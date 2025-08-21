Úleva, hlavně pro mě, oddechl si Haraslín po druhé brance. Před odvetou varuje

Během minuty a půl kolem hodiny hry měl tři nebezpečné rány, krátce předtím se zastřeloval poprvé. Ne, kapitánu sparťanských fotbalistů Lukáši Haraslínovi přáno nebylo. Štěstí pro Spartu, že ho v úvodním utkání závěrečného předkola Konferenční ligy proti Rize (2:0) zastoupili parťáci Kuchta s Rrahmanim. „Už bych se potřeboval chytit,“ přeje si. „Ale hlavní je, abych pomáhal týmu a vyhrávali jsme.“
Sparťanský útočník Lukáš Haraslín vstřebává zahozenou šanci v utkání s Rigou.

Sparťanský útočník Lukáš Haraslín vstřebává zahozenou šanci v utkání s Rigou. | foto: Reuters

Jan Kuchta slaví sparťanskou výhru.
Albion Rrahmani slaví druhou branku Sparty.
Trenér Brian Priske slaví triumf v prvním zápase proti Rize.
Trenér Brian Priske slaví triumf v prvním zápase proti Rize.
I když neskóroval v pěti zápasech za sebou, proti Rize se na vítězství podílel asistencí na úvodní gól Kuchty.

Po dvaceti minutách při signálu z rohového kopu přesně zakroutil míč na malé vápno, kde ho spoluhráč hlavou poslal na zadní tyč.

„Když góly dávají ostatní, tak je to v pohodě. A třeba bude zapotřebí dát gól v důležitém zápase a dám ho zrovna já,“ přemítal Haraslín. „Jestli mě tíží páska? Ne, dřív se mi to ke mně líp odrazilo, brankář na míč nedosáhl, páska s tím nemá co dělat.“

V letošním ročníku má Sparta za sebou už deset zápasů, Haraslín naskočil do všech a nejlíp mu vyšel ten proti Mladé Boleslavi, do kterého naskočil jen na posledních osmatřicet minut. Dal vítězný gól na 3:2 a předtím zapsal asistenci. Stejnou bilanci pak zaznamenal ve zbývajících duelech.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín v utkání s Rigou.

Po čtvrtečním zápase přátelsky rozmlouval s trenérem soupeře a krajanem Adriánem Guľou. „Mohl nějaký gól dát, ale já mu říkal, ať si je schová na neděli na Duklu nebo na jiné zápasy. Bavili jsme se v příjemné atmosféře, pozdravil jsem i další chlapce, s kterými se znám a vedl jsem je,“ pravil Guľa.

Haraslína kdysi měl ve slovenské reprezentaci do 21 let.

„Gratuloval nám k vítězství, ale moc dobře víme, že hotovo není,“ zdůraznil Haraslín.

„Trenér Guľa chce hrát fotbal, jeho hráči se nebojí kombinovat i ve složitých situacích, což jsme viděli. Dokázali nám vyjet z presinku, hráli ve vysoké intenzitě. Takový fotbal má zažitý. Podobně jsme pod ním hráli i v jedenadvacítce. U nich to bude hodně těžké. Riga hrála výborný kombinační fotbal i u nás na Letné. Musíme se dobře připravit,“ poznamenal Haraslín.

Proto ho nemohlo překvapit, jak Guľův tým na Letné kousal, jak byl nepříjemný. „Když jsme dali druhý gól, byla to úleva. Hlavně pro mě, měl jsem přece jen dost šancí,“ přemítal Haraslín. „Druhý gól nás fakt potěšil, ale jsme v poločase, odveta bude náročná.“

Sparta - Riga FC 2:0, výhra po vytrvalé převaze, druhý gól padl až v samém závěru

Tu Sparta odehraje v Lotyšsku nezvykle ve středu.

A jak kouč Guľa podotkl, venku je Sparta přece jen víc zranitelná než za podpory pravidelně vyprodané Letné. „To je názor trenéra Guľy, ale my tam určitě výsledek bránit nebudeme. Jinak by se nám to mohlo vymstít. Budeme hrát to svoje, pevně věřím, že podáme ještě lepší výkon. Poslední krok je nejtěžší. Věřím, že ho zvládneme a postoupíme,“ prohlásil Haraslín.

