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Symbol Lyonu a dědeček na plný úvazek. O životě mistra Juninha, krále přímých kopů

Jiří Čihák
  12:00

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Brazilský záložník Juninho v dresu francouzského Lyonu. | foto: Profimedia.cz

Možná byste ho už ani nepoznali. Pořád si drží sportovní figuru, ale hodně prošedivěl. Vlasy češe za uši dozadu a kdysi hladkou tvář zvolna obrůstá výrazné strniště. Na veřejnosti se občas objeví v kulatých brýlích, v nichž připomíná kouzelníka Harryho Pottera, ale jinak už fotbal sleduje hlavně zpovzdálí a podle sociálních sítí je z něj hlavně dědeček na plný úvazek. Juninho Pernambucano.

Mistr přímých kopů a symbol Lyonu, který se v úterý večer pokusí z boje o Ligu mistrů vyšoupnout pražská Sparta, jež má po domácím vítězství 2:1 nahráno.

Byla by senzace, kdyby dvojzápas dotáhla k postupu, protože klub z města na soutoku řek Rhony a Saony patří mezi francouzskou fotbalovou šlechtu.

Získal celkem sedm mistrovských titulů a pod všechny se na začátku tisíciletí podepsal i Brazilec s osmičkou na zádech.

Pro Juninha se přímý kop blížil výhodě, kterou ve fotbale představuje penalta. A nikdo mu v tom nedokázal zabránit.

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