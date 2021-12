Masopust, rozený stoper? Tak psychicky náročný zápas nepamatuju, oddechoval

Jenže pak jindy krajní záložník či bek skutečně nastoupil uprostřed hřiště. „A zvládl to jako rozený stoper,“ smekl trenér Jindřich Trpišovský.

Byl to nečekaný taktický tah, který vyšel, protože Masopust si počínal suverénně, s jistotou.

„Vzal to na sebe, ukázal se jako správný kapitán,“ chválil kouč. „Hledali jsme pro zápas na Unionu třetího stopera, nechtěli jsme do té pozice tlačit Alexe Baha, aby po svém zranění nemusel podstupovat tolik vzdušných soubojů, tolik hlaviček.“

Proto padla volba na Masopusta.

Ten si sice hru uprostřed defenzivní řady v určitých pasážích zápasů už vyzkoušel, třeba v poháru ve Velvarech hrál zezadu. Ale v Evropě? Proti mančaftu z bundesligy?

„Asi psychicky nejnáročnější zápas, který jsem kdy odehrál,“ přiznal. „Přece jen: když jste v záloze či na bekovi, občas si zaútočíte, ale jako stoper musíte zůstat koncentrovaný, správně vystupovat, zajišťovat. Děkuju i klukům, Aihamovi s Tarasem, kteří mi neskutečně pomohli.“

Slavia z Berlína veze výsledek, pro který si přijela. Už před zápasem věděla, že ji remíza zajistí pohárové jaro. A má ji.

„Tušili jsme, že soupeř bude posílat dlouhé balony za naši obranu, že za nás budou nabíhat jejich útočníci, ale nám se tyhle výpady dařilo pokrývat,“ ulevil si Masopust. „Celkově se zápas odehrával, jak jsme předpokládali.“

Před pauzou slávisté Unionu nedovolili takřka nic - s výjimkou několika standardek. Po pauze se dostali do vedení. A zase měli problémy jen, když se domácí dostali na dostřel díky rohovým kopům. Po jednom z nich Kruse srovnal.

„Ale díky naší organizaci a týmovosti jsme závěr zvládli uhrát a postoupit,“ pokračoval Masopust. „V klidu jsem byl i při jejich poslední šanci, kdy v nastavení hlavičkoval brankář. Měl jsem dobré postavení a hlavně: gólmani v tom silní zrovna nejsou,“ dodal s úsměvem.

Byl to v aktuální sezoně pátý pohárový slávistický zápas venku. První, který neprohrála.

„Celý podzim byl pro nás hodně bláznivý. Hektika po Euru. A než jsme se stačili dostat do formy, aby ten fotbal k něčemu vypadal, většina z nás se zranila. Pořád se točila sestava, pořád někdo vypadával. Do jisté míry to platí pořád...,“ řekl Masopust.

Také před Unionem slávistům chyběli dlouhodobí marodi Kúdela, Hovorka, Bořil, Provod. A také Ševčík, Krmenčík nebo vykartovaný Kuchta.

„Zároveň jsme však objevili nová jména: Ousoua, Samka, Mandouse. Jsem strašně rád, že jsme se z těžkých situací, do nichž jsme se dostali, dokázali vyhrabat. Jsem na celý tým fakt pyšný.“