Jsme na sebe nároční, to nám pomáhá, říká slávista Provod před Rangers

Slavia po dvou letech zase bojuje o postup mezi nejlepších osm klubů Evropské ligy.

Tenkrát na jaře 2019 parádní jízdu pohárovou soutěží čtyřiadvacetiletý levonohý středopolař ještě nezažil, do Slavie přišel až později.

Teď je jedním z klíčových hráčů týmu.

„Skvěle se tady pracuje. Slavia šlape, což je zásluha nejen trenérů, ale všech lidí kolem. Kabina funguje, všichni si pomáháme,“ zdůraznil.

„Kluci jsou na sebe hodně nároční, to člověka motivuje a pomáhá mu to pak v zápasech. Doufám, že to vydrží a že takhle budeme pokračovat ještě hodně dlouho.“

Provod se postupně z levého kraje zálohy posunul do středu pole, kde obvykle nastupuje po boku Holeše a Stancia. A je tam ještě lepší. I ve čtvrtek večer se čeká takové složení.



„Důležité bude, abychom byli koncetrovaní, odevzdali maximum, pomáhali si a na hřišti byli nároční,“ prohlásil Provod.

Proti Leicesteru v úvodním kole vyřazovací fáze Evropské ligy favoritem Slavia nebyla, ale proti Rangers už jsou na ní vyšší nároky.

Podle bookmakerů jsou šance na účast mezi nejlepších osm vyrovnané. Postup se tak trochu od Slavie už očekává.

„S Leicesterem jsme si potvrdili, že když budeme hrát svým stylem, když na sebe budeme nároční, tak můžeme tyhle soupeře porážet,“ podotkl Provod.

„Ale samozřejmě, že týmy jsou hodně odlišné, s Rangers to bude trochu jiný zápas než s Leicesterem.“

Právě souboje s Leicesterem, třetím týmem anglické Premier League, slávistům notně zvedly sebevědomí.

„V osmifinále nemůže být slabý soupeř, bude to extrémně těžký zápas. Ale je to taky zápas za odměnu, těšíme se na něj.“

Rangers jsou letošním suverénem skotské ligy, už o víkendu získali titul, do konce ročníku zbývá šest kol.

„Nemyslím si, že to utkání s námi ovlivní. Mají před sebou derby s Celtikem, jsou v podobné fázi sezony jako my. Rozdíl bych v tom neviděl,“ poznamenal Provod.