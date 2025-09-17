Provod jako muž zápasu? Zahřeje to možná v prosinci. Byli jsme moc hrr, litoval

„Hořkosladké,“ vrtěl hlavou Provod. „Na level Ligy mistrů, což je úplně jiná úroveň, jsme se vrátili po strašně dlouhé době. Těšili jsme se na to, což bylo podle mě celý zápas vidět. Jsem přesvědčený, že jsme si zasloužili vyhrát.“
Ale na to se nehraje.
Slavia zase dojela na neproměněné šance.
„Myslel jsem, že jsme se poučili z Evropské ligy, kterou jsme hráli loni, ale zatím to tak není,“ krčil rameny slávistický záložník. „Takový zápas prostě musíme dohrát lépe.“
Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali
Taky v úterý týmy v Lize mistrů zahodily dvoubrankový náskok: Benfica vedla 2:0 nad Karabachem a nakonec prohrála 2:3, Dortmund dokonce v nastavení odevzdal vedení 4:2, na Juventusu remizoval 4:4.
Ztratili slávisté po druhém gólu koncentraci?
„Vůbec ne,“ odmítl Provod. „Možná jsme byli v závěru až moc hrrr a příliš odvážní, snažili jsme se střílet, pořád dál a dál tlačit. Kdybyste se zeptali kohokoli venku před stadionem, jak si to užil, určitě by řekl: Maximálně! I když to nebylo se šťastným koncem, fotbal to byl dobrý, koukatelný. Ale musíme hrát víc na výsledek a dotáhnout to.“
Dvěma asistencemi připravil góly pro Mbodjiho, nováčka ve slávistické sestavě, který hlavně před bránou soupeře nápadně připomínal Dioufa.
Neměl Provod déjà vu?
„Trochu jo,“ culil se. „Ale vážně: klobouk dolů před Mbodjim. Přišel před nedávnem a svůj debut zvládl určitě lépe než já před šesti lety na Interu Milán,“ vybavil si.
Kdo je Mbodji, dvougólová senzace Slavie? Šest zápasů za Jihlavu a teď premiéra snů
„Muselo to pro něj být hrozně těžké, ale byl fenomenální. Věřím, že nám bude pomáhat dál a že poroste podobně jako Malick.“
Trpišovský výkon Provoda vychválil
„Že před druhým gólem ztratil míč? Nebýt jeho, tak tady ani nesedíme. Všichni víme, co pro nás udělal v minulé sezoně. Prostě se rozhodl to vzít na sebe a chtěl vystřelit. Tohle rozhodně nebyl důvod, že jsme nevyhráíli. Viděli jste tu akci před naším prvním gólem? Tohle já od něj miluju. Byl to jeden z jeho nejlepších výkonů vůbec. A to na Lukáše máme vysoké měřítko.“
Překvapilo ho, že ho trenéři poslali do tak těžkého zápasu?
„Věděl jsem to. Dokonce jsme to nějakým stylem konzultovali. Trenéři se ptali, koho bych chtěl mít za sebou, nemám rozhodovací pravomoci, ale poradní slovo ano. Ale sám jsem nečekal, že to Youssoupha takhle zvládne,“ dodal Provod, který získal cenu UEFA pro nejlepšího hráče utkání.
„Až se budu v prosinci dělat sumář roku, asi mě to zahřeje víc,“ říká. „Teď mě to tolik netěší. I proto, že jsem se špatným rozhodnutím podílel na vyrovnávacím gólu. Všichni jsme už věřili v tři body, které nemáme. Holt musíme příště máknout na Interu.“