Olomouc zná soupeře pro boj o Evropskou ligu. Vyzve švédské Malmö

Autor: ,
  21:41
Fotbalisté Malmö po debaklu 0:5 na hřišti FC Kodaň v odvetě 3. předkola Ligy mistrů vypadli a ve 4. předkole Evropské ligy narazí na Olomouc. Hanáci sehrají první zápas 21. srpna ve Švédsku, odvetu pak o týden později doma. V případě nezdaru mají jistou ligovou fázi Konferenční ligy.

Mohamed Elyounoussi (vlevo) z Kodaně a Andrej Durič z Malmö bojují o míč. | foto: Andreas HillergrenAP

Kodaň byla favoritem skandinávského souboje. Na hřišti soupeře uhrála bezbrankovou remízu a v úterní domácí odvetě dominovala. Už do přestávky vedla o dva góly a ve druhém poločase přidala další tři. Dvakrát se trefil Robert Silva.

Olomouc má jako vítěz domácího poháru jistou účast v podzimní skupinové fázi evropských soutěží.

„Myslím si, že styly severských zemí jsou hodně blízké českému fotbalu. Hodně intenzivní, hodně kvalitní. Z pohledu způsobu hry a náročnosti soupeře to bude hodně blízké,“ řekl trenér Tomáš Janotka po losu.

Liga mistrů
3. předkolo 12. 8. 2025 19:00
FC Kodaň FC Kodaň : Malmö FF Malmö FF 5:0 (2:0)

první zápas 0:0 - postupuje tým FC Kodaň

Góly:
31. Huescas
43. Robert Silva
51. Elyounoussi
67. Mattsson
69. Silva
Góly:
Sestavy:
Kotarski – Huescas, Chatzidiakos, Gabriel Pereira, López (76. Meling) – J. Larsson, Mattsson (71. Clem), Lerager (C), Robert Silva – Elyounoussi (76. Zague) – Cornelius (71. Moukoko)
Sestavy:
Olsen – Rösler, Jansson (C) (65. Claesson), Đurić (46. Ali), Busanello – Stryger, Rosengren (59. Ekong), Johnsen (59. Skogmar), Berg (71. Busuladžić) – Bolin, Hakšabanović (80. Gudjohnsen)
Náhradníci:
Rúnarsson, Buur – Garananga, Sarapata, Delaney, West
Náhradníci:
Ellborg – Karlsson, Lewicki, A. Sigurdsson, Christiansen, Vecchia, Zätterström
Žluté karty:
Žluté karty:
20. Rosengren, 36. Đurić

Rozhodčí: José María Sánchez (ESP). Asistenti: Raúl Cabañero (ESP), Juan Lopez Mir (ESP). Čtvrtý rozhodčí: Francisco José Hernandez Maeso (ESP). VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP). AVAR: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP)

Výsledky

