Hlavně nepanikařit. Provod věří, že Slavia zase začne proměňovat šance

Vzpomenete si na zápas s Estonskem?

Přiznávám, že mi museli připomenout, že to bylo zrovna tady, ale na zápas si pamatuju dobře. Není to zase tak dávno, vzpomínám si, že Tomáš Souček dával hattrick. Stadion mají krásný a je v parádním stavu. Bohužel tenkrát byl úplně prázdný, ale to se snad tentokrát nestane. Doufám, že dorazí hlavně naši fanoušci. Ve všech zápasech nás podporují, ať hrajeme doma, nebo venku. Snad nám pomůžou zase.

Stejně jako v minulém kole v Košicích proti Dnipru, i budete hrát na neutrálním hřišti. Je to pro vás velká výhoda?

Určitě, pro nás je to skvělé. Podporu fanoušků cítíme už od chvíle, kdy nastupujeme na rozcvičku. V Košicích byl neuvěřitelný kotel, kde jsme se cítili jako doma, a věřím, že i sem přijedou naši fanoušci v hojném počtu a pomůžou nám, abychom dosáhli toho, proč jsme tady.

Luhansk vyměnil trenéra. Čekáte, že se to na jejich hře nějak projeví?

Nový trenér tam je jen chvilku, takže je otázka, jak moc do toho bude chtít říznout. Je to pro nás taková trochu neznámá, ale my se musíme hlavně soustředit sami na sebe a na svůj výkon. Když budeme hrát tak, jak to umíme, tak bychom to tady měli zvládnout.

Je pro vás varováním ten košický zápas s Dniprem, kde jste soupeře pustili do vedení?

Ano, byla to pro nás facka a my si dobře uvědomujeme, že do zápasu musíme vstoupit s jiným mentálním nastavením než v Košicích. Dobře, že to přišlo a že to tehdy dobře dopadlo. Teď už se to nebude opakovat.

V posledních zápasech se vám střelecky nedaří, změnili jste něco v tréninku, abyste střeleckou smůlu prolomili?

Ne, teď hlavně nesmíme začít panikařit a snažit se něco měnit. Musíme pokračovat v té cestě, na které jsme. Na tréninku góly dáváme, takže jde jen o to, abychom to přenesli i do zápasů. Je jen otázka času, kdy nám to tam začne padat.