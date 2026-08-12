Sparta si v Lyonu získala sympatie za předvedený výkon v prvním poločase, který nemusela prohrát 0:1. Jenže po vyloučení Ševínského v 34. minutě už pro ni bylo složité svou hru kontrolovat.
„Do té doby se spoléhala na dynamická křídla, ale bez efektu, nedala gól. Vysoce ofenzivní herní plán na druhé straně hřiště vytvořil spoustu prostoru pro útočné výpady Lyonu, což přineslo šance na obou stranách. Olympique využil své silné útočné řady a vytvořil si hodně nebezpečných situací,“ dočtete se v Le Parisien.
Víc se však francouzská média věnují výkonu Lyonu. „Od jeho hráčů to byl zcela jiný přístup než během znepokojivé pasivity v prvním zápase v Praze,“ připomněl Le Parisien.
|
Priske po Lyonu: Máme před sebou světlou budoucnost. Tlak? Pod tím jsem pořád
„Loïs Openda byl vidět a neúnavně nabíhal za obranu. A právě po jednom z těch náběhů došlo ke zvratu v zápase díky vyloučení. Sice zpočátku Pražané drželi míč i v oslabeni, ale do druhé poločasu přišli s novými pokyny, chtěli udržet kompaktní obranný blok. To se chvíli dařilo, Lyon se trápil, ale po hodině hry patovou situaci konečně prolomil Ainsley Maitland-Niles po skvělé týmové souhře,“ líčil Le Parisien.
„Zatímco před týdnem v Praze vypadal Olympique Lyon znepokojivě, doma to bylo mnohem lepší. Dominoval. Přispěla k tomu taktická reorganizace a všechno změnil návrat některých klíčových hráčů. Tým ukázal zcela jinou tvář,“ zdůraznil L’Équipe.
|
Surovčíkovo zaváhání? Nezvládli jsme celou akci před prvním gólem, řekl Priske
„S návratem Malicka Fofany a Ernesta Nuamaha do základní jedenáctky a opět působivé hry Loïse Opendy byl Lyon úplně jiným týmem než ten, který prohrál první zápas. Hráči Lyonu převzali kontrolu a tato dominance ostře kontrastovala s jejich výkonem z předchozího týdne, kdy se trápili i s překročením půlící čáry,“ podotkl L’Équipe.
I on se přiklání k tomu, že rozhodujícím momentem bylo vyloučení Ševínského. „Pak už se Lyon až na výjimky nemusel trápit s útoky soupeře a sám měl několik příležitostí. Početní převahu však využil až později. Druhý poločas byl úplně jiný, Lyon využil značného prostoru i riskantních prvků ve hře Sparty.“
|
Lyon - Sparta 3:0, sbohem Ligo mistrů. Oslabené hosty dorazily góly po půli
L’Équipe upozorňuje, že Fenerbahce v dalším předkole bude mnohem silnější protivník. „Lyon si musí dát pozor. Kádr Fenerbahce je plný skvělých individualit,“ varuje a jmenuje Masona Greenwooda, N’Gola Kantého, Mattéa Guendouziho, Milana Škriniara či Nathana Akého.
„V druhém zápase proti Spartě ukázal Lyon odvahu a talent. Vybudoval si sebevědomí, byl to večer s krásnými góly a radostí na tribunách. Byl to večer, který by mohl smazat pochybnosti a dokonce i ostudu, způsobenou mizerným výkonem v Praze. Hrál se třemi útočníky a Sparta této nové energii nedokázala odolat. V Istanbulu to bude vzrušující utkání,“ předpovídá L’Équipe.
„Nemyslete si, čelili jsme těžkému soupeři. Já jsem rád, že můžeme bojovat o Ligu mistrů a mohli jsme proti Spartě hrát. Pokud náš výkon ještě vylepšíme, můžeme Fenerbahce potrápit,“ citoval stopera Moussu Niakhatého.