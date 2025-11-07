Haraslína střídání naštvalo i zaskočilo. Potřebuju ho i na ligu, vysvětlil Priske

Běžela pětasedmdesátá minuta pohárového utkání mezi Spartou a Rakówem Čenstochovou (0:0), když sparťanský kapitán střídal.
Přitom do hry šel jako střídající hráč za zdravotně indisponovaného Albiona Rrahmaniho po dvaceti minutách.
„Nečekal jsem, že se na hřiště dostanu tak brzy. Jenže plány se změnily,“ líčil v rozhovoru pro televizi Oneplay.
|
Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč
Sterilní ofenzivu značně oživil, vymýšlel akce, připravoval šance, sám nebezpečně zakončoval. Ale po jedenapadesáti minutách jeho mise v utkání skončila. Vůbec se mu to nelíbilo, což dal najevo. Rychlým krokem kráčel ze scény, naštvání s ním cloumalo.
„Znáte mě, emoce neschovávám. Tyhle byly asi negativní, ale někdy to ze sebe dostat musíte,“ vysvětloval.
„Mně se to líbilo, to je v pořádku,“ reagoval v televizním studiu někdejší sparťanský záložník Marek Matějovský.
Jeho nenasazení do základní sestavy a následné střídání mělo důvod. Haraslín od srpna prodělal dvě zranění, během té doby za Spartu odehrál jen 59 minut. Nejdřív léčil sval. A když už naskočil na chvíli do derby, v zápase slovenské reprezentace utrpěl zranění kotníku.
V neděli v Karviné hrál posledních patnáct minut, teď přidal výraznější porci.
„Že jsem musel jít dolů, mě štvalo sportovně. Cítil jsem se fajn, ale trenéři vědí, kolik mi můžou dát minut. Za dva dny máme další zápas. Byl to takový sportovní hněv, ale s veškerým respektem k trenérovi, spoluhráčům i fanouškům,“ zdůraznil Haraslín.
Kluboví kondiční trenéři i fyzioterapeuti při návratech hráčů po zranění zohledňují tréninková data, která získávají podle moderních metod. Doporučovali, aby Haraslín v zápase Konferenční ligy dostal dvacet, maximálně třicet minut.
„Šulo odehrál víc minut, než jsme původně chtěli. Měl v sezoně už dvě zranění, moc toho v posledním týdnu neodtrénoval. Kdyby dohrál celý zápas, nebyl by asi připraven hrát v neděli ligu proti Teplicím. Pak ho čeká národní tým, další dva zápasy... Není úplně fit, musíme ho chránit. Moje práce je udržet ho zdravého do Vánoc, aby pak zregeneroval a byl připravený na druhou část sezony,“ vysvětloval trenér Priske.
A neměl chuť ho na hřišti přece jen nechat déle, navzdory názorům odborníků z realizačního týmu? Zvlášť když byl nejnebezpečnějším hráčem mužstva, jemuž se směrem dopředu nedařilo?
„Já proti nim šel. Doporučení znělo maximálně třicet minut. Hrál skoro hodinu. Ale opravdu ho potřebujeme o víkendu. Pak si budeme držet všechny palce, aby se nám na nároďáku nezranil. To bohužel vůbec nemám pod kontrolou. Můžu jen hlídat jeho minutáž, aby se riziko nezvyšovalo. Udělal jsem takové rozhodnutí, které je nejlepší pro tým, ale věřím, že i pro něj a pro jeho zdraví. Mám se zdravotním personálem velmi dobré vztahy, takže všichni akceptovali, že jsem mu dal nakonec víc prostoru,“ zdůraznil Priske.
|
Priske: Po Karviné jsem byl na hráče tvrdý, reakce se mi líbila. Ofenziva? Tu vyřešíme
„Trenér potřebuje stoprocentně zdravé hráče, někdy udělá výjimku. Pomalu se do toho dostávám, měl jsem tam jít někdy kolem šedesáté sedmdesáté minuty,“ řekl Haraslín už smířeně.
Sparta v Konferenční lize podruhé za sebou nedala gól, po minulé porážce v Rijece jí bezgólová remíza s Rakówem snižuje šance na postup do jarní vyřazovací fáze.
„Mrzí nás, máme asi svázané nohy, ve finální fázi se trochu trápíme. Už to potřebujeme zlomit, mohli jsme už teď. Ale v koncovce se trápíme,“ podotkl Haraslín.