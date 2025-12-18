Bláznivý ředitel Aberdeenu. Byl ve vězení, unesl tučňáka a má zápis v Guinnessovce

Z těch řádků lehce mrazí, posuďte sami. „Ze smradu uvnitř je mi na zvracení. Stojíme přitisknutí jeden ke druhému, skoro se nemůžeme pohnout. Dvanáct vězňů a jeden přecpaný a páchnoucí autobus. V dusnu se míchá adrenalin se studeným potem. Někteří z těch chlápků vedle mě někoho zabili, jiní znásilnili.“

Tipli byste si, že děsivý zážitek ze singapurského vězení vypráví sportovní ředitel fotbalového Aberdeenu? On také Lutz Pfannenstiel není žádný tuctový kravaťák. S aktuálním soupeřem Sparty v Konferenční lize přicestoval do Prahy chlap, který toho v životě zažil spoustu a ze všeho se vyznal v pozoruhodné autobiografii nominované na sportovní knihu roku 2014.

Tak kde vlastně začít?

Snad vysvětlením toho, jak se vůbec německý brankář ocitl na tři měsíce v drsném singapurském žaláři, kde sdílel celu s násilníky a drogovými dealery a musel se s nimi přetahovat o každé sousto odporně překořeněného jídla.

Pfannenstiel váhal, ale jakmile mu přilétla exotická nabídka z Malajsie, měl jasno: „Bayern neberu, chci objevovat svět!“

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Výsledky

Nejčtenější

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Craiova - Sparta 1:2, drama v závěru rozhodl Ryneš, domácí nedali penaltu

Albion Rrahmani po brance objímá Lukáše Haraslína, slaví i Matěj Ryneš.

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Sparťanští fotbalisté si v pohárové Evropě zahrají i na jaře. Ve svém pátém vystoupení v Konferenční lize podruhé za sebou zvítězili venku, v Craiově v dramatickém závěru dali gól na 2:1 minutu před...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě...

Panathinaikos - Plzeň 0:0, hosté přežili dlouhé oslabení, bod může být postupový

Plzeňští fotbalisté po remíze na Panathinaikosu.

Plzeňští fotbalisté ani v šestém utkání hlavní fáze Evropské ligy neprohráli. Na půdě řeckého Panathinaikosu vybojovali remízu 0:0 a dostali se na hranici 10 bodů, která v uplynulém ročníku několika...

18. prosince 2025

Negativní být nemůžeme, ví v Sigmě před klíčovým mačem. Naskočit může i Kliment

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Fotbalovou Sigmu Olomouc čeká nejdůležitější zápas podzimu. V Konferenční lize (KL) ve čtvrtek (21.00) nastoupí do zápasu proti Lechu Poznaň, ve kterém bude hrát především o postup do jarní fáze KL,...

17. prosince 2025  19:32,  aktualizováno  22:14

Šestá letošní trofej pro PSG. Pařížané ovládli i Interkontinentální pohár

Marquinhos z PSG oslavuje rozhodnutí v zápase FIFA Intercontinental Cupu s...

Interkontinentální pohár vyhráli fotbalisté Paris St. Germain. Vítězové Ligy mistrů porazili brazilského držitele Poháru osvoboditelů Flamengo na penalty a získali šestou letošní trofej. Po 90...

17. prosince 2025  22:11

Zatím jen otázky. Nový trenér reprezentace už v pátek? A bude to matador Koubek?

Plzeňský kouč Miroslav Koubek během utkání se Zlínem.

Fotbalová asociace České republiky by měla v pátek představit nového reprezentačního trenéra. Vedení FAČR svolalo mimořádnou tiskovou konferenci, byť neupřesnilo, za jakým účelem. Podle spekulací...

17. prosince 2025  19:46,  aktualizováno  20:07

Novým sportovním ředitelem Hradce je Pojezný. Klub má velký potenciál, říká

Výkonný ředitel fotbalového Slovácka Petr Pojezný považuje za největší brzdu...

Novým sportovním ředitelem fotbalistů Hradce Králové se stal Petr Pojezný. Východočeský klub ve středu na svém webu oznámil, že funkcionář, který 25 let působil ve Slovácku, bude od ledna nástupcem...

17. prosince 2025  17:49

Z pražského přeboru na africký fotbalový šampionát. I Žižkov má reprezentanta

Isaac Muleme (vlevo) v dresu Viktorie Žižkov

Obránce Isaac Muleme hrající za béčko Viktorie Žižkov bude reprezentovat Ugandu na Africkém poháru národů. Třiatřicetiletý fotbalista bral působení v páté nejvyšší české soutěži jako šanci dostat se...

17. prosince 2025  17:24

Slavia si pojistila Halinského, ještě půlrok ho nechá hostovat v Teplicích

Fotbalový talent Denis Halinský podepsal ve Slavii smlouvu do léta 2030.

Jeden podpis, dvojnásobná radost. Talentovaný fotbalový obránce Denis Halinský prodloužil smlouvu s prvoligovou Slavií Praha až do června 2030, zároveň se protáhlo jeho úspěšné hostování v Teplicích....

17. prosince 2025  16:51

Olomouc - Lech Poznaň: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Michal Beran sleduje balón v utkání proti Noahu.

Fotbalisté Olomouce se v posledním kole ligové fáze Konferenční ligy pokusí napravit fiasko z Gibraltaru. Doma přivítají polský Lech Poznaň a ve hře je postup do play off. Kde můžete zápas sledovat...

17. prosince 2025  15:45

Z fotbalového MS si účastníci odvezou rekordních 727 milionů dolarů

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní federace FIFA rozdělí mezi účastníky fotbalového mistrovství světa v příštím roce rekordních 727 milionů dolarů (15 miliard korun). Největší část, 656 milionů dolarů (13,5 miliardy...

17. prosince 2025  15:17

Chceme vyhrát a mít volnější únor, hlásil Priske. Čelil i otázce na námluvy s Rangers

Trenér Brian Priske se usmívá na tiskové konferenci před zápasem Sparty s...

Kromě tradičních předzápasových otázek se ho skotští novináři zeptali také na to, jak blízko byl angažmá v Rangers, o čemž se spekulovalo před jeho návratem do fotbalové Sparty. „To je něco, o čem...

17. prosince 2025  15:16

