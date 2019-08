Signál přímo na Kluž. Masopustovi trenéři nevěřili, u gólu radil i Souček

Nacvičená akce, signál vymyšlený přímo na rumunského protivníka.

„Moji asistenti ho připravili dobře, ale potřebovali jsme střelce. Někoho nepravděpodobného, aby ho soupeř nehlídal tak poctivě,“ popsal kouč Jindřich Trpišovský. A ukázali na Masopusta, který nezklamal.

Dal svůj první gól v evropských pohárech a Slavia v Kluži zvítězila 1:0.

„Přitom když jsme stejnou věc zkoušeli ještě v Praze na tréninku, snad šestkrát jsme netrefili bránu. Lukáš to ale v zápase provedl skvěle,“ uznal Trpišovský.

Takřka po půlhodině zápasu Masopust svou trefou na několik minut uzemnil i do té chvíle velmi hlučné rumunské fanoušky. Zmlkli, když Masopust z dvaceti metrů volejem trefil Stanciův centr. Nastavil placírku, balon letěl dlouho a snesl se až do sítě. Brankář Arlauskis reagoval pozdě.

„Ještě těsně před zápasem jsme se o tom bavili s Tomášem Součkem, který se mě ptal, jestli by nebylo lepší zakončit právě placírkou. Přece jen je to jistější než nártem a opravdu: zkusil jsem to a povedlo se,“ přiblížil Masopust, jak se rodila slávistická gólová akce.

Pokud dobře rozehranou partii o Champions League dotáhne Slavia příští středu v odvetě, na Masopustovu trefu se klidně může jednou vzpomínat podobně jako na slavné góly Stanislava Vlčka proti Ajaxu.

Pamatujete? Byl srpen 2007, Slavia poprvé v historii postoupila do Ligy mistrů a právě Vlček, dnes vedoucí mužstva, setnul slavného nizozemského soupeře dvěma góly.

Teď má Slavia do výjimečné soutěže nakročeno po dvanácti letech znovu, v Edenu stačí neprohrát.

„Ovšem jak se proti nám Kluž ve druhém poločase prvního utkání zvedla, je pro nás varování. My začali hrát pasivně, což se v odvetě nemůže opakovat,“ tuší Masopust.

Jinak by totiž ještě slávistům mohlo být ouvej.