Každý gól za Spartu je pro mě ten nejdůležitější, říká Haraslín

Po zápase, který poslal fotbalovou Spartu do závěrečného předkola Ligy mistrů, se v horké Bukurešti spěchalo. Nebyl čas na pořádné povídání, tak jen v rychlosti.

3:2, postup. Haraslín první gól pomohl připravit, třetí vstřelil sám. Zase nádherným obstřelem pravou nohou. Možná nejhezčí, který kdy ve Spartě dal.

Sparta v play off o Ligu mistrů úvodní zápas

Malmö - Sparta (středa 21. srpna od 21.00) odveta

Sparta - Malmö (úterý 27. srpna od 21.00)

Nejdůležitější gól?

Pro mě je každý gól za Spartu nejdůležitější.

Musely to být nervy, co?

Samozřejmě. Jsem moc rád, že jsme to na těžkém terénu uhráli a těšíme se z postupu. Jsme velmi blízko nejlepší klubové soutěže na světě.

Budete u toho? Spekuluje se, že byste mohl přestoupit do Marseille. Výkony na to máte.

Teď jsem rád, že jsem pomohl k postupu přes FCSB. O odchodu spekulujete vy, já se soustředím na Spartu, chci do Ligy mistrů. Tak jsem si to nastavil.

První poločas v Bukurešti byl fantastický. Co se stalo pak?

Nejdřív jsme hráli opravdu soustředěně, disciplinovaně. Všechno nám hrálo do karet. Ve druhém poločase přišla trošku ztráta koncentrace a soupeř to hned využil. Taky máme hodně nabitý program, k tomu těžký terén, počasí horké. V tom vám samozřejmě síly docházejí, ale důležité je, že jsme to nakonec zvládli. Teď zregenerovat a připravit se na sobotní ligu. Až potom začne boj o Ligu mistrů.

Jde se snadno přepnout na obyčejnou ligu?

Prostě se soustředíme na Jablonec. Těžko můžeme přeskočit ligu, ve které je pro nás každý zápas důležitý. Až potom se můžeme bavit o Malmö.