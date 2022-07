Uzdravený Hejda: Každý ví, o co se hraje. Čeká nás dřina, HJK má kvalitu

V posledním roce je Hejda pro Plzeň jedním z nejdůležitějších hráčů.

Proto po zranění na soustředění panovaly tak velké obavy, jestli se dá dohromady včas.

Dal a odvetu druhého předkola Ligy mistrů proti HJK Helsinky stihne. Zkušený stoper touží ukončit tříleté čekání na účast Viktorie v základní skupině některého z evropských pohárů.

Kotník drží?

Kotník je v pořádku a já jsem stoprocentně připravený. Samozřejmě ten umělý povrch nebyl úplně ideální. Bylo to pro mě trošku peklo a jsem rád, že to mám za sebou. Teď se těším na normální trávník a na zaplněný stadion.

Co by mohlo Plzni zhatit postupový plán?

Čeká nás těžké utkání. Přesvědčili jsme se o tom v prvním zápase ve Finsku. Věříme tomu, že to dobře dopadne a dojdeme si společně pro postup. Nálada v týmu je dobrá, jsme do odvety nažhaveni, protože víme, že nás požene vyprodaný stadion.

Ve Finsku se hrálo na umělém povrchu, teď se vrátíte na trávu. Na co si musíte dát největší pozor?

Víme, že HJK jsou kvalitní tým. Vepředu mají nepříjemné hráče, vzadu si to umí v klidu a s přehledem rozehrát. Samozřejmě si musíme dát pozor na jejich dva urostlé útočníky. Nesmíme jim nechat zbytečně moc prostoru, abychom je dokázali ubránit.

Helsinky vám v prvním utkání ukázaly, že náběhy za obranu jsou jejich silnou zbraní.

Rozebrali jsme si to na videomítinku, je to velice nepříjemná věc. Víme, že útoky tímto způsobem často rozbíhají. Pro nás to znamená, že se budeme muset rychleji zformovat, abychom jejich náběhy zachytávali.

Plzeň na O2 TV Odvetu 2. předkola Ligy mistrů mezi Viktorií a HJK Helsinky vysílá stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Přímý přenos začne v úterý od 18.40, moderátor Radek Šilhan přivítá ve studiu Davida Limberského.

Myslíte, že se bude soupeř hned od úvodu tlačit do útoku?

Těžko předpovídat, s čím do utkání vstoupí. Já si myslím, že začátek bude podobný, jako byl v prvním vzájemném duelu. Možná trošku opatrnější, protože už je to přece jen druhý zápas, uvidíme. My se budeme soustředit na kvalitní defenzivu, což ale neznamená, že budeme jen bránit. Hrajeme před domácím publikem a já věřím, že nás fanoušci poženou. Určitě pro ně budeme chtít vyhrát.

Utkání je vyprodané. Jste překvapený, že i druhé předkolo Ligy mistrů dokáže přilákat takový zájem?

Já osobně ne, v Plzni vždy chodilo na naše zápasy hodně lidí, za což jsme vděční. Když je vyprodaný stadion, hraje se vám výborně, proto se moc na zaplněnou Doosan Arenu těšíme.

Na domácím stadionu máte oproti venkovním hřištím výrazně lepší bilanci. Je to tak, že se vám tady hraje o poznání lépe?

Je to tak. Všichni cítíme, že jsme doma opravdu silní, hraje se nám tady dobře. Venkovní utkání většinou získáme spíše na sílu, proto věřím tomu, že domácí utkání zvládneme a postoupíme do další fáze.

Obecně jste vnímáni jako favorit. Budete diktovat na domácím hřišti tempo?

My jsme se v Helsinkách přesvědčili, že HJK je také kvalitní mužstvo. Roli favorita samozřejmě bereme, ale sami už víme, že nás doma čeká opět dřina.

Nesvazuje vás trošku, že musíte postoupit? Projevuje se nervozita?

Zatím nervózní nejsme. Možná to přijde před utkáním, ale teď se tak rozhodně necítím. Jsme si vědomi důležitosti tohoto utkání. Každý víme, o co se hraje, ale nevidím důvod k nějaké křeči.

Z prvního utkání jste si přivezli jednobrankový náskok. Jak moc je to důležité?

Mít náskok je samozřejmě výhoda, ale musíme zůstat obezřetní, přece jenom je to jen jeden gól. Určitě nechceme zalézt a jen bránit na nula nula - navíc před domácím publikem. Chceme vyhrát i druhé utkání.