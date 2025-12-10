Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu

Od našeho zpravodaje v Rumunsku - V kádru chyběl už od srpna s tím, že se postupně dával dohromady. Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen si ale absenci kvůli nucené operaci kolene prodlouží až do konce probíhající sezony, což bude dalších nejméně šest měsíců. „Nakonec jsme se rozhodli pro zákrok,“ prozradil novinářům v rumunské Craiově trenér Brian Priske.

Sparťanský záložník Magnus Kofod Andersen během utkání proti Mladé Boleslavi | foto:  Petr Topič, MAFRA

Od srpnového zápasu s Duklou, který Kofod opustil už o poločase, uběhly skoro čtyři měsíce.

Sparta nejprve rozsah jeho zranění příliš nekomentovala, když pak záložník zveřejnil fotografii, na které měl zavázanou nohu v rehabilitačním vaku, bylo jasné, že o drobný problém nepůjde.

„Chtěli jsme jeho zranění kolene řešit konzervativně bez nutnosti operace, Magnus vypadal dobře a jeho stav se lepšil, byl dokonce hodně blízko návratu na hřiště. Jenže před několika týdny se léčba náhle zabrzdila,“ líčil Priske před pátým utkáním základní fáze Konferenční ligy.

Sparta si zase věří. Už nespoléháme na náhodu, řekl Sadílek. Pochválil Kofoda

Kofod zasáhl od začátku sezony jen do osmi zápasů, trefil se při vítězství 3:1 v Pardubicích, ve svém posledním startu s Duklou (3:2) zapsal asistenci.

Postupně získával herní vytížení, které mu po příchodu z italských Benátek pod koučem Larsem Friisem chybělo. Zvykl si uprostřed zálohy vedle Kaana Kairinena a vypadalo to, že bude v základu čím dál častěji.

Jenže před důležitou odvetou v lotyšské Rize přišla rána, která se nakonec pořádně protáhne.

Unavená Sparta a průšvih v obraně. S kým na odvetu do Rigy? Priske věří uzdraveným

Zatím se Sparta v záloze spokojila s Kairinenem, Patrikem Vydrou, Lukášem Sadílkem či Sivertem Mannsverkem.

„Ještě je brzy na to řešit, jestli budeme v zimě hledat náhradu,“ řekl Priske.

Mezi další absentující patří také Dominik Hollý, Emmanuel Uchenna a také Elias Cobbaut. „U něj také pochybuji, že se do konce roku objeví na trávníku,“ dodal dánský trenér.

Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu

