Trenére, já neuměl plavat! Provod na San Siru vzpomínal na debut: Pět minut v mlze

Jiří Čihák
  10:01
Od našeho zpravodaje v Itálii - Šestnáct dnů po svém posledním zápase za budějovické Dynamo stál u postranní čáry uprostřed pulzujícího San Sira. V Lize mistrů. Ve chvíli, kdy slávisté sahali proti Interu stále drželi těsný náskok. Lukáš Provod, tehdy neznámé číslo 17. „Trenér mě hodil do vody, když jsem ještě neuměl plavat,“ vzpomene si.
Lukáš Provod bude v zápase proti Interu Milán klíčovým hráčem Slavie.

Tenkrát zelenáč, dnes jeden z kapitánů.

„Moje role se hodně proměnila,“ přikývne.

Je dost možné, že po šesti letech od první zkušenosti ve slavné Champions League povede Slavii do stejného zápasu s páskou na ruce.

„Jsem vděčný trenérům a celé Slavii,“ říká a na svou premiéru vzpomíná: „Byl jsem na hřišti pět minut. A celých pět minut mám totálně v mlze.“

Připomeneme: Slavia tenkrát nad Interem pět minut před koncem senzačně vedla po gólu Olayinky, kterého Provod jako třetí střídající hráč nahradil. S balonem se potkal osmkrát, pětkrát o něj přišel. A domácí ve druhé nastavené po skákavé střely Barelly srovnali na 1:1.

Pro tehdy dvaadvacetiletého Provoda to byl druhý slávistický start v kariéře. V úterý večer ho čeká zápas číslo 197.

Šéf českého fanklubu Interu Milán: Pulpit je čestným členem. A proč kotel stávkuje?

„Věřím, že tentokrát týmu pomůžu víc. Že vyválčíme výsledek, po kterém všichni toužíme,“ pravil před výkopem.

Slavia vstoupila do Ligy mistrů před dvěma týdny proti norskému Bodö/Glimt. Ještě pár minut před koncem vedla 2:0, ale nakonec brala jen bod za remízu 2:2. To Inter zvítězil v Amsterdamu nad Ajaxem 2:0.

„Tohle bude úplně jiný zápas,“ ví Provod. „Musíme být dobře organizovaní dozadu a volit dobrá řešení ve finální fázi.“

Ovšem jednoduché to nebude: Inter, který se v Lize mistrů hned dvakrát za poslední tři sezony probojoval do finále, doma v pohárech neprohrál už šestnáct zápasů. Má třináct vítězství a tři remízy. Naposledy tu letos v květnu otočil semifinálovou odvetu s Barcelonou (4:3 po prodloužení).

Slavia naopak na italské půdě nikdy neuspěla.

Výskoku Romela Lukaka z Interu přihlížejí slávisté Peter Olayinka a Tomáš...
SLÁVISTICKÁ EUFORIE. Takhle to vypadá, když můžete oslavit vedoucí branku na...

Nepovedlo se jí to ani loni na jaře, kdy rovněž na San Siru podlehla v úvodním osmifinále Evropské ligy domácímu AC Milán 2:4.

„Hrozně si vážím toho, že můžu být ve Slavii a potkávat tyhle skvělé týmy a hráče, protože jedině přímá konfrontace s nimi nás posouvá,“ ví Provod. A ještě jednou se vrací ke svému šest let starému debutu: „Věřím, že tentokrát budu na hřišti schopný pomoct klukům, které třeba čeká první podobně velký zápas jako tenkrát mě. Věřím, že i oni se mohou dál posouvat.“

A kam se za posledních šest let posunula Slavia?

Vstoupit do diskuse
