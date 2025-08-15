Musel jsem se Angela zastat. Haraslín o faulu, žluté kartě i odvetě v Jerevanu

Od našeho zpravodaje v Arménii - Jeden ze sparťanských fanoušků se nakláněl přes zábradlí tribuny, aby získal dres Albiona Rrahmaniho, až z víc než dvoumetrové výšky nešťastně přepadl. Pád sice vypadal děsivě, ale po kontrole od lékaře ze stadionu Araratu-Armenia odešel po svých i s trikem hvězdy zápasu. Ten hosté z Prahy v Jerevanu vyhráli 2:1 a jsou v závěrečném play off o postup do Konferenční ligy.
Moment mimo hřiště nemusel být jedinou nepříjemností, kterou by si fotbalová Sparta z odvety 3. předkola odnesla.

Po hodině musel střídat otřesený stoper Adam Ševínský, nedohrál ani Magnus Kofod Andersen. A v samém závěru tým i trenéry rozrušil nevybíravý zákrok domácího Queiros na Angela Preciada, jenž po zápase kulhal a bolavý kotník ledoval.

Priske o dalších zraněných: Budou vesměs OK. Kdo mě zaujal? To si nechám pro sebe

Přitom makedonský sudí Kačevski vytáhl červenou kartu až na doporučení VAR. Předtím faulujícímu udělil jen žlutou stejně jako sparťanskému kapitánovi Lukáši Haraslínovi, který už vystřídaný vyskočil z lavičky ke hřišti, aby se spoluhráče zastal.

„Hororový zákrok, ozvat jsem se musel,“ řekl Haraslín.

Nemrzí vás žlutá karta, když kontrola videoasistenta trvala chvíli a sudí poté protihráči dal červenou kartu?
Mrzí, ale to fotbal přináší. Byl to zlomek sekundy, potřeboval jsem ze sebe dostat emoce, který potřebujeme. Rozhodčí by měl dát rovnou červenou kartu a pak nemusela vzniknout potyčka. Snad bude Angelo v pohodě.

Fotbalisté Sparty děkují fanouškům na malinkém stadionu v Jerevanu, kde porazili Ararat.

Přišlo vám, že vás chtějí domácí zastrašit, když jste je v prvním utkání porazili 4:1?
Mysleli jsme si, že budou hrát trochu agresivně. Proto jsme měli dávat míč rychle od nohy. Měli jsme náskok, ale i tak jsme chtěli vyhrát. Každé vítězství posouvá tým dál. I když jsme nepředvedli přesvědčivý výkon, ale hráli jsme intenzivně až do konce a dotáhli to.

Ani vám nevadily nezvyklé podmínky, které zápas provázely?
Nejdřív mi to připadalo, jako když hrajeme přípravu na soustředění ve Španělsku, kde taky hodně fouká. Ale nevymlouvám se na nic, pro oba to bylo stejné. Museli jsme si s tím poradit a myslím si, že se to povedlo. Sice to v poločase bylo nerozhodně, ale myslím si, že jsme hru kontrolovali.

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Skóroval opět Rrahmani, který dal pátý gól ze šesti zápasů.
To je super, ukazuje to na naši útočnou sílu. Je skvělé, že jsme se my všichni, kteří hrajeme nahoře, prosadili. Příště se nám zase bude hrát líp. Těší mě, v jaké je Albion formě.

Vyhráli jste pošesté za sebou. Co to pro vás znamená?
Na začátku sezony jsme něco začali budovat a je vidět, že se dostáváme dál, že se zlepšujeme. Samozřejmě, že chyby tam najdeme, ale věřím, že budeme takhle pokračovat.

Do Prahy se vrátíte v pátek večer a už v neděli hrajete v Liberci. A pak za další tři dny znovu. Navíc máte dost zraněných. Byl byste pro, aby se utkání v Liberci odložilo?
Tam je to vždycky těžké. Máme za sebou dlouhé lety, předtím Kazachstán, teď Arménie. To cestování mi přijde pro tělo horší než fotbal, proto jsem se v posledních dnech necítil úplně nejlíp, ale kádr máme široký a snad to zvládneme.

Priske o dalších zraněných: Budou vesměs OK. Kdo mě zaujal? To si nechám pro sebe

Od nové sezony jste kapitánem, zažil jste v této roli něco zvláštního, co jste nečekal?
Asi nic. Jen víc mluvím s trenéry, s vedením. Samozřejmě, zodpovědnost je větší, mám ji za celé mužstvo, ať už na hřišti nebo i mimo něj. Pro mě je ctí, že jsem kapitánem Sparty, ale moje role ve hře se nijak nemění. Někdy musíme krotit emoce, ale zároveň je taky potřebujeme.

Stejně jako fanoušky, kteří za vámi přicestovali i do Jerevanu. Co jste tomu říkali?
Hodně si toho vážíme, je to sem přece jen daleko. Snažili jsme se jim odvděčit výkonem i výsledkem. Snad byli spokojení. Držíme palce, aby se všichni v pořádku vrátili domů.

