Na začátku sezony bylo hůř, tvrdí Haraslín. Srovná si teď s Rakówem bilanci?

  8:00
Příběhem z nedělního rána v Karviné uzdravený Lukáš Haraslín pobavil novináře i vedle sedícího kouče Briana Priskeho. „Málem jsem nehrál ani tam. K snídani jsme si dal vajíčka a celý den mě bolelo břicho,“ chechtal se kapitán sparťanských fotbalistů.
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín (vlevo) na tiskové konference před pohárovým...

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín (vlevo) na tiskové konference před pohárovým zápasem proti Čenstochové.

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín (vlevo) a trenér Brian Priske na tiskové...
Sparťanský trenér Brian Priske na tiskové konferenci před zápasem proti Rakówu...
Sparťanský křídelník Lukáš Haraslín pomáhá Ivanu Schranzovi ze Slavie s křečemi.
Jan Kuchta v objetí s Lukášem Haraslínem.
Do smíchu však sparťanům v posledních týdnech není. Čtvrteční souboj v Konferenční lize proti Rakówu Čenstochová bude i tom, aby si udobřili fanoušky, kteří začínají být, mírně řečeno, netrpěliví.

A právě Haraslín by k nápravě mohl pomoci. Od srpna odehrál jen 56 minut, nejdřív ho trápilo svalové zranění. A když už naskočil na chvíli do derby, v zápase slovenské reprezentaci utrpěl zranění kotníku.

„Bylo to pro mě těžké období,“ poznamenal. „První zranění bylo únavové, druhé nešťastná náhoda. Doufám, že už se nic nestane a že týmu budu pomáhat hlavně na hřišti a ne jen mimo něj.“

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín (vlevo) a trenér Brian Priske na tiskové...

Vrací se ve složitých chvílích, Sparta z posledních pěti zápasů vyhrála jen jediný. „Ale nemyslím si, že by to pro mě jako kapitána bylo nejtěžší období. Když jsme na začátku sezony remizovali v Jablonci a prohráli v Aktobe, bylo to horší.“

Po nedělní ligové porážce v Karviné si však vzal slovo. „Takhle hrát Sparta přece nemůže,“ promlouval k týmu.

„Není to jen o mně. Máme v týmu víc lídrů. Dokážu zvýšit hlas, projevit emoce, ale chci, aby to zároveň vyznělo pozitivně. Když budete jen negativní, můžete celému mužstvu uškodit. Já se spíš snažím pomoct,“ prohlásil.

„Zápas v Karviné jsme si prohráli sami, předvedli jsme slabý výkon. Je teď na nás, abychom dokázali, že to byl jen výpadek. Musíme jít dál, ukázat sílu a kvalitu.“

Proč nehrál Kadeřábek? Kolik bude změn v sestavě? Priske před duelem s Rakówem

Nejbližší dvě utkání v Konferenční lize – ve čtvrtek proti Rakówu a za tři týdny ve Varšavě proti Legii – jsou pro Haraslína speciální. Před příchodem do Sparty totiž v Polsku čtyři a půl roku působil.

Když v Lechii Gdaňsk jako devatenáctiletý v dospělém fotbalu začínal, Raków Čenstochová byl ještě další dva roky účastníkem až třetí polské ligy. A když v lednu 2020 odcházel do Sassuola, měl Raków za sebou teprve první půl rok v nejvyšší soutěži.

„Polsko mi dalo hodně. Předtím v Parmě jsem nastupoval jen v mládežnických kategoriích, ale po příchodu do Polska jsem začal hrát ligu za dospělé. Díky tomu jsem se dostal do reprezentačního áčka a pak se zase mohl vrátit do Itálie,“ vzpomínal.

Spartu chce každý zesměšnit. Kapitáni Haraslín a Chlapík vyprávějí o životě lídrů

„Hodně se tam od té doby změnilo. Polské kluby sleduju hlavně v pohárech. Jejich liga je podobná jako ta v Česku, soubojová a hodně fyzicky náročná.“

Proti Rakówu nastoupil třikrát, v lize má dvě porážky, v poháru jedno vítězství. „Pamatuju si, že jsem hrál na Tomáše Petráška, už tenkrát hráli na tři stopery a on vyšel na mě.“

Na Petráška už nenarazí, urostlý stoper se loni v létě přes roční štaci v Koreji vrátil do Hradce Králové.

Vyrovná Haraslín proti Rakówu osobní bilanci?

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FiorentinaFiorentina 2 2 0 0 5:0 6
2. AEK LarnakaLarnaka 2 2 0 0 5:0 6
3. NK CeljeCelje 2 2 0 0 5:1 6
4. SamsunsporSamsunspor 2 2 0 0 4:0 6
5. FC Lausanne-SportLausanne 2 2 0 0 4:0 6
6. MohučMohuč 2 2 0 0 2:0 6
7. Rayo VallecanoRayo Vallecano 2 1 1 0 4:2 4
8. Raków ČenstochováRaków 2 1 1 0 3:1 4
9. RC ŠtrasburkŠtrasburk 2 1 1 0 3:2 4
10. Noah ArmavirFC Noah 2 1 1 0 2:1 4
11. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 1 0 2:1 4
12. AEK AtényAEK Atény 2 1 0 1 7:3 3
13. HŠK Zrinjski MostarZrinjski Mostar 2 1 0 1 5:1 3
14. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 1 0 1 5:3 3
15. AC Sparta PrahaSparta 2 1 0 1 4:2 3
16. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 2:1 3
17. Šachtar DoněckŠachtar 2 1 0 1 4:4 3
18. Legia VaršavaLegia 2 1 0 1 2:2 3
19. HNK RijekaRijeka 2 1 0 1 1:1 3
20. Škendija TetovoŠkendija 2 1 0 1 1:2 3
21. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 1:4 3
22. Lincoln Red ImpsLincoln 2 1 0 1 2:6 3
23. KF DritaDrita 2 0 2 0 2:2 2
24. BK HäckenHäcken 2 0 2 0 2:2 2
25. Kuopion PalloseuraKuopio 2 0 2 0 1:1 2
26. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 0 1 1 1:2 1
27. Shelbourne FCShelbourne 2 0 1 1 0:1 1
28. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 1:3 1
29. Universitatea CraiovaU. Craiova 2 0 1 1 1:3 1
30. BreidablikBreidablik 2 0 1 1 0:3 1
31. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 2 0 0 2 1:3 0
32. Hamrun Spartan FCHamrun 2 0 0 2 0:2 0
33. Shamrock RoversShamrock 2 0 0 2 1:6 0
34. Dynamo KyjevDynamo Kyjev 2 0 0 2 0:5 0
35. Rapid VídeňRapid Vídeň 2 0 0 2 1:7 0
36. Aberdeen FCAberdeen 2 0 0 2 2:9 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Na začátku sezony bylo hůř, tvrdí Haraslín. Srovná si teď s Rakówem bilanci?

Příběhem z nedělního rána v Karviné uzdravený Lukáš Haraslín pobavil novináře i vedle sedícího kouče Briana Priskeho. „Málem jsem nehrál ani tam. K snídani jsme si dal vajíčka a celý den mě bolelo...

6. listopadu 2025

Ať oni reagují na nás! velí Hyský. Věří, že Plzeň má na to Fenerbahce porazit

Trenér Martin Hyský je přesvědčený, že jeho svěřenci mohou Fenerbahce Istanbul ve čtvrtém kole Evropské ligy porazit. Padesátiletý kouč se nezabývá postupovými počty a tím, že v případě triumfu bude...

6. listopadu 2025

Schick zařídil výhru Leverkusenu, Barcelona ztratila po divočině v Bruggách

Naskočil až po přestávce a po pár minutách vstřelil vítězný gól. Patrik Schick rozhodl v Lize mistrů o výhře Leverkusenu 1:0 na hřišti Benfiky Lisabon. Ve 4. kole ligové fáze ztratila další body...

5. listopadu 2025  23:25

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

5. listopadu 2025  18:17,  aktualizováno  21:56

Hattrick za sedm minut. Češi na MS do 17 let porazili Tadžíkistán, hvězdou Škrkoň

Česká fotbalová reprezentace do 17 let v úvodním utkání mistrovství světa v Kataru porazila 6:1 Tádžikistán. Hattrickem rozhodl už v úvodu útočník Vít Škrkoň. Druhý zápas ve skupině I čeká svěřence...

5. listopadu 2025  15:53,  aktualizováno  18:25

Vládne Evropě a přece to schytává. Taky vás fotbal Arsenalu nudí?

Je to celkem paradox. Léta do něj kritici šili, že nemůže vyhrávat na body za umělecký dojem. Že umírá na krásu a potřebuje řád i strukturu. A teď, když fotbalový Arsenal kosí soupeře standardkami,...

5. listopadu 2025  18:18

Plzeň - Fenerbahce v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Po šokující výhře na hřišti AS Řím se fotbalisté Plzně poměří s dalším těžkým sokem. Ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy vyzvou doma turecký tým Fenerbahce. Kde můžete jejich souboj sledovat živě?

5. listopadu 2025  17:29

Noah - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Velká neznámá čeká na olomoucké fotbalisty ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy. V Arménii nastoupí proti týmu FC Noah. Kde můžete zápas sledovat živě i další informace naleznete v našem přehledu.

5. listopadu 2025  16:54

Mladíci Baníku v Youth League končí, odvetu v Bělehradě rozhodl druhý poločas

Ostravští fotbalisté do 19 let se rozloučili s účinkováním v Youth League hned po prvním dvojzápase. Baník podlehl v odvetě 2. kola mistrovské části mládežnické obdoby Ligy mistrů v Bělehradě Crvene...

5. listopadu 2025  16:39

Proč nehrál Kadeřábek? Kolik bude změn v sestavě? Priske před duelem s Rakówem

Je to sice jen jeden z třiatřiceti soutěžních zápasů, které sparťanští fotbalisté během podzimní části sezony absolvují. Ale v současné situaci, v níž se tým ocitl, platí za mimořádně důležitý. „A...

5. listopadu 2025  15:36

Manažer Hapal poprvé letí s Olomoucí: Zápas si užiju, jako bych byl trenér

Ustrojený do saka pozdraví své nové hráče, podá si ruku s novináři a vyhlíží tříhodinový přelet z ostravského letiště do arménského Jerevanu. Jako by Pavel Hapal hýřil po konci v roli trenéra...

5. listopadu 2025  15:09

Loni chyboval, letos je oporou. Olomoucký brankář Koutný si říká o posun výš

Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po čtrnácti zápasech fotbalové Chance...

5. listopadu 2025  15:06

