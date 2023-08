Masopust o Tijanim: Konečně bijec do vápna. Zápasy si komplikujeme zbytečně

Slavii tím před odvetou v polském Lublinu výrazně uklidnil. S vítězstvím 2:0 se jí bude příští týden cestovat lépe.

„Ale je pravda, že v poslední době si neproměňováním šancí dost komplikujeme život,“ kývl Masopust. „I když: ne že bych zrovna já se svou minulostí měl co říkat...“ usmál se sám sobě.

Červenobílí v úvodním utkání závěrečného předkola Evropské ligy mohli vyhrát možná o čtyři nebo pět gólů. Možností měli snad na tři zápasy.

„Ale stejně jsme to zase tlačili až ke konci,“ kroutil hlavou Masopust.

V první půli dal po rohu gól hlavou, ale kvůli ruce spoluhráče Zafeirise, kterou odhalil VAR, musel radost záhy krotit. Branky se proto dočkal až na konci. Krátce poté, co zápas pro Slavii otevřel Tijani.

„Pro každou obranu je nepříjemný. Silný, vysoký, důrazný. Je pravda, že než se mu po přípravě vzpamatovaly nohy i hlava, měl to trochu složitější. Ale teď nám pomáhá velmi: ať už nastoupí od začátku, nebo jako střídající,“ podotkl Masopust. „Občas prostě podobného bijce potřebujete: takový Milan Škoda byl ve vápně nesmírně silný, potom přišel Júsuf, kterému to tady naopak příliš nevyšlo.“

To Tijanimu se v úvodu angažmá navzdory pochybnostem daří, byť i on ve čtvrtek večer další slibnou šanci zazdil, když ani nadvakrát nepřekonal ležícího brankáře.

„I po vstřeleném gólu jsme chtěli valit dál dopředu a přidat další branky. Bavili jsme se o tom už o přestávce,“ zmínil Masopust.

Z divokého útočení ovšem vznikaly nebezpečné protiakce soupeře.

Jednu z nich společnými silami krotili stopeři Vlček s Holešem. Další náznaky hosté nedotáhli.

„Jeden brejk byl hodně nepříjemný, to ano, ale Vlčák si s sebou naštěstí vzal motorku, běžícího hráče rozhodil a Holi ho pak dodělal,“ popsal Masopust, který do zápasu vstoupil jako jeden ze tří stoperů. To je pro něj v poslední době už docela typická pozice.

„Díky bohu ke mně trenéři vždycky dají dobré spoluhráče, kteří dobře brání. Já pak mám větší klid na rozehrávku. Navíc jste stejně viděli, že mě to pořád táhne dopředu...“

V závěru se totiž octl de facto na pozici hrotového útočníka, odkud suverénně zavěsil a zvýšil na 2:0. Klíčovou asistenci si připsal teprve devatenáctiletý nigerijský nováček Ogungbayi.

„Zřejmě mu to kluci dobře přeložili, protože přesně takhle jsme chtěli zavírat zadní tyč,“ culil se Masopust. „Byl s námi už v přípravě, hodnej a milej kluk, který se usmívá, maká, nic nevypustí a neodmlouvá. Musím mu tady před vámi pogratulovat k prvnímu startu. Zvládl to podle mě skvěle.“

A byl mezi těmi, kteří přispěli k důležitému vítězství.

Slavia ve čtvrtek večer navzdory trápení v koncovce vykročila vstříc skupině Evropské ligy.