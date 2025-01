Zanechat dobrý dojem a bodovat, přeje si Sadílek při loučení s Ligou mistrů

Kdyby se Spartě v BayAréně na dohled obří chemické fabrice podařilo jakkoli bodovat, byla by to senzace. Po pěti porážkách za sebou se však od ní příliš nečeká.

„Bodovali jsme ve Stuttgartu,“ upozornil Sadílek na loňskou zářijovou remízu. Leverkusen je však jiná úroveň než jeho rival z bundesligy.

Před týdnem jste v Lize mistrů hráli s Interem Milán, ve středu máte Leverkusen. Jaké to je po týdnu čelit zase velkému klubu?

Příjemné. Přesně tyhle zápasy hrát chcete. Během týdne máme dva špičkové týmy, které mají ambice na finále. Bylo by fajn se s Ligou mistrů rozloučit bodovým ziskem.

Je to reálné?

Věřím, že jsme schopní s nimi soupeřit.

Sparta a Leverkusen během soutěže narazily na pět stejných soupeřů. Jak by vyznělo srovnání s nimi?

Hledat rozdíly mezi těmito soupeři je zbytečné. Leverkusen jsem sledoval v posledních zápasech. Hodně drží míč, mají rychlá křídla a v presinku jsou lepší než Inter, který se po ztrátě míče spíš zatáhne. To oni do toho jdou hodně ostře. Pro nás bude důležité udržet balon v prvních třech pěti přihrávkách. Musíme být trpěliví, otáčet hru. Oni do presinku chodí jeden na jednoho, takže bude záležet i na tom, jak si s tím poradíme individuálně.

V Lize mistrů po základní části končíte. Co si ze zápasů s elitními evropskými týmy odnesete?

Zažít to na hřišti je úplně jiné, než když se díváte v televizi. V jaké rychlosti soupeři hrají, jak brání, jak rychle létají přihrávky, že míč chodí do správné nohy. Těch detailů je hodně a tím se tyhle týmy úplně odlišují od toho, co náš čeká v české lize. Před dvěma lety naše mužstvo s poháry skoro žádné zkušenosti nemělo. Teď většina z nás má starty v Evropské lize i v Lize mistrů. Myslím si, že jsme špatný dojem nezanechali, i když některé zápasy jsme měli zvládnout líp. To nás mrzí.

Cestu do Ligy mistrů jste začínali loni v červenci v předkole v Dublinu, kde jste byl rovněž na tiskovce, ale pak nenastoupil. Až na poslední dva duely v Rotterdamu a s Interem jste málo hrál i v dalších pohárových zápasech. Věříte, že tady v sestavě budete?

Sestavu ještě nevíme. Moje sezona hodně souvisí s tím, jak se dařilo týmu. Některé zápasy nebyly ideální, ani já nehrál dobře a ze sestavy jsem vypadl. Jsem rád, že poslední zápasy jsem v ní zase byl. Vážím si toho. Vždycky všechno odmakám, to se o mně ví.

Jak se změnila vaše role v upraveném rozestavení? Je to pro vás fyzicky náročnější?

Je, ale jsem rád, že v tomhle rozestavení můžu prodat to svoje. Akční radius, běžecký potenciál, že můžu pomoct v presinku a pokrytí prostoru. Je to lepší i pro oba střeďáky.

Ve středu pole budete narážet na Florina Wirtze, v současnosti nejlepšího německého fotbalistu. Jde zastavit, jde mu sebrat míč?

On je výjimečný hráč. Klidně obejde dva obránce a pak to dá Patrikovi Schickovi před bránu. Míč mu vzít skoro nejde. Pro nás je výzvou takové borce zastavit. Když se to povede, do budoucna vám to může hodně dát.

Zmínil jste Patrika Schicka v útoku, chytat by měl zase Matěj Kovář, váš nedávný spoluhráč ze Sparty. Už jste spolu mluvili?

Ne, já nemám ve zvyku, abych se před zápasem ozval protihráčům. Ale nemyslím to nijak špatně. Hodně se na oba těším, až se potkáme.