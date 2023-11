První místo nás láká maximálně, říká Provod. Sněhu v Podněstří navzdory

Jestli jste se podivili slovíčku „odjel“, pak se sluší vysvětlit: Slávisté skutečně ve středečním večeru nastoupili ze šatny přímo do autobusu a od hlavní arény vyrazili k nejvzdálenějšímu hřišti v nádherném areálu za pět miliard korun.

Výstavní trávník Šeriffu po sněhovém přívalu potřeboval šetřit, takže mužstvo půl hodiny trénovalo úplně jinde a teprve na závěrečnou herní fázi se (zase autobusem) přesunulo na hlavní stadion, který má v erbu azbukou napsáno Glavnaya Arena.

Šeriff – Slavia ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Lukáši, jak zápas ovlivní, že kvůli zraněnému nosu chybí hlavní trenér Trpišovský?

No, není to nic příjemného a doufám, že se šéf brzy uzdraví a vrátí se k nám. Nicméně jsme spolu všichni dost dlouho na to, abychom zápas zvládli i bez něj.

I díky dominantnímu vítězství v Praze si můžete věřit.

Jenže tohle bude úplně jiný zápas. V Edenu jsme dali dva rychlé góly, rozjeli se a odehráli výborný zápas. Teď musíme být ostražití, protože Šeriff má hlavně vepředu velkou kvalitu. Očekáváme mnohem těžší utkání.

Vy jste první zápas nehrál od začátku. A teď?

Uvidím, jak se trenéři na dálku domluví (úsměv).

Když jste dojel do krásného areálu Šeriffu, nepřipadalo vám to jako ufo v chudém Podněstří?

Musím říct, že stadion působí velice příjemně. A vzhledem k tomu, jak moc nasněžilo, i trávník vypadá velmi dobře připravený.

Ještě před tréninkem jste si stačili projít město. Jaké to bylo?

Zase tolik jsme toho neprošli, abych mohl srovnávat. Každopádně procházky děláme při každém výjezdu, takže znovu nebyl žádný problém.

V Tiraspolu můžete nakoupit jedině s podněsterským rublem, který nikde jinde ve světě neplatí. Rozměnili jste si?

Ne ne, jen jsme se šli vyvětrat, abychom nebyli celou dobu zavření na hotelu. Tyhle pohárové dny jsou prostě dlouhé.

To bude i čtvrtek. Hraje se až v deset večer místního času.

Dopoledne se půjdeme rozcvičit, bude příprava a den rozbijeme zase něčím jiným.

Pořád vás to baví? I v takové destinaci?

Samozřejmě, vždyť evropské zápasy jsou snem každého hráče.

Teď navíc máte šanci být první ve skupině a rovnou postoupit do jarní fáze Evropské ligy.

To nás láká maximálně. Moc dobře známe klíč, který vede k prvnímu místu: zvládnout poslední dva zápasy! Nemáme se za co skrývat, je to náš cíl. I když vnímáme sílu Šeriffu, chceme vyhrát a zůstat v tabulce před AS Řím.