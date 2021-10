Zklamaný muž v masce Kačaraba: Nepoučili jsme se, je to velká škoda

Kačaraba se zranil při prvním vystoupení Slavie ve skupině Konferenční ligy proti Unionu Berlín (3:1). Srážku s kolegou stoperem Aihamem Ousouem odnesl zlomeninou v obličeji.

Pro Slavii to ovšem bylo jediné dosavadní vítězství. V Rotterdamu prohrála s Feyenoordem 1:2 a nebodovala ani v Haifě s Maccabi, už zase s Kačarabou v sestavě.

„I v zápase s Feyenoordem nám nevyšel první poločas. Nepoučili jsme se, proti Maccabi nám nevyšel znovu. Neovládali jsme hru, je to velká škoda,“ štvalo Kačarabu.

„Soupeř byl velmi rychlý, a když jsme šli do útoku, nechával vepředu tři hráče. My jsme pak opakovaně špatně hlídali jejich brejky. Když padnul ten gól, tak to byla stejná situace, taky padnul z brejku,“ litoval po porážce.

Kačaraba se vrátil dřív, než měl, aby trenérům pomohl. Však také Jindřich Trpišovský v sobotu proti Liberci zvažoval nasazení mazáka Michala Šmída, který předává zkušenosti talentům ve slávistickém béčku.



Až tak daleko seznam středních obránců nebo hráčů, kteří na této pozici mohou zahrát, došel.

Kúdela, Hovorka, Takács, Holeš nebo i Bořil - všichni zranění. Kvůli červené v derby se Spartou chyběl i Ousou. „Tarasovi patří velký dík, zachránil nás,“ řekl Trpišovský po výhře 3:1.

Ukrajinský stoper, který před nedávnem debutoval i v reprezentaci, šel na riziko. Samozřejmostí pro něj je obličejová maska. „Celý týden jsem v ní trénoval, abych si zvykl. Trochu víc se v ní potí obličej, ale naštěstí už není takové teplo,“ vyprávěl.

„Potřeboval jsem se dostat do tempa. Bylo také důležité, abych si nepřivodil svalové zranění, když jsem byl tak dlouho bez tréninku. Na Maccabi budu připravený,“ hlásil Kačaraba.

Jenže po zápase spokojený být nemohl. Slavia se po porážce propadla na předposlední místo ve skupině a zkomplikovala si boj o postup. „Musíme si uvědomit, v jakém týmu hrajeme, a pak nechat na hřišti úplně všechno,“ burcoval Kačaraba.