Juliš před Celtikem: Dva zápasy jsem neměl šanci, z Budějovic jsem byl hotový

Jsou to tři týdny, kdy prožil nejslavnější zápas v kariéře. „Můj první hattrick mezi dospělými,“ připomněl.

Sparta díky němu přejela Celtic na jeho stadionu 4:1. Večer se v Evropské lize hraje odveta v Praze. „Věřím, že jsme dobře připravení. Snad to zopakujeme,“ přál si pětadvacetiletý útočník.

Sparta - Celtic čtvrtek 18.55, rozhodčí: Stieler (Německo) Pravděpodobné sestavy, Sparta: Nita - Vindheim, Plechatý (Hancko), Pavelka, Hanousek - Karlsson, Krejčí, Dočkal, Plavšič - Juliš, Polidar.

Celtic: Bain - Frimpong, Bitton, Ajer, Laxalt - Christie, Brown, Rogič, McGregor, Elyounoussi - Ajeti.

Byl to váš nejlepší zápas v životě?

Jeden z nejlepších. Bylo to v pohárech. Jen škoda, že u toho nemohli být fanoušci. Řadím ho vysoko a rád na něj vzpomínám. Ale už musím přepnout, potřebujeme vyhrát i doma.

Celtic si už na Spartu dá pozor, zvlášť na vás a zvlášť, když je po posledních nevýrazných výsledcích pod tlakem fanoušků. Cítíte to taky tak?

Nemyslím si, že by doma byli odevzdaní. Vím, naposled remizovali a četl jsem, že trenér to má nahnuté. Budou bojovat i za něj.

Ani Spartu poslední dny nezastihly ve formě. Po návratu ze Skotska jste prohráli v Plzni a naposledy s Českými Budějovicemi. Zvednete se?

Plzeň už je pryč, zato Budějovice jsou čerstvé. Ještě v pondělí jsem z toho byl hotovej. Vím, že se to nepovedlo. Ale už se soustředím jen na Celtic, zkusíme rozjet novou sérii. Do Vánoc nás čeká devět zápasů, takže nemá smysl přemýšlet nad tím, co se nám nepovedlo.

Co musíte změnit, aby se propadák s Budějovicemi neopakoval?

Celkově to bylo špatný, já se nedostal do žádný šance. Za poslední dva zápasy jsme dostali sedm gólů, s tím se nedá vyhrávat. Měli jsme dva dny na to, abychom si to vyhodnotili a poučili se.

Když nevyhrajete, ztratíte reálnou šanci na postup ze skupiny...

A to by byla škoda. Ve Spartě jsem dvakrát zažil, že jsme ze skupiny postoupili. Vím, jaké to je. Ale taky je pravda, že první dva zápasy jsme tenkrát neprohráli. Když Celtic porazíme, jsme zpátky a příští týden poletíme do Lille hrát o postup. A to chceme.