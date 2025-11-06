Na začátku sezony bylo hůř, tvrdí Haraslín. Srovná si teď s Rakówem bilanci?

Do smíchu však sparťanům v posledních týdnech není. Čtvrteční souboj v Konferenční lize proti Rakówu Čenstochová bude i tom, aby si udobřili fanoušky, kteří začínají být, mírně řečeno, netrpěliví.
A právě Haraslín by k nápravě mohl pomoci. Od srpna odehrál jen 56 minut, nejdřív ho trápilo svalové zranění. A když už naskočil na chvíli do derby, v zápase slovenské reprezentaci utrpěl zranění kotníku.
„Bylo to pro mě těžké období,“ poznamenal. „První zranění bylo únavové, druhé nešťastná náhoda. Doufám, že už se nic nestane a že týmu budu pomáhat hlavně na hřišti a ne jen mimo něj.“
Vrací se ve složitých chvílích, Sparta z posledních pěti zápasů vyhrála jen jediný. „Ale nemyslím si, že by to pro mě jako kapitána bylo nejtěžší období. Když jsme na začátku sezony remizovali v Jablonci a prohráli v Aktobe, bylo to horší.“
Po nedělní ligové porážce v Karviné si však vzal slovo. „Takhle hrát Sparta přece nemůže,“ promlouval k týmu.
„Není to jen o mně. Máme v týmu víc lídrů. Dokážu zvýšit hlas, projevit emoce, ale chci, aby to zároveň vyznělo pozitivně. Když budete jen negativní, můžete celému mužstvu uškodit. Já se spíš snažím pomoct,“ prohlásil.
„Zápas v Karviné jsme si prohráli sami, předvedli jsme slabý výkon. Je teď na nás, abychom dokázali, že to byl jen výpadek. Musíme jít dál, ukázat sílu a kvalitu.“
Proč nehrál Kadeřábek? Kolik bude změn v sestavě? Priske před duelem s Rakówem
Nejbližší dvě utkání v Konferenční lize – ve čtvrtek proti Rakówu a za tři týdny ve Varšavě proti Legii – jsou pro Haraslína speciální. Před příchodem do Sparty totiž v Polsku čtyři a půl roku působil.
Když v Lechii Gdaňsk jako devatenáctiletý v dospělém fotbalu začínal, Raków Čenstochová byl ještě další dva roky účastníkem až třetí polské ligy. A když v lednu 2020 odcházel do Sassuola, měl Raków za sebou teprve první půl rok v nejvyšší soutěži.
„Polsko mi dalo hodně. Předtím v Parmě jsem nastupoval jen v mládežnických kategoriích, ale po příchodu do Polska jsem začal hrát ligu za dospělé. Díky tomu jsem se dostal do reprezentačního áčka a pak se zase mohl vrátit do Itálie,“ vzpomínal.
Spartu chce každý zesměšnit. Kapitáni Haraslín a Chlapík vyprávějí o životě lídrů
„Hodně se tam od té doby změnilo. Polské kluby sleduju hlavně v pohárech. Jejich liga je podobná jako ta v Česku, soubojová a hodně fyzicky náročná.“
Proti Rakówu nastoupil třikrát, v lize má dvě porážky, v poháru jedno vítězství. „Pamatuju si, že jsem hrál na Tomáše Petráška, už tenkrát hráli na tři stopery a on vyšel na mě.“
Na Petráška už nenarazí, urostlý stoper se loni v létě přes roční štaci v Koreji vrátil do Hradce Králové.
Vyrovná Haraslín proti Rakówu osobní bilanci?