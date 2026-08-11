Mistr přímých kopů a symbol Lyonu, který se v úterý večer pokusí z boje o Ligu mistrů vyšoupnout pražská Sparta, jež má po domácím vítězství 2:1 nahráno.
Byla by senzace, kdyby dvojzápas dotáhla k postupu, protože klub z města na soutoku řek Rhony a Saony patří mezi francouzskou fotbalovou šlechtu.
Získal celkem sedm mistrovských titulů a pod všechny se na začátku tisíciletí podepsal i Brazilec s osmičkou na zádech.
Pro Juninha se přímý kop blížil výhodě, kterou ve fotbale představuje penalta. A nikdo mu v tom nedokázal zabránit.