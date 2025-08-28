Sparta v Rize splnila úkol, v odvetě závěrečného předkola Konferenční ligy sice prohrála 0:1, ale v součtu s domácím vítězstvím 2:0 jí základní část neutekla. „Hodně těžký soupeř, náročný zápas. Věděli jsme, že to takové bude,“ přiznal slovenský útočník.
Zastupující sportovní ředitel Tomáš Sivok bral nervózní závěr s nadhledem. „Hraje se na dva zápasy, v součtu jsme prostě vyhráli,“ zdůrazňoval.
Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi
Když po utkání v sousední obří hale, jejíž plocha má rozměry fotbalového hřiště, rozmlouval s novináři, zastavil se u něj domácí záložník Abdulrahman Taiwo. „Jsem rád, že vás můžu pozdravit, pamatuju si vás z Bursasporu. Já tam tenkrát byl v juniorce,“ pronesl Nigerijec. „Opravdu? Tak to je skvělý,“ odvětil Sivok.
Hráči lotyšského klubu na hřišti sparťanům nic nedarovali, zápas jim ztížili maximálně. Ale když byl konec, několik z nich, především Afričané, přišli ke sparťanské kabině. Měnili si dresy a společně se fotili s Kevinem-Princem Millou, Emmanuelem Uchennou či Santiagem Enemem.
„Nejtěžší zápas v předkole,“ vykládal pak Haraslín. „Trenér Guľa se svými týmy vždycky hrál pěkný fotbal, takže nás jejich hra nepřekvapila. Ale přiznávám,v závěru mi zatrnulo. Přitom jsme mohli mít klid, kdybych tu svou šanci pár minut před koncem dal. Nebo pak Albion, ten to taky měl na noze,“ připomněl tutovku Rrahmaniho.
Pro sparťany to byl v Rize od začátku sezony už dvanáctý zápas v devětatřiceti dnech.
K tomu cestování do Kazachstánu, do Arménie a naposled do Lotyšska. Žádný jiný český tým takovou porci neabsolvoval. „Síly ubývaly. Taky jsme udělali pár chyb, tím jsme soupeři pomohli,“ přemítal Haraslín.
„V posledních týdnech toho bylo fakt hodně. Rozhodlo, že jsme to ustáli v hlavě. Můžete být na tom dobře fyzicky, ale když nejste v pohodě mentálně, běhat vám to nebude. Fungovat musí hlava,“ zdůraznil sparťanský kapitán.
Nebyl to pěkný zápas, ale hlavní je postup, řekl Priske. Před hráči smeknul
„Kdybychom na tom byli podobně jako ke konci minulé sezony, asi bychom to nezvládli. Jen si vezměte, že teď v lize jsme dokázali zápasy otočit. To se nám před pár měsíci nedařilo. I když jsme hodně chtěli, nešlo to. A i když jsme tady v Rize prohrávali a soupeř hrál dobře, tak jdeme dál my.“
Hned po utkání se výprava vrátila do Prahy a na čtvrtek dostali sparťané volno. „Kdy jsem ho měl naposled? Možná někdy po obědě,“ říkal Haraslín se smíchem.
V pátek a v sobotu se sparťané už budou chystat na ligový duel se Zlínem, třetím týmem tabulky. „Vlastně to je šlágr kola,“ prohodil Haraslín.
Ještě předtím se v pátek po poledni dozvědí šest soupeřů pro základní část Konferenční ligy. Začnou v říjnu a skončí v polovině prosince.