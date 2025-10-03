Z posledních šesti ligových zápasů hrál jen ve dvou, v nichž celkem odehrál jen pětaosmdesát minut. Větší prostor dostal jen před týdnem v domácím poháru proti divizním Karlovým Varům.
„Vím, že momentálně nejsem hráč základní sestavy,“ poznamenal.
Proti Shamrocku vyběhl po boku Mannsverka ve středu pole. Hrál aktivně, pořád chtěl míč, včas byl v obraně i v útoku. Tak padl i první gól, když míč dotlačil do sítě z brankové čáry. Při druhém centroval z rohu. Před třetím roh rozehrál nakrátko, narazil si s Birmančevičem, probil se po zadní čáře do vápna a míč posadil na hlavu Sörensena.
„Když nepočítám ty Vary, byl jsem v sestavě po delší době. Chtěl jsem ukázat, že jsem pořád ještě tady,“ prohlásil.
„A jsem samozřejmě rád i za ostatní kluky, kteří tolik nehrají, že se nám to povedlo. Ukázali jsme, že máme široký kádr a že se trenér na nás může spolehnout.“
Je to pro něj tak trochu zadostiučinění? „Ne, takhle to vůbec neberu. Spíš jsem rád, jak jsem zahrál. Nastoupit po delší době a hned si věřit, není jednoduché.“
V současném rozestavení i systému hraje Sparta se dvěma středopolaři, pro trenér Briana Priskeho jsou momentálně první volbou Kaan Kairinen s Patrikem Vydrou. Před zraněním byl vyvoleným i Magnus Kofod Andersen.
Sadílek s norským záložníkem Sivertem Mannsverkem jsou za nimi. Konkurentem je ještě Santiago Eneme.
„Na Sáďu myslím vždycky, že by mohl nastoupit. Pro mě je důležitým hráčem,“ prohlásil kouč Priske. „Mám za něj radost, jak to proti Shamrocku odehrál. Je to skvělý kluk. Vím, že teď není spokojený, chtěl by hrát víc.“
Jak svou roli Sadílek nese? „To je prostě fotbal. První dvě sezony ve Spartě jsem odehrál skoro všechno. Teď zase moc nehraju. Ale znáte mě, že nic neošidím, makám na tréninku, dávám tomu maximum, a věřím, že se to zase otočí.“
Po výkonu ve čtvrtečním duelu Konferenční ligy může myslet na to, že dostane minuty i v nedělním derby proti Slavii, kde od léta působí jeho mladší bratr Michal.
Byl by to hodně pikantní střet, pokud by se sourozenci na hřišti v derby potkali jako soupeři. „Psal jsem mu na začátku týdne, ať se mu daří na Interu Milán. Ale jinak není vhodné, abychom se nějak hecovali. Spíš to probereme až po zápase,“ řekl Sadílek.