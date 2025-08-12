Kodaň byla favoritem skandinávského souboje. Na hřišti soupeře uhrála bezbrankovou remízu a v úterní domácí odvetě dominovala. Už do přestávky vedla o dva góly a ve druhém poločase přidala další tři. Dvakrát se trefil Robert Silva.
Olomouc má jako vítěz domácího poháru jistou účast v podzimní skupinové fázi evropských soutěží.
„Myslím si, že styly severských zemí jsou hodně blízké českému fotbalu. Hodně intenzivní, hodně kvalitní. Z pohledu způsobu hry a náročnosti soupeře to bude hodně blízké,“ řekl trenér Tomáš Janotka po losu.
31. Huescas
43. Robert Silva
51. Elyounoussi
67. Mattsson
69. Silva
Kotarski – Huescas, Chatzidiakos, Gabriel Pereira, López (76. Meling) – J. Larsson, Mattsson (71. Clem), Lerager (C), Robert Silva – Elyounoussi (76. Zague) – Cornelius (71. Moukoko)
Olsen – Rösler, Jansson (C) (65. Claesson), Đurić (46. Ali), Busanello – Stryger, Rosengren (59. Ekong), Johnsen (59. Skogmar), Berg (71. Busuladžić) – Bolin, Hakšabanović (80. Gudjohnsen)
Rúnarsson, Buur – Garananga, Sarapata, Delaney, West
Ellborg – Karlsson, Lewicki, A. Sigurdsson, Christiansen, Vecchia, Zätterström
20. Rosengren, 36. Đurić
Rozhodčí: José María Sánchez (ESP). Asistenti: Raúl Cabañero (ESP), Juan Lopez Mir (ESP). Čtvrtý rozhodčí: Francisco José Hernandez Maeso (ESP). VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP). AVAR: Alejandro Muñiz Ruiz (ESP)