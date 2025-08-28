Ustáli jsme to v hlavě. Na jaře bychom to asi nezvládli, řekl kapitán Haraslín

Miloslav Novák
  9:05
Od našeho zpravodaje v Lotyšsku - V chodbě u kabin se objal se soupeřovým trenérem a krajanem Adriánem Guľou, pak si kapitán sparťanských fotbalistů Lukáš Haraslín oddechl. „Přijeli jsme pro postup, ten máme. Jen jsme z toho nemuseli dělat takové drama,“ řekl už osprchovaný a usměvavý.
Lukáš Haraslín proti Rize.

Lukáš Haraslín proti Rize. | foto: Reuters

Albion Rrahmani odehrává míč před dotírajícím Tonisevsem z Rigy.
Matěj Ryneš se otáčí za Ahmedem Ankrahem z Rigy.
Iago Siqueira se raduje ze vstřeleného gólu do sítě Sparty.
Sparťan Jaroslav Zelený padá po souboji s Diopem z Rigy.
12 fotografií

Sparta v Rize splnila úkol, v odvetě závěrečného předkola Konferenční ligy sice prohrála 0:1, ale v součtu s domácím vítězstvím 2:0 jí základní část neutekla. „Hodně těžký soupeř, náročný zápas. Věděli jsme, že to takové bude,“ přiznal slovenský útočník.

Zastupující sportovní ředitel Tomáš Sivok bral nervózní závěr s nadhledem. „Hraje se na dva zápasy, v součtu jsme prostě vyhráli,“ zdůrazňoval.

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Když po utkání v sousední obří hale, jejíž plocha má rozměry fotbalového hřiště, rozmlouval s novináři, zastavil se u něj domácí záložník Abdulrahman Taiwo. „Jsem rád, že vás můžu pozdravit, pamatuju si vás z Bursasporu. Já tam tenkrát byl v juniorce,“ pronesl Nigerijec. „Opravdu? Tak to je skvělý,“ odvětil Sivok.

Hráči lotyšského klubu na hřišti sparťanům nic nedarovali, zápas jim ztížili maximálně. Ale když byl konec, několik z nich, především Afričané, přišli ke sparťanské kabině. Měnili si dresy a společně se fotili s Kevinem-Princem Millou, Emmanuelem Uchennou či Santiagem Enemem.

„Nejtěžší zápas v předkole,“ vykládal pak Haraslín. „Trenér Guľa se svými týmy vždycky hrál pěkný fotbal, takže nás jejich hra nepřekvapila. Ale přiznávám,v závěru mi zatrnulo. Přitom jsme mohli mít klid, kdybych tu svou šanci pár minut před koncem dal. Nebo pak Albion, ten to taky měl na noze,“ připomněl tutovku Rrahmaniho.

Lukáš Haraslín se postaral o první větší šanci zápasu s Rigou.
Maksims Tonisevs z Rigy v souboji s Lukášem Haraslínem ze Sparty.

Pro sparťany to byl v Rize od začátku sezony už dvanáctý zápas v devětatřiceti dnech.

K tomu cestování do Kazachstánu, do Arménie a naposled do Lotyšska. Žádný jiný český tým takovou porci neabsolvoval. „Síly ubývaly. Taky jsme udělali pár chyb, tím jsme soupeři pomohli,“ přemítal Haraslín.

„V posledních týdnech toho bylo fakt hodně. Rozhodlo, že jsme to ustáli v hlavě. Můžete být na tom dobře fyzicky, ale když nejste v pohodě mentálně, běhat vám to nebude. Fungovat musí hlava,“ zdůraznil sparťanský kapitán.

Nebyl to pěkný zápas, ale hlavní je postup, řekl Priske. Před hráči smeknul

„Kdybychom na tom byli podobně jako ke konci minulé sezony, asi bychom to nezvládli. Jen si vezměte, že teď v lize jsme dokázali zápasy otočit. To se nám před pár měsíci nedařilo. I když jsme hodně chtěli, nešlo to. A i když jsme tady v Rize prohrávali a soupeř hrál dobře, tak jdeme dál my.“

Hned po utkání se výprava vrátila do Prahy a na čtvrtek dostali sparťané volno. „Kdy jsem ho měl naposled? Možná někdy po obědě,“ říkal Haraslín se smíchem.

V pátek a v sobotu se sparťané už budou chystat na ligový duel se Zlínem, třetím týmem tabulky. „Vlastně to je šlágr kola,“ prohodil Haraslín.

Ještě předtím se v pátek po poledni dozvědí šest soupeřů pro základní část Konferenční ligy. Začnou v říjnu a skončí v polovině prosince.

Ustáli jsme to v hlavě. Na jaře bychom to asi nezvládli, řekl kapitán Haraslín

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku V chodbě u kabin se objal se soupeřovým trenérem a krajanem Adriánem Guľou, pak si kapitán sparťanských fotbalistů Lukáš Haraslín oddechl. „Přijeli jsme pro postup, ten máme. Jen jsme z toho nemuseli...

28. srpna 2025  9:05

Olomouc - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce přivezli z prvního souboje se švédským Malmö mizerný výsledek 0:3 a před domácím pokusem o reparát doufají v zázrak. Kdy a kde můžete odvetný duel play off o postup do ligové fáze...

27. srpna 2025  15:15

Molodci z Nebeských hor. Nejbláznivější příběh Ligy mistrů: Almaty leží skoro v Číně

Strašák, nebo bizár, který prostě musíte zažít? Pro fotbalisty, včetně těch slávistických, před čtvrtečním losem hlavní fáze Ligy mistrů spíš to první, ale někteří fanoušci by si dost možná Kajrat...

27. srpna 2025  14:39

