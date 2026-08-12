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Zábavný zápas i díky Spartě. Lyon napravil ostudu z Prahy, píše francouzský tisk

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  12:42

Ernest Nuamah se raduje, ghanský útočník právě poslal Lyon do vedení proti Spartě v odvetě 3. předkola Ligy mistrů, na zemi zpytuje svědomí brankář Jakub Surovčík, který mu svým zaváháním branku vstřelit umožnil. | foto: Alex Martin/AFPProfimedia.cz

Různé pohledy jsou na úterní vystoupení sparťanských fotbalistů ve Francii. „Nezdálo se, že by se Sparta byla schopná vrátit do hry, pro Lyon to bylo pohodlné vítězství,“ píše L’Équipe po odvetě (3:0) třetího předkola Ligy mistrů. „I když šla do utkání s náskokem, hrála dopředu a byl z toho zábavný poločas,“ referuje Le Parisien.

Sparta si v Lyonu získala sympatie za předvedený výkon v prvním poločase, který nemusela prohrát 0:1. Jenže po vyloučení Ševínského v 34. minutě už pro ni bylo složité svou hru kontrolovat.

„Do té doby se spoléhala na dynamická křídla, ale bez efektu, nedala gól. Vysoce ofenzivní herní plán na druhé straně hřiště vytvořil spoustu prostoru pro útočné výpady Lyonu, což přineslo šance na obou stranách. Olympique využil své silné útočné řady a vytvořil si hodně nebezpečných situací,“ dočtete se v Le Parisien.

Víc se však francouzská média věnují výkonu Lyonu. „Od jeho hráčů to byl zcela jiný přístup než během znepokojivé pasivity v prvním zápase v Praze,“ připomněl Le Parisien.

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„Loïs Openda byl vidět a neúnavně nabíhal za obranu. A právě po jednom z těch náběhů došlo ke zvratu v zápase díky vyloučení. Sice zpočátku Pražané drželi míč i v oslabeni, ale do druhé poločasu přišli s novými pokyny, chtěli udržet kompaktní obranný blok. To se chvíli dařilo, Lyon se trápil, ale po hodině hry patovou situaci konečně prolomil Ainsley Maitland-Niles po skvělé týmové souhře,“ líčil Le Parisien.

„Zatímco před týdnem v Praze vypadal Olympique Lyon znepokojivě, doma to bylo mnohem lepší. Dominoval. Přispěla k tomu taktická reorganizace a všechno změnil návrat některých klíčových hráčů. Tým ukázal zcela jinou tvář,“ zdůraznil L’Équipe.

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„S návratem Malicka Fofany a Ernesta Nuamaha do základní jedenáctky a opět působivé hry Loïse Opendy byl Lyon úplně jiným týmem než ten, který prohrál první zápas. Hráči Lyonu převzali kontrolu a tato dominance ostře kontrastovala s jejich výkonem z předchozího týdne, kdy se trápili i s překročením půlící čáry,“ podotkl L’Équipe.

I on se přiklání k tomu, že rozhodujícím momentem bylo vyloučení Ševínského. „Pak už se Lyon až na výjimky nemusel trápit s útoky soupeře a sám měl několik příležitostí. Početní převahu však využil až později. Druhý poločas byl úplně jiný, Lyon využil značného prostoru i riskantních prvků ve hře Sparty.“

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L’Équipe upozorňuje, že Fenerbahce v dalším předkole bude mnohem silnější protivník. „Lyon si musí dát pozor. Kádr Fenerbahce je plný skvělých individualit,“ varuje a jmenuje Masona Greenwooda, N’Gola Kantého, Mattéa Guendouziho, Milana Škriniara či Nathana Akého.

„V druhém zápase proti Spartě ukázal Lyon odvahu a talent. Vybudoval si sebevědomí, byl to večer s krásnými góly a radostí na tribunách. Byl to večer, který by mohl smazat pochybnosti a dokonce i ostudu, způsobenou mizerným výkonem v Praze. Hrál se třemi útočníky a Sparta této nové energii nedokázala odolat. V Istanbulu to bude vzrušující utkání,“ předpovídá L’Équipe.

„Nemyslete si, čelili jsme těžkému soupeři. Já jsem rád, že můžeme bojovat o Ligu mistrů a mohli jsme proti Spartě hrát. Pokud náš výkon ještě vylepšíme, můžeme Fenerbahce potrápit,“ citoval stopera Moussu Niakhatého.

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