Jsou ofenzivní a šikovní. Plzeňský kapitán Hejda, varuje před kosovským soupeřem

Plzeňané sice vyhráli posledních deset soutěžních utkání, nicméně v paměti mají ještě nelehký postup přes Dritu, jiný kosovský tým, ve druhém předkole třetí nejprestižnější klubové soutěže Evropy. Po domácí bezbrankové remíze zlomila v odvetě soupeře za stavu 1:1 až penaltová trefa Jirky v nastavení.

ONLINE: Plzeň - Ballkani podrobná reportáž od 21:00

„A ani teď nás nečeká nás nic lehkého,“ mínil třiatřicetiletý Hejda.

Bude to podobné jako proti Dritě?

Půjde o úplně jiný zápas. Ballkani je více ofenzivní, mají šikovné hráče a musíme se na ně dobře připravit.

Nicméně máte za sebou dlouhou sérii výher, minulý týden jste si navíc ze Zlína odvezli rekordní vítězství 7:1. Hodně vám to zvedlo sebevědomí?

To pomůže každému týmu. Byl to fantastický výsledek, také hra byla dobrá. Ale nesmíme zapomínat, že Zlín hrál prakticky celý zápas v deseti. My jsme navíc dali rychlý první gól, což nám také pomohlo. Je na nás, abychom v těchto výkonech pokračovali a dokázali jsme si, že to umíme.

Jaký bude zápas proti Ballkani?

Hrajeme doma, chceme diktovat tempo utkání. Věřím, že i fanoušci nás poženou a že to společně zvládneme.

Asi budete v jiné pozici, než v loňské Lize mistrů. Je cílem postup?

Šance na postup jsou, ale určitě bych neřekl, že jsme jasnými favority. Soupeři, ať už Ballkani, Záhřeb nebo Astana, mají svojí kvalitu a proto se také dostali do základní skupiny. Čekají nás těžké zápasy, ale postoupit samozřejmě chceme.

Jedete na vítězné vlně deseti zápasů, může to být vaše výhoda?

Každá úspěšná série určitě pomůže. Cítíme, že teď ty výsledky máme. I hra vypadá dobře, chceme v tom pokračovat a tu šňůru natáhnout.

Začátek sezony nebyl ideální, teď je to o něčem jiném. Co se změnilo?

Těžko říct, kde se to zlomilo. Ustálila se sestava a celkově si to asi sedlo. Hlavně v útoku nám to lepí a kluci se prosazují gólově. Za to jsme rádi a musíme v tom pokračovat.