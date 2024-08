Dříč Provod slibuje: Makáme dál. Věřím, že pak vyjde Liga mistrů příští rok

„I když výsledek a výkon z prvního zápasu nebyly ideální, věřili jsme si. Doma jsme mohli dát klidně pět gólů.“

Přesně. Možností bylo dost.

A řekl bych, že nejen na konci. V průběhu utkání jsme si vytvořili víc šancí než za poslední čtyři zápasy dohromady. Bohužel nevím, z jakého důvodu jsme je neproměnili. Snad to pro nás všechny bude ponaučení.

Zbyla vám Evropská liga. Jak vám to zní?

Dobře, protože je to skvělý úspěch pro Slavii i celý český fotbal. Líp by mi samozřejmě zněla Ligy mistrů, ale tu nemáme. Zahrajeme si jiný pohár v novém formátu. Věřím, že do Edenu znovu pozveme velké soupeře a zahrajeme si velké a sváteční zápasy.

Mohlo být i líp, kdybyste už v prvním poločase proti Lille proměňovali šance.

Jo, pomohlo by nám to. Na druhou stranu jsem z kabiny cítil, že energie je skvělá, že nás žene euforie. Věřili jsme, že soupeři budou docházet síly. I hráči Lille mi po zápase říkali: Nevěřili jsme, že udržíte tak vysokou intenzitu. A ta atmosféra okolo! Krása. Chyběl kousíček. Kdybychom šli do prodloužení, věřím, že bychom to zvládli.

Skoro to vypadalo, že měl trenér Trpišovský před utkáním výjimečný proslov. Jako by se Slavia vrátila do svých nejlepších časů.

Trenér nemusel mít ani proslov. První zápas prostě nevyšel a chtěli jsme dokázat, že ta v uvozovkách stará Slavia je pořád stejně dobrá jako dřív. Slavia je totiž jenom jedna, což jsme potvrdili.

Překvapilo vás, že hráči Lille okatě zdržovali?

To způsobil náš dobrý výkon. Oni nejsou zvyklí hrát tak pod tlakem, presovali jsme je vysoko a úspěšně. Oni asi čekali, že jim to usnadníme. Když se to nestalo, snažili se použít všechny dostupné prostředky, aby to dotáhli. Dneska jim to stačilo.

Byli pod tlakem. Dusili jste je.

Pomáhal nám celý Eden. Už na rozcvičce nám fanoušci vlili krev do žil. Moc fanouškům děkujeme za jejich podporu, díky nim se nám běhalo mnohem snadněji. Ale v posledních deset minutách už jsem cítil, že to není fyzicky ideální. Sen byl blízko, tlačili jsme a bohužel chyběl kousek.

Co vaše šance na začátku zápasu?

Ujela mi stojná noha na nerovnosti. Ale na to se nechci vymlouvat, měl jsem to vyřešit střelou na bránu a gólem.

Celý zápas jste dřeli. Jak se takový výkon dá přenést do ligy?

Nechci nikoho podceňovat, ale všichni víme, že už sobotní zápas s Pardubicemi bude úplně jiný než s Lille. Na druhou stranu je naší povinností, abychom hráli vždycky stejně. A jestli můžu poprosit fanoušky, tak aby od nich byla vždycky podobná atmosféra. Pak můžu slíbit, že v kabině udělám všechno, abychom jezdili přesně jako proti Lille. Nesmíme dělat rozdíly. A pokud to tak bude, věřím, že si Ligu mistrů zahrajeme příští sezonu (jako mistr ligy).