Kdy a kde sledovat zápas Malmö – Olomouc živě?
První utkání play off o postup do ligové fáze Evropské ligy Malmö – Olomouc vysílá televizní stanice Premier Sport 2. Zápas na stadionu Eleda začíná ve čtvrtek 21. srpna od 19:00.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Oneplay
Zápas Malmö – Olomouc můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?
- Olomouc v sobotu v pátém kole české ligy udolala nováčka ze Zlína 1:0.
- Malmö v sobotu ve švédské lize suverénně zvítězilo 4:0 na hřišti Halmstadu.
Malmö – Olomouc:
Výkop: čtvrtek 21. srpna, 19:00.
Předpokládané sestavy:
Absence: Botheim, Dahlin, Lajqi (všichni zranění + nejsou na soupisce), Jansson (nejistý start) - Dele, Fiala, Kliment, Muritala, F. Uriča, Vraštil (všichni zranění + nejsou na soupisce), Amasi, Dohnálek (oba nejsou na soupisce), Hadaš, Chvátal, Mikulenka (všichni nejistý start).
VIZITKA SOUPEŘE
MALMÖ FF
Rok založení: 1910
Největší úspěchy: finalista PMEZ 1979; 24x mistr ligy (1944, 1949-51, 1953, 1965, 1967, 1970-71, 1974-75, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013-14, 2016-17, 2020-21, 2023-24); 16x vítěz domácího poháru (naposledy 2024)
Stadion: Eleda (kapacita 22.500 diváků)
Trenér: Henrik Rydström
Současné opory: Busanello, Lasse Berg Johnsen, Hugo Bolin
Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech:
Zajímavosti před zápasem Malmö – Olomouc:
- týmy se dosud v pohárech neutkaly
- Olomouc vstoupí do kvalifikace až nyní ve 4. předkole, do soutěže se dostala díky vítězství v domácím poháru
- Olomouc se vrací do pohárů po 7 letech, jejím maximem v soutěžích UEFA je čtvrtfinále Poháru UEFA ze sezony 1991/92
- Olomouc ještě nikdy nehrála skupinovou (nyní ligovou) fázi pohárů
- Olomouc v součtu s přípravou prohrála jediné z posledních 10 utkání
- Olomouc prohrála 2 z posledních 3 venkovních pohárových zápasů (bez vstřelené branky)
- Malmö vyhrálo jediný ze 7 pohárových zápasů s českými týmy
- Malmö prohrálo 2 ze 3 domácích pohárových duelů s českým soupeřem
- Malmö vstoupilo do kvalifikace už v 1. předkole Ligy mistrů, vyřadilo Iberii Tbilisi a RFS Riga, následně vypadlo s FC Kodaň po remíze 0:0 doma a porážce 0:5 venku
- Malmö v minulé sezoně hrálo hlavní fázi Evropské ligy, v níž nepostoupilo do vyřazovací části, klubovým maximem je finále PMEZ (předchůdce Ligy mistrů) z roku 1979
- Malmö prohrálo jediný z posledních 5 domácích pohárových zápasů
- Malmö vyhrálo jen minulý z posledních 4 soutěžních zápasů
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Malmö v prvním utkání poměrně výrazným favoritem. A do role outsidera staví Sigmu bookamkeři i co se týče šancí na postup.
|Malmö – Olomouc, 1. zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,56
|4,22
|5,91
|Rangers – Plzeň, postup
|Postup Malmö
|Postup Olomouce
|Kurzy
|1,4
|2,77