Malmö - Olomouc: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Autor: ,
  19:26
Fotbalisté Olomouce zabojují o postup do ligové fáze Evropské ligy. V play off předkola je čeká švédské Malmö. Kde můžete jejich první souboj sledovat živě i další informace najdete v přehledném textu.

Daniel Vašulín střílí jedinou branku v zápase Sigmy Olomouc proti Zlínu. | foto: SK Sigma Olomouc

Kdy a kde sledovat zápas Malmö – Olomouc živě?

První utkání play off o postup do ligové fáze Evropské ligy Malmö – Olomouc vysílá televizní stanice Premier Sport 2. Zápas na stadionu Eleda začíná ve čtvrtek 21. srpna od 19:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Oneplay

Zápas Malmö – Olomouc můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

  • Olomouc v sobotu v pátém kole české ligy udolala nováčka ze Zlína 1:0.
  • Malmö v sobotu ve švédské lize suverénně zvítězilo 4:0 na hřišti Halmstadu.

Malmö – Olomouc:

Výkop: čtvrtek 21. srpna, 19:00.
Rozhodčí: Stieler - Koslowski, Borsch - Müller (video, všichni Něm.).

Předpokládané sestavy:
Malmö: Olsen - Rösler, Djurič, Jansson - Stryger Larsen, Johnsen, Rosengren, Busanello - Berg, Bolin - Hakšabanovič.
Olomouc: Koutný - Slavíček, Sylla, Král, Sláma - Breite, Spáčil - Navrátil, Tkáč, Mikulenka - Vašulín.

Absence: Botheim, Dahlin, Lajqi (všichni zranění + nejsou na soupisce), Jansson (nejistý start) - Dele, Fiala, Kliment, Muritala, F. Uriča, Vraštil (všichni zranění + nejsou na soupisce), Amasi, Dohnálek (oba nejsou na soupisce), Hadaš, Chvátal, Mikulenka (všichni nejistý start).

VIZITKA SOUPEŘE

MALMÖ FF

Rok založení: 1910
Klubové barvy: světlemodrá a bílá
Web: www.mff.se

Největší úspěchy: finalista PMEZ 1979; 24x mistr ligy (1944, 1949-51, 1953, 1965, 1967, 1970-71, 1974-75, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013-14, 2016-17, 2020-21, 2023-24); 16x vítěz domácího poháru (naposledy 2024)

Stadion: Eleda (kapacita 22.500 diváků)

Trenér: Henrik Rydström

Současné opory: Busanello, Lasse Berg Johnsen, Hugo Bolin

Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech:
1996/97, 1. kolo UEFA: Malmö - Slavia 1:2 a 1:3
2014/15, 3. předkolo LM: Sparta - Malmö 4:2 a 0:2
2024/25, 4. předkolo LM: Malmö - Sparta 0:2 a 0:2
2024/25, skupina EL: Slavia - Malmö 2:2

Zajímavosti před zápasem Malmö – Olomouc:

  • týmy se dosud v pohárech neutkaly
  • Olomouc vstoupí do kvalifikace až nyní ve 4. předkole, do soutěže se dostala díky vítězství v domácím poháru
  • Olomouc se vrací do pohárů po 7 letech, jejím maximem v soutěžích UEFA je čtvrtfinále Poháru UEFA ze sezony 1991/92
  • Olomouc ještě nikdy nehrála skupinovou (nyní ligovou) fázi pohárů
  • Olomouc v součtu s přípravou prohrála jediné z posledních 10 utkání
  • Olomouc prohrála 2 z posledních 3 venkovních pohárových zápasů (bez vstřelené branky)
  • Malmö vyhrálo jediný ze 7 pohárových zápasů s českými týmy
  • Malmö prohrálo 2 ze 3 domácích pohárových duelů s českým soupeřem
  • Malmö vstoupilo do kvalifikace už v 1. předkole Ligy mistrů, vyřadilo Iberii Tbilisi a RFS Riga, následně vypadlo s FC Kodaň po remíze 0:0 doma a porážce 0:5 venku
  • Malmö v minulé sezoně hrálo hlavní fázi Evropské ligy, v níž nepostoupilo do vyřazovací části, klubovým maximem je finále PMEZ (předchůdce Ligy mistrů) z roku 1979
  • Malmö prohrálo jediný z posledních 5 domácích pohárových zápasů
  • Malmö vyhrálo jen minulý z posledních 4 soutěžních zápasů

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Malmö v prvním utkání poměrně výrazným favoritem. A do role outsidera staví Sigmu bookamkeři i co se týče šancí na postup.

Malmö – Olomouc, 1. zápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,564,225,91
Rangers – Plzeň, postupPostup MalmöPostup Olomouce
Kurzy1,42,77
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

Play-off

FC Midtjylland vs. Kuopion Palloseura //www.idnes.cz/sport
21.8. 18:30
  • 1.20
  • 6.73
  • 12.10
Brann Bergen vs. AEK Larnaka //www.idnes.cz/sport
21.8. 19:00
  • 1.72
  • 3.65
  • 4.80
Malmö FF vs. SK Sigma Olomouc //www.idnes.cz/sport
21.8. 19:00
  • 1.56
  • 4.23
  • 5.92
HŠK Zrinjski Mostar vs. FC Utrecht //www.idnes.cz/sport
21.8. 20:00
  • 4.22
  • 4.06
  • 1.73
Panathinaikos Atény vs. Samsunspor //www.idnes.cz/sport
21.8. 20:00
  • 1.61
  • 3.92
  • 5.83
Škendija Tetovo vs. Ludogorec Razgrad //www.idnes.cz/sport
21.8. 20:00
  • 4.02
  • 3.29
  • 1.95
Maccabi Tel Aviv vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
21.8. 20:00
  • 2.61
  • 3.37
  • 2.59
Slovan Bratislava vs. Young Boys Bern //www.idnes.cz/sport
21.8. 20:15
  • 3.06
  • 3.73
  • 2.22
KKS Lech Poznaň vs. KRC Genk //www.idnes.cz/sport
21.8. 20:30
  • 3.10
  • 3.66
  • 2.22
HNK Rijeka vs. PAOK Soluň //www.idnes.cz/sport
21.8. 20:45
  • 3.19
  • 3.14
  • 2.30
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

Kompletní los

