Fotbalisté Malmö remizovali doma v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů s FC Kodaň 0:0. Poražený tým z tohoto dvojzápasu se posune do Evropské ligy, kde se utká s úřadujícím vítězem MOL Cupu Sigmou...

Prý do poslední chvíle věřil, že fotbalistu Pavla Šulce ve Štruncových sadech udrží. „Byl jsem o tom dokonce přesvědčený,“ pravil plzeňský šéf Adolf Šádek. „Cenu jsem vyhajpoval vysoko a myslel jsem...

Olomouc v Evropské lize: program, soupeř, historie, kde sledovat

Sedm let pohárového půstu je pryč, fotbalisté Sigmy Olomouc si zase zahrají v Evropě. Triumf v domácím poháru je zařadil přímo do play off Evropské ligy, ve kterém je čeká lepší z dvojice Malmö - FC...