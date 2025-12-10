Kofod musí na operaci, Spartě už v sezoně nepomůže. Kouč: Byl velmi blízko návratu

Od srpnového zápasu s Duklou, který Kofod opustil už o poločase, uběhly skoro čtyři měsíce.
Sparta nejprve rozsah jeho zranění příliš nekomentovala, když pak záložník zveřejnil fotografii, na které měl zavázanou nohu v rehabilitačním vaku, bylo jasné, že o drobný problém nepůjde.
„Chtěli jsme jeho zranění kolene řešit konzervativně bez nutnosti operace, Magnus vypadal dobře a jeho stav se lepšil, byl dokonce hodně blízko návratu na hřiště. Jenže před několika týdny se léčba náhle zabrzdila,“ líčil Priske před pátým utkáním základní fáze Konferenční ligy.
|
Sparta si zase věří. Už nespoléháme na náhodu, řekl Sadílek. Pochválil Kofoda
Kofod zasáhl od začátku sezony jen do osmi zápasů, trefil se při vítězství 3:1 v Pardubicích, ve svém posledním startu s Duklou (3:2) zapsal asistenci.
Postupně získával herní vytížení, které mu po příchodu z italských Benátek pod koučem Larsem Friisem chybělo. Zvykl si uprostřed zálohy vedle Kaana Kairinena a vypadalo to, že bude v základu čím dál častěji.
Jenže před důležitou odvetou v lotyšské Rize přišla rána, která se nakonec pořádně protáhne.
|
Unavená Sparta a průšvih v obraně. S kým na odvetu do Rigy? Priske věří uzdraveným
Zatím se Sparta v záloze spokojila s Kairinenem, Patrikem Vydrou, Lukášem Sadílkem či Sivertem Mannsverkem.
„Ještě je brzy na to řešit, jestli budeme v zimě hledat náhradu,“ řekl Priske.
Mezi další absentující patří také Dominik Hollý, Emmanuel Uchenna a také Elias Cobbaut. „U něj také pochybuji, že se do konce roku objeví na trávníku,“ dodal dánský trenér.