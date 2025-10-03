Ještě jsem tady, zdůraznil sparťan Sadílek. Zazářil a přitom nečekal, že bude v sestavě

Bylo na něm vidět, jak je šťastný. Jeho oči jakoby říkaly. „Jo, tohle jsem potřeboval.“ Sparťanský fotbalista Lukáš Sadílek se zaskvěl v pohárovém utkání proti Shamrocku Rovers (4:1), byl u tří gólů svého týmu. „Vůbec jsem nečekal, že budu v sestavě,“ vykládal u kabin krátce před čtvrteční půlnocí.
Lukáš Sadílek slaví vítězství Sparty.

Lukáš Sadílek slaví vítězství Sparty.

Z posledních šesti ligových zápasů hrál jen ve dvou, v nichž celkem odehrál jen pětaosmdesát minut. Větší prostor dostal jen před týdnem v domácím poháru proti divizním Karlovým Varům.

„Vím, že momentálně nejsem hráč základní sestavy,“ poznamenal.

Proti Shamrocku vyběhl po boku Mannsverka ve středu pole. Hrál aktivně, pořád chtěl míč, včas byl v obraně i v útoku. Tak padl i první gól, když míč dotlačil do sítě z brankové čáry. Při druhém centroval z rohu. Před třetím roh rozehrál nakrátko, narazil si s Birmančevičem, probil se po zadní čáře do vápna a míč posadil na hlavu Sörensena.

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

„Když nepočítám ty Vary, byl jsem v sestavě po delší době. Chtěl jsem ukázat, že jsem pořád ještě tady,“ prohlásil.

„A jsem samozřejmě rád i za ostatní kluky, kteří tolik nehrají, že se nám to povedlo. Ukázali jsme, že máme široký kádr a že se trenér na nás může spolehnout.“

Je to pro něj tak trochu zadostiučinění? „Ne, takhle to vůbec neberu. Spíš jsem rád, jak jsem zahrál. Nastoupit po delší době a hned si věřit, není jednoduché.“

V současném rozestavení i systému hraje Sparta se dvěma středopolaři, pro trenér Briana Priskeho jsou momentálně první volbou Kaan Kairinen s Patrikem Vydrou. Před zraněním byl vyvoleným i Magnus Kofod Andersen.

Sadílek s norským záložníkem Sivertem Mannsverkem jsou za nimi. Konkurentem je ještě Santiago Eneme.

„Na Sáďu myslím vždycky, že by mohl nastoupit. Pro mě je důležitým hráčem,“ prohlásil kouč Priske. „Mám za něj radost, jak to proti Shamrocku odehrál. Je to skvělý kluk. Vím, že teď není spokojený, chtěl by hrát víc.“

Spokojený Priske: Skoro perfektní zápas. Porazit Trpišovského? Jde o kluby, ne o nás

Jak svou roli Sadílek nese? „To je prostě fotbal. První dvě sezony ve Spartě jsem odehrál skoro všechno. Teď zase moc nehraju. Ale znáte mě, že nic neošidím, makám na tréninku, dávám tomu maximum, a věřím, že se to zase otočí.“

Po výkonu ve čtvrtečním duelu Konferenční ligy může myslet na to, že dostane minuty i v nedělním derby proti Slavii, kde od léta působí jeho mladší bratr Michal.

Byl by to hodně pikantní střet, pokud by se sourozenci na hřišti v derby potkali jako soupeři. „Psal jsem mu na začátku týdne, ať se mu daří na Interu Milán. Ale jinak není vhodné, abychom se nějak hecovali. Spíš to probereme až po zápase,“ řekl Sadílek.

Karvinský Bužek dostal stop na dva zápasy, Sparta a Zlín zaplatí za pyrotechniku

Karvinský fotbalista Alexandr Bužek dostal od disciplinární komise trest na dva zápasy za vyloučení v utkání 10. kola první ligy na Slovácku. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalové asociace...

