře. Právě ty ho brzy pevně propojily s Českem.
„Když někomu řeknu, že přes deset let sleduju českou ligu, většinou nechápe: Ty blázne, proč? Proč ne radši Anglii nebo Španělsko?“
No právě, proč?
Všichni slávisti by měli pana Tvrdíka minimálně pozvat na oběd, protože prodat hráče za takový balík a ještě ho podržet na hostování, to je umění. Vydělal i Zafeiris, jeho rodina může klidně přestat pracovat. Na účet mu chodí čtyřikrát víc než ve Slavii.