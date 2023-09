Masopust poslal Slavii za výhrou: Jsem prostě hybrid a teď se těším na derby

Bylo to tak snadné, jak napovídá výsledek?

Nevím, jak to vypadalo z tribuny, ale já viděl, jak jsme ve druhé půli přenechali soupeři zbytečně moc prostoru. První poločas jsme všechno kontrolovali, pak oni změnili rozestavení a my trochu ztráceli. Mně to tedy moc nevonělo za nimi běhat a čekat, jestli se tam pro ně náhodou něco neodrazí. Lehký zápas to nebyl.

Déšť nevadil?

Vůbec ne. Mně se naopak líbilo, jak to hezky jezdilo. Po půlce středečního tréninku totiž hřiště vyschlo a balon se zadrhával. Teď to mělo dobrý skluz.

A vy jste se znovu vyžíval ve výpadech dopředu. Co tedy jste? Stoper, nebo křídlo?

Jsem hybrid. Hybridní stoper. Mě prostě baví útočit. Z pozice stopera je fajn, že vás útočníci moc nebrání. Takže když tam vypluju, zpravidla mě nemá kdo bránit. Občas je to výhoda.

Poslyšte, mířil jste přesně takhle k tyči?

Jednoznačně. (úsměv)

Počítáte si taky asistenci na druhý gól?

Já bych si ji počítal rád, ale můj centr ještě tečoval Chris Zafeiris.

Mimochodem, nastoupili jste v dost netradiční sestavě. Poprvé hrál třeba Dumitrescu.

No, a zrovna pro Dumiho to byl hodně těžký zápas. Je s námi jen chvilku a Servette hrálo všechny balony do něj. Lítalo to na něj, na chudáka, byl opravdu zaměstnaný. Až se za chvilku rozkouká, určitě bude hrát výborně.

Jak zapadl do kabiny?

Úplně v pohodě, je to milej kluk.

2:0 v Ženevě. Ideální vstup do Evropské ligy?

Přesně takový, jaký jsme si představovali.

A pošetřit síly na nedělní derby?

To bych neřekl. Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby to o půli bylo pět nula a pak jsme to mohli odchodit jen tak do ťapky, ale takové to rozhodně nebylo.

Ale klíčoví hráči Jurečka, Provod nebo Zafeiris tentokrát v základní sestavě chyběli.

V týmu máme dvacet až čtyřiadvacet lidí a všichni můžou hrát od začátku. V tom je naše velká síla. Myslím, že trenéři se sestavou trochu kalkulovali, aby se to protočilo, ale tým pořád zůstává stejně silný.

Zvlášť před derby se pohoda hodí, že?

Jasně. Kdybychom ze Ženevy odjížděli s prohrou nebo s nějakým průšvihem, bylo by to před nedělí nepříjemné. Derby je specifický zápas, ve kterém nerozhoduje ani tak nachystanost, jako spíš psychika. Kdo to líp zvládne psychicky, vyhraje. Těším se.