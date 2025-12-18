Tipli byste si, že děsivý zážitek ze singapurského vězení vypráví sportovní ředitel fotbalového Aberdeenu? On také Lutz Pfannenstiel není žádný tuctový kravaťák. S aktuálním soupeřem Sparty v Konferenční lize přicestoval do Prahy chlap, který toho v životě zažil spoustu a ze všeho se vyznal v pozoruhodné autobiografii nominované na sportovní knihu roku 2014.
Tak kde vlastně začít?
Snad vysvětlením toho, jak se vůbec německý brankář ocitl na tři měsíce v drsném singapurském žaláři, kde sdílel celu s násilníky a drogovými dealery a musel se s nimi přetahovat o každé sousto odporně překořeněného jídla.
Pfannenstiel váhal, ale jakmile mu přilétla exotická nabídka z Malajsie, měl jasno: „Bayern neberu, chci objevovat svět!“