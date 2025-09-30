Trenére, já neuměl plavat! Provod na San Siru vzpomínal na debut: Pět minut v mlze

Tenkrát zelenáč, dnes jeden z kapitánů.
„Moje role se hodně proměnila,“ přikývne.
Je dost možné, že po šesti letech od první zkušenosti ve slavné Champions League povede Slavii do stejného zápasu s páskou na ruce.
„Jsem vděčný trenérům a celé Slavii,“ říká a na svou premiéru vzpomíná: „Byl jsem na hřišti pět minut. A celých pět minut mám totálně v mlze.“
Připomeneme: Slavia tenkrát nad Interem pět minut před koncem senzačně vedla po gólu Olayinky, kterého Provod jako třetí střídající hráč nahradil. S balonem se potkal osmkrát, pětkrát o něj přišel. A domácí ve druhé nastavené po skákavé střely Barelly srovnali na 1:1.
Pro tehdy dvaadvacetiletého Provoda to byl druhý slávistický start v kariéře. V úterý večer ho čeká zápas číslo 197.
„Věřím, že tentokrát týmu pomůžu víc. Že vyválčíme výsledek, po kterém všichni toužíme,“ pravil před výkopem.
Slavia vstoupila do Ligy mistrů před dvěma týdny proti norskému Bodö/Glimt. Ještě pár minut před koncem vedla 2:0, ale nakonec brala jen bod za remízu 2:2. To Inter zvítězil v Amsterdamu nad Ajaxem 2:0.
„Tohle bude úplně jiný zápas,“ ví Provod. „Musíme být dobře organizovaní dozadu a volit dobrá řešení ve finální fázi.“
Ovšem jednoduché to nebude: Inter, který se v Lize mistrů hned dvakrát za poslední tři sezony probojoval do finále, doma v pohárech neprohrál už šestnáct zápasů. Má třináct vítězství a tři remízy. Naposledy tu letos v květnu otočil semifinálovou odvetu s Barcelonou (4:3 po prodloužení).
Slavia naopak na italské půdě nikdy neuspěla.
Nepovedlo se jí to ani loni na jaře, kdy rovněž na San Siru podlehla v úvodním osmifinále Evropské ligy domácímu AC Milán 2:4.
„Hrozně si vážím toho, že můžu být ve Slavii a potkávat tyhle skvělé týmy a hráče, protože jedině přímá konfrontace s nimi nás posouvá,“ ví Provod. A ještě jednou se vrací ke svému šest let starému debutu: „Věřím, že tentokrát budu na hřišti schopný pomoct klukům, které třeba čeká první podobně velký zápas jako tenkrát mě. Věřím, že i oni se mohou dál posouvat.“
A kam se za posledních šest let posunula Slavia?